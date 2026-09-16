Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Προκαλεί ο Φιντάν: Απειλή για την Τουρκία ο εξοπλισμός των «αποστρατικοποιημένων» νησιών από την Ελλάδα
Προκαλεί ο Φιντάν: Απειλή για την Τουρκία ο εξοπλισμός των «αποστρατικοποιημένων» νησιών από την Ελλάδα
«Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο εκείνων που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος» είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας
Σε προκλητικές δηλώσεις σχετικά με την Ελλάδα προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στη Συρία επιμένοντας στη ρητορική της «αποστρατικοποίησης» των νησιών και χαρακτηρίζοντας «απειλή» για τη χώρα του τον εξοπλισμό τους.
«Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο εκείνων που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν παρεξηγήσεις, ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλειας. Και οι δύο πλευρές θα πρέπει να το αποτρέψουν αυτό» είπε ο κ. Φιντάν σύμφωνα με τη Hurriyet.
Στο πλαίσιο αυτό έκανε λόγο για «πολύ σοβαρή ανησυχία σχετικά με τον εξοπλισμό ορισμένων νησιών. Ο εξοπλισμός νησιών που έχουν καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης αποτελεί απειλή για εμάς».
Κάνοντας λόγο για «αντιτουρκικά συναισθήματα που είναι ιστορικά διαδεδομένα στην ελληνική πολιτική σκηνή» και επισημαίνοντας ότι σε λίγους μήνες θα υπάρχουν εκλογές στην Ελλάδα, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επέμεινε ότι «ένα από τα ζητήματα στα οποία επικεντρώνουμε περισσότερο την προσοχή μας είναι οι προσπάθειες της Ελλάδας να παραβιάσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις σχετικά με νησιά που έχουν τεθεί υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης με διεθνείς συμφωνίες και όπου το καθεστώς αυτό θα πρέπει αναμφισβήτητα να διατηρείται».
«Ως Τουρκία, έχουμε εκφράσει τις απαραίτητες αντιδράσεις μας από τη δεκαετία του 1960, τόσο μέσω διμερών διαύλων, με προειδοποιήσεις και διαμαρτυρίες προς την Ελλάδα, όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Όταν προέκυψε το ζήτημα, καταστήσαμε σαφή τη θέση μας και φέραμε επίσης το θέμα στα Ηνωμένα Έθνη. Καλούμε τη γείτονα και σύμμαχό μας Ελλάδα να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις με πιο ώριμο τρόπο, σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας. Με τόσες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας γύρω μας, η Ελλάδα δεν θα πρέπει να προσθέσει άλλη μία. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το θετικό κλίμα και το πνεύμα που έχουμε δημιουργήσει πρόσφατα με στόχο την επίλυση των προβλημάτων» κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.
Από τα πυρά του κ. Φιντάν δεν γλίτωσε και το Ισραήλ το οποίο κατηγόρησε για «αποσταθεροποιητικό ρόλο» τονίζοντας σε αντιδιαστολή τις κινήσεις της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή λέγοντας «καταβάλλουμε προσπάθεια που βασίζεται στη συνεργασία και την ειρηνική διπλωματία. Θεού θέλοντος, οι σπόροι που έχουμε σπείρει στην περιοχή θα βλαστήσουν και θα καρποφορήσουν».
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στη Συμμαχία της Μέκκας λέγοντας «η προσπάθεια συνεχίζεται» και ότι «στόχος μας είναι να τη διευρύνουμε. Τα βήματα που θα ακολουθήσουν θα είναι πιο συγκεκριμένα».
«Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο εκείνων που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν παρεξηγήσεις, ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλειας. Και οι δύο πλευρές θα πρέπει να το αποτρέψουν αυτό» είπε ο κ. Φιντάν σύμφωνα με τη Hurriyet.
Στο πλαίσιο αυτό έκανε λόγο για «πολύ σοβαρή ανησυχία σχετικά με τον εξοπλισμό ορισμένων νησιών. Ο εξοπλισμός νησιών που έχουν καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης αποτελεί απειλή για εμάς».
Κάνοντας λόγο για «αντιτουρκικά συναισθήματα που είναι ιστορικά διαδεδομένα στην ελληνική πολιτική σκηνή» και επισημαίνοντας ότι σε λίγους μήνες θα υπάρχουν εκλογές στην Ελλάδα, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επέμεινε ότι «ένα από τα ζητήματα στα οποία επικεντρώνουμε περισσότερο την προσοχή μας είναι οι προσπάθειες της Ελλάδας να παραβιάσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις σχετικά με νησιά που έχουν τεθεί υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης με διεθνείς συμφωνίες και όπου το καθεστώς αυτό θα πρέπει αναμφισβήτητα να διατηρείται».
«Ως Τουρκία, έχουμε εκφράσει τις απαραίτητες αντιδράσεις μας από τη δεκαετία του 1960, τόσο μέσω διμερών διαύλων, με προειδοποιήσεις και διαμαρτυρίες προς την Ελλάδα, όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Όταν προέκυψε το ζήτημα, καταστήσαμε σαφή τη θέση μας και φέραμε επίσης το θέμα στα Ηνωμένα Έθνη. Καλούμε τη γείτονα και σύμμαχό μας Ελλάδα να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις με πιο ώριμο τρόπο, σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας. Με τόσες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας γύρω μας, η Ελλάδα δεν θα πρέπει να προσθέσει άλλη μία. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το θετικό κλίμα και το πνεύμα που έχουμε δημιουργήσει πρόσφατα με στόχο την επίλυση των προβλημάτων» κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.
Από τα πυρά του κ. Φιντάν δεν γλίτωσε και το Ισραήλ το οποίο κατηγόρησε για «αποσταθεροποιητικό ρόλο» τονίζοντας σε αντιδιαστολή τις κινήσεις της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή λέγοντας «καταβάλλουμε προσπάθεια που βασίζεται στη συνεργασία και την ειρηνική διπλωματία. Θεού θέλοντος, οι σπόροι που έχουμε σπείρει στην περιοχή θα βλαστήσουν και θα καρποφορήσουν».
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στη Συμμαχία της Μέκκας λέγοντας «η προσπάθεια συνεχίζεται» και ότι «στόχος μας είναι να τη διευρύνουμε. Τα βήματα που θα ακολουθήσουν θα είναι πιο συγκεκριμένα».
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