Συμμορία ανηλίκων διακινούσε ναρκωτικά σε Θησείο και Κεραμεικό, τρεις συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία Συλλήψεις Θησείο Κεραμεικός Ανήλικοι

Συμμορία ανηλίκων διακινούσε ναρκωτικά σε Θησείο και Κεραμεικό, τρεις συλλήψεις

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων αεροβόλα πιστόλια, αντιασφυξιογόνα μάσκα

Συμμορία ανηλίκων διακινούσε ναρκωτικά σε Θησείο και Κεραμεικό, τρεις συλλήψεις
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην εξάρθρωση συμμορίας νεαρών που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στο Θησείο και τον Κεραμικό προχώρησαν αστυνομικοί. Από την ΕΛΑΣ συνελήφθησαν 3 μέλη της συμμορίας ενώ κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητες ναρκωτικών, αεροβόλα πιστόλια και αντιασφυξιογόνα μάσκα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 18, 17 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στις περιοχές του Θησείου και των Πετραλώνων.

Ως προς τον τρόπο δράσης της συμμορίας, κομβικό ρόλο στον εφοδιασμό της ομάδας φέρεται να είχε ο 17χρονος, ο οποίος αναλάμβανε την εξεύρεση και προμήθεια ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών ενώ παράλληλα προέβαινε και σε αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.

Επιπρόσθετα, ο 14χρονος συμμετείχε μαζί με τον 18χρονο στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών καθώς και στην περαιτέρω διάθεσή τους.

Τα μέλη της συμμορίας λάμβαναν μέτρα προστασίας καθώς κατά τις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία ενώ βρίσκονταν σε συνεχή εγρήγορση ως προς την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στις περιοχές όπου κινούνταν.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, και κατασχέθηκαν:

-12- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμα προς διακίνηση,
Κλείσιμο
-3- αεροβόλα πιστόλια,
-3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
αντιασφυξιογόνα μάσκα,
σιδερογροθιά,
πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων,
-3- τρίφτες κάνναβης και
το χρηματικό ποσό των -135- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης