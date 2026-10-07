Τρεις νέες καταθέσεις για τον θάνατο Μαζωνάκη, την Παρασκευή στον ανακριτή η κόρη των γιατρών Γάκα - Θεοδωρόπουλου
Τρεις νέες καταθέσεις για τον θάνατο Μαζωνάκη, την Παρασκευή στον ανακριτή η κόρη των γιατρών Γάκα - Θεοδωρόπουλου
Ενώπιον του 32ου ανακριτή που χειρίζεται τη σχετική δικογραφία, κατέθεσαν δύο διασώστριες του ΕΚΑΒ, καθώς και η αναισθησιολόγος που ρωτήθηκε για το διάστημα της συνεργασίας της με την κατηγορούμενη γιατρό
Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσεται η ανάκριση για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς σήμερα πέρασαν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου και κατέθεσαν τρεις μάρτυρες.
Ειδικότερα ενώπιον του 32ου ανακριτή που χειρίζεται τη σχετική δικογραφία, κατέθεσαν δύο διασώστριες του ΕΚΑΒ, καθώς και μια γιατρός. Πρόκειται για την αναισθησιολόγο που είχε εργαστεί στο ιατρείο της Καρνεάδου έως το 2023.
Σύμφωνα με πληροφορίες η αναισθησιολόγος κλήθηκε από τον ανακριτή και ρωτήθηκε για το διάστημα της συνεργασίας της με την 56χρονη γιατρό Ιωάννα Γάκα. Ακόμη κατά τις πληροφορίες κλήθηκε αλλά και να διευκρινίσει εάν, κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των μηχανημάτων η κατηγορούμενη χρησιμοποιούσε μέθη.
Εν τω μεταξύ, την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει η κόρη του ζευγαριού των προφυλακισμένων γιατρών. Υπενθυμίζεται ότι αίτημα για κλήτευση της κόρης του είχε υποβάλλει ο κατηγορούμενος γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως δεν γνωρίζει καν για το εάν η κοπέλα είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από την κατηγορούμενη και σύζυγό του Ιωάννα Γάκα.
Υπό τα δεδομένα αυτά η νεαρή κοπέλα όταν βρεθεί στο ανακριτικό γραφείο αναμένεται να ερωτηθεί για το εάν έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση και της εάν της είχε χορηγηθεί μέθη.
Ειδικότερα ενώπιον του 32ου ανακριτή που χειρίζεται τη σχετική δικογραφία, κατέθεσαν δύο διασώστριες του ΕΚΑΒ, καθώς και μια γιατρός. Πρόκειται για την αναισθησιολόγο που είχε εργαστεί στο ιατρείο της Καρνεάδου έως το 2023.
Σύμφωνα με πληροφορίες η αναισθησιολόγος κλήθηκε από τον ανακριτή και ρωτήθηκε για το διάστημα της συνεργασίας της με την 56χρονη γιατρό Ιωάννα Γάκα. Ακόμη κατά τις πληροφορίες κλήθηκε αλλά και να διευκρινίσει εάν, κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των μηχανημάτων η κατηγορούμενη χρησιμοποιούσε μέθη.
Εν τω μεταξύ, την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει η κόρη του ζευγαριού των προφυλακισμένων γιατρών. Υπενθυμίζεται ότι αίτημα για κλήτευση της κόρης του είχε υποβάλλει ο κατηγορούμενος γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως δεν γνωρίζει καν για το εάν η κοπέλα είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από την κατηγορούμενη και σύζυγό του Ιωάννα Γάκα.
Υπό τα δεδομένα αυτά η νεαρή κοπέλα όταν βρεθεί στο ανακριτικό γραφείο αναμένεται να ερωτηθεί για το εάν έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση και της εάν της είχε χορηγηθεί μέθη.
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