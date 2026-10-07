Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Συμμορία ανηλίκων διακινούσε ναρκωτικά σε Θησείο και Κεραμεικό, τρεις συλλήψεις
Συμμορία ανηλίκων διακινούσε ναρκωτικά σε Θησείο και Κεραμεικό, τρεις συλλήψεις
Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων αεροβόλα πιστόλια, αντιασφυξιογόνα μάσκα
Στην εξάρθρωση συμμορίας νεαρών που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στο Θησείο και τον Κεραμικό προχώρησαν αστυνομικοί. Από την ΕΛΑΣ συνελήφθησαν 3 μέλη της συμμορίας ενώ κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητες ναρκωτικών, αεροβόλα πιστόλια και αντιασφυξιογόνα μάσκα.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 18, 17 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στις περιοχές του Θησείου και των Πετραλώνων.
Ως προς τον τρόπο δράσης της συμμορίας, κομβικό ρόλο στον εφοδιασμό της ομάδας φέρεται να είχε ο 17χρονος, ο οποίος αναλάμβανε την εξεύρεση και προμήθεια ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών ενώ παράλληλα προέβαινε και σε αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.
Επιπρόσθετα, ο 14χρονος συμμετείχε μαζί με τον 18χρονο στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών καθώς και στην περαιτέρω διάθεσή τους.
Τα μέλη της συμμορίας λάμβαναν μέτρα προστασίας καθώς κατά τις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία ενώ βρίσκονταν σε συνεχή εγρήγορση ως προς την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στις περιοχές όπου κινούνταν.
Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, και κατασχέθηκαν:
-12- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμα προς διακίνηση,
-3- αεροβόλα πιστόλια,
-3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
αντιασφυξιογόνα μάσκα,
σιδερογροθιά,
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 18, 17 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στις περιοχές του Θησείου και των Πετραλώνων.
Ως προς τον τρόπο δράσης της συμμορίας, κομβικό ρόλο στον εφοδιασμό της ομάδας φέρεται να είχε ο 17χρονος, ο οποίος αναλάμβανε την εξεύρεση και προμήθεια ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών ενώ παράλληλα προέβαινε και σε αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.
Επιπρόσθετα, ο 14χρονος συμμετείχε μαζί με τον 18χρονο στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών καθώς και στην περαιτέρω διάθεσή τους.
Τα μέλη της συμμορίας λάμβαναν μέτρα προστασίας καθώς κατά τις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία ενώ βρίσκονταν σε συνεχή εγρήγορση ως προς την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στις περιοχές όπου κινούνταν.
Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, και κατασχέθηκαν:
-12- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμα προς διακίνηση,
-3- αεροβόλα πιστόλια,
-3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
αντιασφυξιογόνα μάσκα,
σιδερογροθιά,
πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων,
-3- τρίφτες κάνναβης και
το χρηματικό ποσό των -135- ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
-3- τρίφτες κάνναβης και
το χρηματικό ποσό των -135- ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα