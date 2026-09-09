Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε στον Περσικό Κόλπο από drone, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

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Ένα ακόμη ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο βρίσκεται στο επίκεντρο της πολεμικής κλιμάκωσης στονκαθώς το VLCC New Andros χτυπήθηκε τα ξημερώματα στην ευρύτερη περιοχή τουΣε αυτό επιβαίνουν δύο Έλληνες ο πλοίαρχος και Α’ μηχανικός ενώ όλα τα μέλη του πληρωματος είναι καλά στην υγεία τους.Φωτογραφικό υλικό που βρίσκεται στη διάθεση τουδείχνει το New Andros με το όνομά του να διακρίνεται καθαρά στη δεξιά πλευρά του κύτους, ενώ παραπλέον ρυμουλκό πραγματοποιεί ισχυρές ρίψεις νερού προς την περιοχή της πλώρης και του πρόσθιου καταστρώματος.Στη φωτογραφία δεν διακρίνονται φλόγες, ωστόσο η παρουσία του ρυμουλκού και η επιχείρηση με τα κανόνια νερού καταδεικνύουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αντιμετώπιση συμβάντος. Η έκταση των ζημιών, η ακριβής αιτία τους και η κατάσταση του πληρώματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς συμπίπτει με τη νέα έξαρση των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Σύμφωνα με το Reuters, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν επιθέσεις εναντίον δέκα πλοίων κοντά στο Στενό του Ορμούζ, οκτώ από τα οποία ήταν πετρελαιοφόρα.Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει δημόσια ονομαστική επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές ότι το New Andros περιλαμβάνεται στα δέκα πλοία. Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο που αναμένεται να αποσαφηνιστεί.Το New Andros, IMO 9294252, είναι μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου τύπου VLCC, χωρητικότητας περίπου 302.500 dwt. Κατασκευάστηκε το 2005, έχει μήκος περίπου 333 μέτρα και πλάτος 60 μέτρα και φέρει σημαία Παναμά.