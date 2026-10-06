Στουρνάρας: Πρέπει να ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια, όχι μόνο να χτίσουμε νέα - Success story η αρχαία ελληνική οικονομία

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλαδας επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η υψηλή επισκεψιμότητα στην Περιφέρεια Αττικής όπως καταγράφηκε το 2025, δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε στέγαση, ενέργεια και μεταφορές