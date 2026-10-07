Περσικός Κόλπος: Αποζημίωση 100.000 δολαρίων το μήνα παίρνουν οι καπετάνιοι των τάνκερ που διέρχονται τα Στενά του Ορμούζ

Σχεδόν μισθοφόροι είναι, πλέον, οι καπετάνιοι και οι ναυτικοί που βρίσκονται σε πλοία στο Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία των Financial Times - Οι μισθοί κινδύνου που δέχονται εν μέσω κλιμάκωσης από το Ιράν και οι πιέσεις που τους ασκούνται, αν αρνηθούν - Εκτόξευση στο 1,3 εκατ. δολάρια την ημέρα για τα ναύλα

Ιράν - αντιδρώντας στις πολεμικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν εναντίον του το Ισραήλ και οι ΗΠΑ - έχει επιβάλει τους δικούς του όρους στη θαλάσσια οδό. Με αυτά τα δεδομένα και καθώς κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος για την ασφάλειά του αν μπει σε αυτό το πέρασμα, οι καπετάνιοι των τάνκερ που διέρχονται από το Ορμούζ λαμβάνουν, πλέον, μηνιαία αποζημίωση ύψους 100.000 δολαρίων, συν ένα μπόνους 50.000 δολαρίων για κάθε διέλευση.



Αυτή η αυξημένη αποζημίωση κινδύνου προσφέρεται από τους πλοιοκτήτες ως δέλεαρ για να πείσουν τους ναυτικούς να παραμείνουν στα πλοία, καθώς οι χώρες του Κόλπου προσπαθούν να διατηρήσουν τη ροή του αργού πετρελαίου μέσω της θαλάσσιας οδού, εν μέσω της νέας αύξησης της επιθετικότητας των Ιρανών τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τους ιδιοκτήτες των πετρελαιοφόρων και τα πληρώματα και τους οποίους επικαλούνται οι Financial Times.



1.500 δολάρια το μήνα, και οι καπετάνιοι, των οποίων ο κανονικός μισθός κυμαίνεται στα 15.000 δολάρια για το ίδιο διάστημα, λαμβάνουν διπλά μισθά όταν δραστηριοποιούνται στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας και στον Κόλπο του Ομάν. Οι αμοιβές αυξάνονται περαιτέρω κατά τη διάρκεια κάθε διέλευσης από το Ορμούζ, με τους απλούς ναυτικούς να λαμβάνουν τουλάχιστον τέσσερις έως έξι φορές τις κανονικές τους αμοιβές.













«Σχεδόν μισθοφόροι» Μεταξύ των ναυτικών, όσοι πραγματοποιούν το ταξίδι αυτό «θεωρούνται σχεδόν μισθοφόροι», ανέφερε μια πηγή, αντανακλώντας τον κίνδυνο της πλεύσης μέσω των Στενών. Είναι αξιοσημείωτο πως τις τελευταίες μέρες και μετά από μια μικρή περίοδο παύσης, τα πλοία που χρησιμοποιούν τη θαλάσσια οδό αντιμετωπίζουν μία από τις πιο έντονες περιόδους επιθέσεων από τις αρχές Μαρτίου, όταν ξεκίνησε η μεγάλη ανάφλεξη στον Κόλπο.



Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Vanguard, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 14 επιθέσεις από τις 20 Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων πλοίων που δέχθηκαν χτυπήματα από το Σάββατο.



Κλείσιμο Στο 1,3 εκατ. δολάρια ημερησίως τα ναύλα Τα ναύλα για τα φορτία που διακινούνται μέσω της θαλάσσιας οδού (η κυρίοτητα της οποίας τελεί υπό αμφισβήτηση, καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν διατείνονται πως την ελέγχουν) έφτασαν αυτή την εβδομάδα στο ρεκόρ των 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα, σε σύγκριση με περίπου 20.000 έως 50.000 δολάρια ημερησίως πέρυσι. Η πλεύση προς τον Κόλπο, η φόρτωση και η επιστροφή διαρκούν συνήθως περίπου τέσσερις ημέρες. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί, πάντως, είναι πως μόνο μια χούφτα πλοίων είναι πρόθυμα να πραγματοποιήσουν το ταξίδι, μεταφέροντας πετρέλαιο σε άλλα δεξαμενόπλοια που περιμένουν ανοιχτά της Φουτζάιρα στον Κόλπο του Ομάν για την τελική παράδοση. Ένα τυπικό υπερδεξαμενόπλοιο μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και πλέει με πλήρωμα έως και 35 ναυτικούς.







Πιέσεις και απειλές στους ναυτικούς Ο Μανότζ Γιαντάβ, γενικός γραμματέας της Ένωσης Ναυτικών της Ινδίας (Forward Seamen’s Union of India), δήλωσε ότι οι πλοιοκτήτες είτε προσφέρουν υψηλές αμοιβές στους ναυτικούς είτε ασκούν πίεση στα απρόθυμα πληρώματα να σαλπάρουν, λέγοντάς τους ότι θα αντικατασταθούν αν αρνηθούν, ενώ τα έξοδα επαναπατρισμού θα αφαιρεθούν από τους μισθούς τους. Τουλάχιστον 93 πλοία έχουν πληγεί από τις 28 Φεβρουαρίου και 24 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. «Η πραγματικότητα είναι ότι αυτά τα πλοία και οι ναυτικοί μας αποτελούν στόχους» είπε ο Γιαντάβ.



«Είναι ντροπιαστικό, αλλά αποτελεί επίσης μια νέα πραγματικότητα και κάνει τη ζωή εκείνων στους οποίους βασιζόμαστε πολύ, πολύ δύσκολη», δήλωσε ο Σκοτ Μπεργκερόν, εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας μεταφοράς φορτίων Oldendorff Carriers, σε ναυτιλιακό συνέδριο στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη. Τα περισσότερα πλοία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ τη νύχτα με τον εξοπλισμό GPS τους απενεργοποιημένο. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει αναπτύξει αμυντικές αεροπορικές δυνάμεις για την κάλυψη των πλοίων που πλέουν μέσω του Ορμούζ, ακολουθώντας μια διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν. Η εταιρεία ναυτιλιακών αναλύσεων Windward εκτίμησε ότι 13 πλοία διέπλευσαν το στενό στις 4 Οκτωβρίου, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τα 24 της ίδιας ημέρας την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την αύξηση των επιθέσεων. Τα στοιχεία της Windward δείχνουν ότι περίπου το 2% των πλοίων που διέπλευσαν το στενό του Ορμούζ το τρίτο τρίμηνο δέχθηκαν επίθεση.



Ένα από τα πιο ριψοκίνδυνα εγχειρήματα έχει γίνει τους τελευταίους περίπου επτά μήνες η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ , καθώς το- αντιδρώντας στις πολεμικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν εναντίον του το Ισραήλ και οι ΗΠΑ - έχει επιβάλει τους δικούς του όρους στη θαλάσσια οδό. Με αυτά τα δεδομένα και καθώς κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος για την ασφάλειά του αν μπει σε αυτό το πέρασμα, οι καπετάνιοι των τάνκερ που διέρχονται από τολαμβάνουν, πλέον, μηνιαία αποζημίωση ύψους, συν έναγια κάθε διέλευση.Αυτή η αυξημένη αποζημίωση κινδύνου προσφέρεται από τους πλοιοκτήτες ως δέλεαρ για να πείσουν τους ναυτικούς να παραμείνουν στα πλοία, καθώς οι χώρες του Κόλπου προσπαθούν να διατηρήσουν τη ροή του αργού πετρελαίου μέσω της θαλάσσιας οδού, εν μέσω της νέας αύξησης της επιθετικότητας των Ιρανών τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τους ιδιοκτήτες των πετρελαιοφόρων και τα πληρώματα και τους οποίους επικαλούνται οιΣύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι απλοί ναυτικοί, οι οποίοι συνήθως κερδίζουν μόλις, και οι καπετάνιοι, των οποίων ο κανονικός μισθός κυμαίνεται σταγια το ίδιο διάστημα, λαμβάνουν διπλά μισθά όταν δραστηριοποιούνται στο νότιο τμήμα τηςκαι στονΟι αμοιβές αυξάνονται περαιτέρω κατά τη διάρκεια κάθε διέλευσης από το Ορμούζ, με τους απλούς ναυτικούς να λαμβάνουν τουλάχιστον τέσσερις έως έξι φορές τις κανονικές τους αμοιβές.Πολλά δρομολόγια μέσω των Στενών πραγματοποιούνται από ειδικά δεξαμενόπλοια που εκτελούν τακτικές διελεύσεις, επιτρέποντας στους ναυτικούς να κερδίζουν υψηλότερα ποσά για μήνες, ενώ αντιμετωπίζουν τον συνεχή κίνδυνο επιθέσεων από ιρανικούς πυραύλους και drones.Μεταξύ των ναυτικών, όσοι πραγματοποιούν το ταξίδι αυτό, ανέφερε μια πηγή, αντανακλώντας τον κίνδυνο της πλεύσης μέσω των Στενών. Είναι αξιοσημείωτο πως τις τελευταίες μέρες και μετά από μια μικρή περίοδο παύσης, τα πλοία που χρησιμοποιούν τη θαλάσσια οδό αντιμετωπίζουν μία από τις πιο έντονες περιόδους επιθέσεων από τις αρχές Μαρτίου, όταν ξεκίνησε η μεγάλη ανάφλεξη στον Κόλπο.Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτικής ασφάλειας, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 14 επιθέσεις από τις 20 Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων πλοίων που δέχθηκαν χτυπήματα από το Σάββατο.Τα ναύλα για τα φορτία που διακινούνται μέσω της θαλάσσιας οδού (η κυρίοτητα της οποίας τελεί υπό αμφισβήτηση, καθώς τόσο οιόσο και τοδιατείνονται πως την ελέγχουν) έφτασαν αυτή την εβδομάδα στο ρεκόρ τωντην ημέρα, σε σύγκριση με περίπουημερησίως πέρυσι. Η πλεύση προς τον Κόλπο, η φόρτωση και η επιστροφή διαρκούν συνήθως περίπου τέσσερις ημέρες. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί, πάντως, είναι πως μόνο μια χούφτα πλοίων είναι πρόθυμα να πραγματοποιήσουν το ταξίδι, μεταφέροντας πετρέλαιο σε άλλα δεξαμενόπλοια που περιμένουν ανοιχτά τηςστονγια την τελική παράδοση. Ένα τυπικό υπερδεξαμενόπλοιο μεταφέρει περίπουπετρελαίου και πλέει με πλήρωμα έως και 35 ναυτικούς.γενικός γραμματέας της, δήλωσε ότι οι πλοιοκτήτες είτε προσφέρουν υψηλές αμοιβές στους ναυτικούς είτε ασκούν πίεση στα απρόθυμα πληρώματα να σαλπάρουν, λέγοντάς τους ότι θα αντικατασταθούν αν αρνηθούν, ενώ τα έξοδα επαναπατρισμού θα αφαιρεθούν από τους μισθούς τους. Τουλάχιστον 93 πλοία έχουν πληγεί από τις 28 Φεβρουαρίου και 24 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. «Η πραγματικότητα είναι ότι αυτά τα πλοία και οι ναυτικοί μας αποτελούν στόχους» είπε ο«Είναι ντροπιαστικό, αλλά αποτελεί επίσης μια νέα πραγματικότητα και κάνει τη ζωή εκείνων στους οποίους βασιζόμαστε πολύ, πολύ δύσκολη», δήλωσε οεκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας μεταφοράς φορτίωνσε ναυτιλιακό συνέδριο στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη. Τα περισσότερα πλοία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ τη νύχτα με τον εξοπλισμό GPS τους απενεργοποιημένο. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει αναπτύξει αμυντικές αεροπορικές δυνάμεις για την κάλυψη των πλοίων που πλέουν μέσω του Ορμούζ, ακολουθώντας μια διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν. Η εταιρεία ναυτιλιακών αναλύσεωνεκτίμησε ότι 13 πλοία διέπλευσαν το στενό στις 4 Οκτωβρίου, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τα 24 της ίδιας ημέρας την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την αύξηση των επιθέσεων. Τα στοιχεία της Windward δείχνουν ότι περίπου το 2% των πλοίων που διέπλευσαν το στενό του Ορμούζ το τρίτο τρίμηνο δέχθηκαν επίθεση.

Πριν από τη σύγκρουση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, περίπου 135 πλοία διέπλεαν το στενό κάθε μέρα, μεταφέροντας περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο. Οι ροές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ παραμένουν περίπου ένα τρίτο κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, ανέφερε η Kpler την Τρίτη. Ορισμένες προηγούμενες ροές έχουν μετατοπιστεί σε άλλες διαδρομές, όπως οι αγωγοί. Οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων καταβάλλουν ασφάλιστρα κινδύνου πολέμου που κυμαίνονται μεταξύ 6% και 10% της αξίας του σκάφους για να δραστηριοποιούνται στην περιοχή, σύμφωνα με ασφαλιστικούς μεσίτες. Αυτό σημαίνει ότι ένα υπερδεξαμενόπλοιο θα μπορούσε να πληρώσει έως και 20 εκατομμύρια δολάρια σε ασφάλιστρα πολέμου για το ταξίδι προς τον Κόλπο.



Οι τιμές των καυσίμων πλοίων έφτασαν σε νέα υψηλά επίπεδα την περασμένη εβδομάδα. Η τιμή του μαζούτ που χρησιμοποιείται συνήθως από τα υπερδεξαμενόπλοια στη Φουτζάιρα, το πλησιέστερο λιμάνι ανεφοδιασμού στον Κόλπο, ήταν 686 δολάρια ανά τόνο τη Δευτέρα, σημειώνοντας αύξηση 67% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.



Οι περισσότεροι ναυτικοί προέρχονται από φτωχότερες κοινότητες σε χώρες όπως οι Φιλιππίνες, η Ινδία και η Ινδονησία, καθώς και από τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Ανατολική Ευρώπη. «Οι ναυτικοί βγαίνουν χαμένοι από κάθε άποψη. Αν δεν συμφωνήσουν, ενδέχεται να χάσουν τη δουλειά τους. Αν συμφωνήσουν, ενδέχεται να χάσουν τη ζωή τους», δήλωσε ο Γιαντάβ.