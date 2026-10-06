Στουρνάρας: Πρέπει να ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια, όχι μόνο να χτίσουμε νέα - Success story η αρχαία ελληνική οικονομία
Στουρνάρας: Πρέπει να ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια, όχι μόνο να χτίσουμε νέα - Success story η αρχαία ελληνική οικονομία
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλαδας επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η υψηλή επισκεψιμότητα στην Περιφέρεια Αττικής όπως καταγράφηκε το 2025, δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε στέγαση, ενέργεια και μεταφορές
Τα διδάγματα από την οικονομική άνθηση της Αρχαίας Αθήνας μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την ανάπτυξη της σύγχρονης πόλης και της οικονομίας της προς όφελος του συνόλου της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος έθεσε ως επόμενο μεγάλο ζητούμενο τη μετάβαση σε ένα περισσότερο παραγωγικό και καινοτόμο μητροπολιτικό πρότυπο, που ταυτόχρονα θα μεταδίδει αποτελεσματικότερα την αναπτυξιακή του δυναμική στην υπόλοιπη χώρα.
Παράλληλα, αναφερόμενος στο θέμα της στεγαστικής κρίσης, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι η υψηλή επισκεψιμότητα στην Αττική, όπως αυτή καταγράφηκε το 2025, έχει δημιουργήσει την ανάγκη και για αυξημένες κατοικίες. «Πρέπει να ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια, όχι μόνο να χτίσουμε νέα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας στο Συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», ο κ. Στουρνάρας εξήγησε ότι η σύγχρονη οικονομική προσέγγιση αντιμετωπίζει πλέον την αρχαία ελληνική οικονομία ως ένα «success story» για τα δεδομένα των προ βιομηχανικών κοινωνιών, με χαρακτηριστικά ισότητας και ευημερίας. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν οι θεσμικές καινοτομίες και η ίση εφαρμογή των κανόνων, καθώς οι ελληνικές πόλεις ανέπτυξαν, μεταξύ άλλων, θεσμούς για την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.
Οι βασικές αρχές ήταν η καινοτομία, η εξειδίκευση, η αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και η ισχύς και αξιοπιστία του νομίσματος, τόνισε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Περνώντας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η Αθήνα και ευρύτερα η Αττική αποτελούν το σημαντικότερο οικονομικό πόλο της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η Αττική παράγει περίπου το μισό του εθνικού πλούτου, διαθέτει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας και συγκεντρώνει περίπου το ένα τρίτο των ακαθάριστων επενδύσεων και το 40% των θέσεων εργασίας.
Η υψηλή συγκέντρωση δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και δικτύωσης, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του τουρισμού και του πολιτισμού. Η Αθήνα, όπως επεσήμανε, έχει εξελιχθεί σε αυτοτελή διεθνή τουριστικό προορισμό, αξιοποιώντας την πολιτιστική της κληρονομιά, την ομορφιά και την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της. «Το 2025 η Αττική ήταν η Περιφέρεια με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ελλάδα» τόνισε ο κ. Στουρνάρας, ενώ το μερίδιό της στις ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκε από 14,7% σε 25,8%.
Η δυναμική αυτή, ωστόσο, δημιουργεί ταυτόχρονα αυξημένες ανάγκες για κατοικία, ενέργεια, βασικές υποδομές και μέσα μεταφοράς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αγορά ακινήτων, όπου οι σημαντικές εισροές κεφαλαίων και η αυξημένη ζήτηση εξακολουθούν να ασκούν πίεση στις τιμές.
Όπως ανέφερε, το 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 6,5%, ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση κατά 5%. Η εξέλιξη αυτή εντείνει το πρόβλημα της προσιτής στέγασης, φαινόμενο που, όπως σημείωσε, παρατηρείται στον ίδιο ή ακόμη μεγαλύτερο βαθμό σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
«Πρέπει να ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια, όχι μόνο να χτίσουμε νέα σπίτια», τόνισε ο κ. Στουρνάρας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι υποδομές πρέπει να σχεδιάζονται εγκαίρως, ώστε όχι απλώς να ακολουθούν, αλλά να υποστηρίζουν και να κατευθύνουν την ανάπτυξη.
Στις σημαντικότερες προκλήσεις για την Αθήνα συμπεριέλαβε και το κυκλοφοριακό, υπογραμμίζοντας τις άμεσες επιπτώσεις του στην οικονομική δραστηριότητα.
«Ο χρόνος που χάνεται μειώνει τις παραγωγικές ώρες, διογκώνει το κόστος μεταφοράς, αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και τη ρύπανση και υποβαθμίζει την ελκυστικότητα του προορισμού», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται ένας νέος κύκλος επενδύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Σύμφωνα με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, το επόμενο βήμα είναι η μετάβαση της Αθήνας σε ένα ακόμη πιο παραγωγικό και καινοτόμο μητροπολιτικό πρότυπο, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, την ψηφιακή και πράσινη οικονομία και τις υποδομές.
«Η πρόκληση είναι διπλή: η Αθήνα να συνεχίσει να είναι κινητήρας ανάπτυξης και εξωστρέφειας και ταυτόχρονα να ενισχυθούν οι μηχανισμοί με τους οποίους η δυναμική της μεταδίδεται στην υπόλοιπη χώρα. Κρίσιμη προϋπόθεση είναι η καλύτερη διασύνδεση με την περιφέρεια», υπογράμμισε.
Παράλληλα, αναφερόμενος στο θέμα της στεγαστικής κρίσης, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι η υψηλή επισκεψιμότητα στην Αττική, όπως αυτή καταγράφηκε το 2025, έχει δημιουργήσει την ανάγκη και για αυξημένες κατοικίες. «Πρέπει να ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια, όχι μόνο να χτίσουμε νέα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας στο Συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», ο κ. Στουρνάρας εξήγησε ότι η σύγχρονη οικονομική προσέγγιση αντιμετωπίζει πλέον την αρχαία ελληνική οικονομία ως ένα «success story» για τα δεδομένα των προ βιομηχανικών κοινωνιών, με χαρακτηριστικά ισότητας και ευημερίας. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν οι θεσμικές καινοτομίες και η ίση εφαρμογή των κανόνων, καθώς οι ελληνικές πόλεις ανέπτυξαν, μεταξύ άλλων, θεσμούς για την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.
«Success story η αρχαία ελληνική οικονομία»
Οι βασικές αρχές ήταν η καινοτομία, η εξειδίκευση, η αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και η ισχύς και αξιοπιστία του νομίσματος, τόνισε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Περνώντας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η Αθήνα και ευρύτερα η Αττική αποτελούν το σημαντικότερο οικονομικό πόλο της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η Αττική παράγει περίπου το μισό του εθνικού πλούτου, διαθέτει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας και συγκεντρώνει περίπου το ένα τρίτο των ακαθάριστων επενδύσεων και το 40% των θέσεων εργασίας.
Η υψηλή συγκέντρωση δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και δικτύωσης, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του τουρισμού και του πολιτισμού. Η Αθήνα, όπως επεσήμανε, έχει εξελιχθεί σε αυτοτελή διεθνή τουριστικό προορισμό, αξιοποιώντας την πολιτιστική της κληρονομιά, την ομορφιά και την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της. «Το 2025 η Αττική ήταν η Περιφέρεια με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ελλάδα» τόνισε ο κ. Στουρνάρας, ενώ το μερίδιό της στις ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκε από 14,7% σε 25,8%.
Αυξημένες ανάγκες για κατοικία, ενέργεια, βασικές υποδομές και μέσα μεταφοράς
Η δυναμική αυτή, ωστόσο, δημιουργεί ταυτόχρονα αυξημένες ανάγκες για κατοικία, ενέργεια, βασικές υποδομές και μέσα μεταφοράς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αγορά ακινήτων, όπου οι σημαντικές εισροές κεφαλαίων και η αυξημένη ζήτηση εξακολουθούν να ασκούν πίεση στις τιμές.
Όπως ανέφερε, το 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 6,5%, ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση κατά 5%. Η εξέλιξη αυτή εντείνει το πρόβλημα της προσιτής στέγασης, φαινόμενο που, όπως σημείωσε, παρατηρείται στον ίδιο ή ακόμη μεγαλύτερο βαθμό σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
«Πρέπει να ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια, όχι μόνο να χτίσουμε νέα σπίτια», τόνισε ο κ. Στουρνάρας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι υποδομές πρέπει να σχεδιάζονται εγκαίρως, ώστε όχι απλώς να ακολουθούν, αλλά να υποστηρίζουν και να κατευθύνουν την ανάπτυξη.
Στις σημαντικότερες προκλήσεις για την Αθήνα συμπεριέλαβε και το κυκλοφοριακό, υπογραμμίζοντας τις άμεσες επιπτώσεις του στην οικονομική δραστηριότητα.
Σημαντική πρόκληση και το κυκλοφοριακό
«Ο χρόνος που χάνεται μειώνει τις παραγωγικές ώρες, διογκώνει το κόστος μεταφοράς, αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και τη ρύπανση και υποβαθμίζει την ελκυστικότητα του προορισμού», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται ένας νέος κύκλος επενδύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Σύμφωνα με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, το επόμενο βήμα είναι η μετάβαση της Αθήνας σε ένα ακόμη πιο παραγωγικό και καινοτόμο μητροπολιτικό πρότυπο, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, την ψηφιακή και πράσινη οικονομία και τις υποδομές.
«Η πρόκληση είναι διπλή: η Αθήνα να συνεχίσει να είναι κινητήρας ανάπτυξης και εξωστρέφειας και ταυτόχρονα να ενισχυθούν οι μηχανισμοί με τους οποίους η δυναμική της μεταδίδεται στην υπόλοιπη χώρα. Κρίσιμη προϋπόθεση είναι η καλύτερη διασύνδεση με την περιφέρεια», υπογράμμισε.
Τέλος, ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδιες. «Ζητούμενο είναι μια πιο παραγωγική και καλύτερα συνδεδεμένη με την περιφέρεια Αθήνα» είπε προσθέτοντας ότι η σύγχρονη Αθήνα μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκέντρωση κεφαλαίου, μέσων και ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία ολόκληρης της χώρας.
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