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Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που νεαρό κορίτσι στις ΗΠΑ «εξαφανίζεται» κάτω από φορτηγό ενώ παίζει με το κινητό της
ΚΟΣΜΟΣ
Φιλαδέλφεια ΗΠΑ Φορτηγό Παράσυρση

Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που νεαρό κορίτσι στις ΗΠΑ «εξαφανίζεται» κάτω από φορτηγό ενώ παίζει με το κινητό της

Ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να ξεκίνησε την ώρα που το κορίτσι επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο

Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που νεαρό κορίτσι στις ΗΠΑ «εξαφανίζεται» κάτω από φορτηγό ενώ παίζει με το κινητό της
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Από καθαρή τύχη γλίτωσε ένα κοριτσάκι στις ΗΠΑ, το οποίο παρασύρθηκε από φορτηγό και βρέθηκε εγκλωβισμένο κάτω από τις ρόδες του. Η μικρή, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες είχε την προσοχή της στραμμένη στο κινητό της τηλέφωνο την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο. Τελικά κατάφερε κατάφερε να βγει αλώβητη, με μόνο λίγες γρατζουνιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Σάμερντεϊλ και Μαρτσέλα, στην Φιλαδέλφεια.

Η στιγμή που εξαφανίζεται κάτω από τις ρόδες

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τη στιγμή που το παιδί, φορώντας σχολικό σακίδιο, περπατά στον δρόμο και περνά μπροστά από ένα σταματημένο φορτηγό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το φορτηγό ξεκινά να κινείται, χτυπά τη μικρή και την παρασύρει, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να εγκλωβιστεί κάτω από το όχημα.


«Δεν είδε το φορτηγό»

Εργαζόμενοι από ένα κοντινό κοσμηματοπωλείο ήταν από τους πρώτους που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί. Όπως είπαν, είχαν βγει έξω την ώρα που σχολούσαν τα παιδιά από το σχολείο και είδαν τη μικρή να περνά τον δρόμο.

«Είδαμε τη νεαρή κοπέλα να έρχεται από το σχολείο και να διασχίζει τον δρόμο. Κοιτούσε το τηλέφωνό της και δεν είδε το φορτηγό», δήλωσε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρευρισκόμενοι κατάφεραν να σταματήσουν τον οδηγό του φορτηγού και να τον ενημερώσουν ότι η μικρή βρισκόταν κάτω από το όχημα.

Πλέον οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τρομακτικό περιστατικό.
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