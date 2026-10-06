Στη Νέα Ζηλανδία είχε εκπαιδευτεί ο Ομανός πιλότος που επιτέθηκε στον κυβερνήτη της Flydubai

Πριν πάει στη Νέα Ζηλανδία, είχε ξεκινήσει σπουδές μηχανικού στην Αυστραλία, αλλά δεν τις ολοκλήρωσε

Νέα Ζηλανδία εκπαιδεύτηκε ο πιλότος από το Ομάν που επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Flydubai, θέτοντας σε κίνδυνο της ζωές 174 ανθρώπων που ταξίδευαν από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ την προηγούμενη εβδομάδα.



Νωρίτερα, ο υπήκοος Ομάν, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως Χαμάμ αλ-Χαμάμι, είχε σπουδάσει στην Αυστραλία, ενώ οι έρευνες για το παρελθόν του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.







Ο Μάικλ Τζόνσον, βοηθός επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Ζηλανδίας, δήλωσε, χωρίς να κατονομάσει τον αλ-Χαμάμι, ότι ο ύποπτος βρισκόταν στη χώρα «μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Μαΐου 2019 με εξάμηνη φοιτητική βίζα».



«Ο συγκυβερνήτης βρισκόταν στη Νέα Ζηλανδία για να ολοκληρώσει μέρος της πτητικής του εκπαίδευσης για λογαριασμό εταιρείας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία δεν δραστηριοποιείται πλέον στη χώρα», ανέφερε.







Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι «επανεξετάζει αρχεία και πραγματοποιεί έρευνες σχετικά με το χρονικό διάστημα που πέρασε ο ύποπτος στη Νέα Ζηλανδία».



Η αποκάλυψη για την εκπαίδευσή του στη Νέα Ζηλανδία εντείνει τον έλεγχο και για την περίοδο που



Κλείσιμο Μελβούρνη ανέφερε τη Δευτέρα ότι «πρώην φοιτητής, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό της πτήσης της Flydubai», είχε εγγραφεί στο ίδρυμα «μεταξύ 2015 και 2017, αλλά δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς σπουδές μηχανικού».



Είχε επισκεφτεί ριζοσπαστικά τεμένη στην Αυστραλία Οι Financial Times είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι ο αλ-Χαμάμι φέρεται να είχε επισκεφθεί ριζοσπαστικά τεμένη και εξτρεμιστικές ιστοσελίδες στην Αυστραλία, επικαλούμενοι δύο πρόσωπα με γνώση της έρευνας.



Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η αυστραλιανή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας ASIO διατηρούσε «φάκελο» για εκείνον.



Ο Τζον Κόιν, διευθυντής του προγράμματος εθνικής ασφάλειας στο Australian Strategic Policy Institute (ASIO), συνέστησε πάντως προσοχή ως προς την εξαγωγή πρόωρων συμπερασμάτων για ενδεχόμενες αποτυχίες των υπηρεσιών πληροφοριών και για το πότε ακριβώς ριζοσπαστικοποιήθηκε ο αλ-Χαμάμι.



«Οι αυστραλιανές υπηρεσίες πληροφοριών θα προσπαθούν να διαπιστώσουν αν χάθηκε κάτι στην πορεία, αν πράγματι ριζοσπαστικοποιήθηκε και αν είχε εξτρεμιστικές πεποιθήσεις», είπε.



Στηεκπαιδεύτηκε ο πιλότος από το Ομάν που επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Flydubai, θέτοντας σε κίνδυνο της ζωές 174 ανθρώπων που ταξίδευαν από τοστοτην προηγούμενη εβδομάδα.Νωρίτερα, ο υπήκοος Ομάν, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ωςείχε σπουδάσει στην Αυστραλία, ενώ οι έρευνες για το παρελθόν του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο δράστης επιτέθηκε με τσεκούρι στον κυβερνήτη, πριν ακινητοποιηθεί, τελικά, από επιβάτες, ενώ στη συνέχεια, με τη συμβολή πιλότων που βρίσκονται ήδη στην πτήση με πολιτικά, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.Ο Μάικλ Τζόνσον, βοηθός επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Ζηλανδίας, δήλωσε, χωρίς να κατονομάσει τον αλ-Χαμάμι, ότι ο ύποπτος βρισκόταν στη χώρα «μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Μαΐου 2019 με εξάμηνη φοιτητική βίζα».«Ο συγκυβερνήτης βρισκόταν στη Νέα Ζηλανδία για να ολοκληρώσει μέρος της πτητικής του εκπαίδευσης για λογαριασμό εταιρείας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία δεν δραστηριοποιείται πλέον στη χώρα», ανέφερε.Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι «επανεξετάζει αρχεία και πραγματοποιεί έρευνες σχετικά με το χρονικό διάστημα που πέρασε ο ύποπτος στη Νέα Ζηλανδία».Η αποκάλυψη για την εκπαίδευσή του στη Νέα Ζηλανδία εντείνει τον έλεγχο και για την περίοδο που είχε περάσει στην Αυστραλία , όπου οι αρχές ανακοίνωσαν το σαββατοκύριακο ότι διερευνούν τις διασυνδέσεις του.Το Πανεπιστήμιο RMIT στηανέφερε τη Δευτέρα ότι «πρώην φοιτητής, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό της πτήσης της Flydubai», είχε εγγραφεί στο ίδρυμα «μεταξύ 2015 και 2017, αλλά δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς σπουδές μηχανικού».Οι Financial Times είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι ο αλ-Χαμάμι φέρεται να είχε επισκεφθεί ριζοσπαστικά τεμένη και εξτρεμιστικές ιστοσελίδες στην Αυστραλία, επικαλούμενοι δύο πρόσωπα με γνώση της έρευνας.Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η αυστραλιανή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειαςδιατηρούσε «φάκελο» για εκείνον.διευθυντής του προγράμματος εθνικής ασφάλειας στοσυνέστησε πάντως προσοχή ως προς την εξαγωγή πρόωρων συμπερασμάτων για ενδεχόμενες αποτυχίες των υπηρεσιών πληροφοριών και για το πότε ακριβώς ριζοσπαστικοποιήθηκε ο αλ-Χαμάμι.«Οι αυστραλιανές υπηρεσίες πληροφοριών θα προσπαθούν να διαπιστώσουν αν χάθηκε κάτι στην πορεία, αν πράγματι ριζοσπαστικοποιήθηκε και αν είχε εξτρεμιστικές πεποιθήσεις», είπε.

Η ASIO αρνήθηκε να σχολιάσει και παρέπεμψε τις ερωτήσεις στο υπουργείο Εσωτερικών της Αυστραλίας. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφαλείας της Νέας Ζηλανδίας δεν απάντησε, επίσης, σε αίτημα των FT για σχολιασμό.



Κρατείται στα Εμιράτα Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν ταυτοποιήσει τον αλ-Χαμάμι, ο οποίος κρατείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο πλαίσιο έρευνας των εμιρατινών αρχών για απόπειρα αεροπειρατείας, ως υπήκοο του Ομάν.



Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, ο ύποπτος ανακρίθηκε αυτή την εβδομάδα από την ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ να συνεργάζονται στενά στην έρευνα.



Οι Ισραηλινοί ερευνητές εξετάζουν εάν ο αλ-Χαμάμι έδρασε μόνος του ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα, ανέφερε δεύτερη πηγή με γνώση της υπόθεσης.



Μέχρι στιγμής δεν του έχουν απαγγελθεί επισήμως κατηγορίες.



Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποστηρίζουν ότι η υπόθεση υπάγεται στη δική τους δικαιοδοσία, καθώς η πτήση ήταν καταχωρισμένη στο Ντουμπάι. Η Flydubai ανήκει επίσης στην κυβέρνηση του Ντουμπάι.



Ορισμένα τρομοκρατικά αδικήματα επισύρουν ακόμη και τη θανατική ποινή βάσει της νομοθεσίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.



Λίγες λεπτομέρειες έχουν επιβεβαιωθεί για την ταυτότητα του υπόπτου, ενώ τα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διαγραφεί.



Σύμφωνα με πηγή με γνώση της υπόθεσης, ο αλ-Χαμάμι είχε στο παρελθόν τεθεί εκτός πτητικών καθηκόντων στο Ομάν λόγω ανησυχιών ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί. Οι ανησυχίες αυτές φέρεται να συνδέονταν και με ιστορικό αναρτήσεων στα social media που περιλάμβανε αντιισραηλινά κείμενα και εικόνες. Το όνομα του αλ-Χαμάμι δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά από κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας. Άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η μητέρα του είναι Σύρια υπήκοος.