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Χωρικοί στην Ινδία έδεσαν τεχνικό με καλώδια σε κεραία κινητής επειδή δεν είχαν καλό 5G, δείτε βίντεο
Χωρικοί στην Ινδία έδεσαν τεχνικό με καλώδια σε κεραία κινητής επειδή δεν είχαν καλό 5G, δείτε βίντεο
Οι κάτοικοι υποστήριζαν ότι επί δύο χρόνια πλήρωναν για 5G, αλλά στην πράξη αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν ασταθές δίκτυο 4G
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της Ινδίας, όπου κάτοικοι, εξοργισμένοι από την κακή κάλυψη 5G, φέρονται να έδεσαν με καλώδια έναν τεχνικό που είχε σταλεί για να επιδιορθώσει το πρόβλημα. Ο εργαζόμενος, ο οποίος σύμφωνα με τοπικά μέσα ονομάζεται Αντίτια Μπαν Σινγκ, βρέθηκε, ξαφνικά, δεμένος με καλώδια σε κεραία κινητής τηλεφωνίας στο χωριό Χαρντάουλι, στην περιοχή Φατεχπούρ του κρατιδίου Ούταρ Πραντές.
Η αστυνομία ανέφερε ότι ο τεχνικός βρέθηκε στο στόχαστρο εξαιτίας των συνεχιζόμενων προβλημάτων συνδεσιμότητας, καθώς οι κάτοικοι αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν ασταθές δίκτυο 4G, παρότι πλήρωναν για υπηρεσίες 5G για περισσότερο από δύο χρόνια.
Οι κάτοικοι είχαν εξοργιστεί με τη συγκεκριμένη κατάσταση, καθώς, όπως υποστήριζαν, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες τους, δεν είχε γίνει σχεδόν τίποτα για να βελτιωθεί το σήμα στην περιοχή.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, όταν ο Σινγκ έφτασε στο χωριό για να επιχειρήσει να επιδιορθώσει το πρόβλημα, οι κάτοικοι τον περικύκλωσαν και διαμαρτυρήθηκαν με έναν ασυνήθιστο τρόπο για τη λειτουργία της ιδιωτικής κεραίας τηλεπικοινωνιών, δένοντάς τον με καλώδια πάνω σε αυτή.
Φέρονται μάλιστα να τον απείλησαν ότι δεν θα τον λύσουν μέχρι στελέχη της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας να επιλύσουν το πρόβλημα. Ωστόσο, ο τεχνικός αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα.
Έκτοτε, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος πέντε ατόμων για παράνομη κράτηση και διατάραξη της δημόσιας τάξης.
Η υπόθεση έφτασε στην αστυνομία όταν βίντεο που έδειχνε τον Σινγκ δεμένο κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο.
Σύμφωνα με τους Times of India, ο επικεφαλής της αστυνομίας του Φατεχπούρ, Αμπχιμάνιου Μάνγκλικ, δήλωσε: «Οι κάτοικοι υποστήριξαν ότι η περιοχή αντιμετώπιζε προβλήματα με την κάλυψη κινητής τηλεφωνίας, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες 5G, για σχεδόν δύο χρόνια, παρά το γεγονός ότι είχε εγκατασταθεί εκεί ιδιωτική κεραία τηλεπικοινωνιών».
Η αστυνομία ανέφερε ότι ο τεχνικός βρέθηκε στο στόχαστρο εξαιτίας των συνεχιζόμενων προβλημάτων συνδεσιμότητας, καθώς οι κάτοικοι αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν ασταθές δίκτυο 4G, παρότι πλήρωναν για υπηρεσίες 5G για περισσότερο από δύο χρόνια.
Οι κάτοικοι είχαν εξοργιστεί με τη συγκεκριμένη κατάσταση, καθώς, όπως υποστήριζαν, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες τους, δεν είχε γίνει σχεδόν τίποτα για να βελτιωθεί το σήμα στην περιοχή.
في قريبة هندية اصحابها كانوا يشتكون من سوء تغطية شبكة 5G— TRAVIS | تراڤس (@iirode0) September 12, 2026
طلبوا من شركة الاتصالات ان ترسل موظف ليحل المشكلة وعندما وصل ربطوه بالبرج و قالوا لن نطلق سراحه حتى يحسنون الشبكة pic.twitter.com/so54WjhEfg
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, όταν ο Σινγκ έφτασε στο χωριό για να επιχειρήσει να επιδιορθώσει το πρόβλημα, οι κάτοικοι τον περικύκλωσαν και διαμαρτυρήθηκαν με έναν ασυνήθιστο τρόπο για τη λειτουργία της ιδιωτικής κεραίας τηλεπικοινωνιών, δένοντάς τον με καλώδια πάνω σε αυτή.
Φέρονται μάλιστα να τον απείλησαν ότι δεν θα τον λύσουν μέχρι στελέχη της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας να επιλύσουν το πρόβλημα. Ωστόσο, ο τεχνικός αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα.
Έκτοτε, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος πέντε ατόμων για παράνομη κράτηση και διατάραξη της δημόσιας τάξης.
Η υπόθεση έφτασε στην αστυνομία όταν βίντεο που έδειχνε τον Σινγκ δεμένο κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο.
Σύμφωνα με τους Times of India, ο επικεφαλής της αστυνομίας του Φατεχπούρ, Αμπχιμάνιου Μάνγκλικ, δήλωσε: «Οι κάτοικοι υποστήριξαν ότι η περιοχή αντιμετώπιζε προβλήματα με την κάλυψη κινητής τηλεφωνίας, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες 5G, για σχεδόν δύο χρόνια, παρά το γεγονός ότι είχε εγκατασταθεί εκεί ιδιωτική κεραία τηλεπικοινωνιών».
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