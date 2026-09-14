Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Το Ιράν επιθυμεί «απεγνωσμένα» μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, επιμένει ο Τραμπ
Το Ιράν επιθυμεί «απεγνωσμένα» μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, επιμένει ο Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τον Τζο Μπάιντεν και την κυβέρνησή του για τις αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και «ελπίζει» να αντιλαμβάνονται όλοι ότι αυτός ευθύνεται
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης, την ώρα που κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και απειλείται ο παγκόσμιος πετρελαϊκός ανεφοδιασμός.
«Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
Η δήλωση αυτή έγινε αφού οι χώρες του Κόλπου ανέβαλαν την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντησή τους με τους Ιρανούς στο Ομάν και ενώ οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, εντείνοντας τον φόβο ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί στην περιοχή.
Παράλληλα, με το άνοιγμα των αγορών σήμερα και μετά τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά περίπου 4%. Η τιμή λιανικής του ντίζελ στις ΗΠΑ έσπασε κάθε ρεκόρ, φτάνοντας τα 6,23 δολάρια το γαλόνι.
Το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και στη συνέχεια η τιμή του πετρελαίου «θα κατακρημνιστεί σαν βράχος».
«Ελπίζω όλοι να αντιλαμβάνονται ότι οι αυξήσεις των τιμών σε ολόκληρη την Αμερική προκλήθηκαν από τον «Sleepy Joe» Μπάιντεν και την κυβέρνηση Μπάιντεν, και όχι από τον «TRUMP». Ακόμη και το πετρέλαιο ήταν ακριβότερο επί Μπάιντεν απ’ ό,τι είναι τώρα, ενώ εμείς αποτρέψαμε το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο! Με προσωρινή εξαίρεση το πετρέλαιο, οι τιμές μειώνονται απότομα και το πετρέλαιο θα πέσει σαν πέτρα μόλις τελειώσει η στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν — και αυτό δεν θα αργήσει».
«Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
Η δήλωση αυτή έγινε αφού οι χώρες του Κόλπου ανέβαλαν την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντησή τους με τους Ιρανούς στο Ομάν και ενώ οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, εντείνοντας τον φόβο ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί στην περιοχή.
Παράλληλα, με το άνοιγμα των αγορών σήμερα και μετά τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά περίπου 4%. Η τιμή λιανικής του ντίζελ στις ΗΠΑ έσπασε κάθε ρεκόρ, φτάνοντας τα 6,23 δολάρια το γαλόνι.
Το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και στη συνέχεια η τιμή του πετρελαίου «θα κατακρημνιστεί σαν βράχος».
«Ελπίζω όλοι να αντιλαμβάνονται ότι οι αυξήσεις των τιμών σε ολόκληρη την Αμερική προκλήθηκαν από τον "Sleepy Joe" Μπάιντεν και όχι από τον «"TRUMP"»Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε νέα ανάρτηση, πριν από λίγο, στην οποία κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο της Αμερικής Τζο Μπάιντεν για τις αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και τονίζει πως η δική του κυβέρνηση από την άλλη εμπόδισε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
«Ελπίζω όλοι να αντιλαμβάνονται ότι οι αυξήσεις των τιμών σε ολόκληρη την Αμερική προκλήθηκαν από τον «Sleepy Joe» Μπάιντεν και την κυβέρνηση Μπάιντεν, και όχι από τον «TRUMP». Ακόμη και το πετρέλαιο ήταν ακριβότερο επί Μπάιντεν απ’ ό,τι είναι τώρα, ενώ εμείς αποτρέψαμε το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο! Με προσωρινή εξαίρεση το πετρέλαιο, οι τιμές μειώνονται απότομα και το πετρέλαιο θα πέσει σαν πέτρα μόλις τελειώσει η στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν — και αυτό δεν θα αργήσει».
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