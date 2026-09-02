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Το Ισραήλ θέλει να απομακρύνει τους Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνει ο υπουργός Άμυνας
Το Ισραήλ θέλει να απομακρύνει τους Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνει ο υπουργός Άμυνας
Δεν υπάρχει πραγματική λύση για τη Γάζα χωρίς αυτή τη μετανάστευση» του πληθυσμού της, δήλωσε ο Ισραέλ Κατς
Το Ισραήλ είναι έτοιμο να μετεγκαταστήσει κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας από τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα, αν οι ΗΠΑ δώσουν το πράσινο φως, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, κάνοντας λόγο για μεταφορές «δια θαλάσσης και αεροπορικώς».
«Στο τέλος, δεν υπάρχει πραγματική λύση για τη Γάζα χωρίς αυτή τη μετανάστευση» του πληθυσμού της, δήλωσε ο Ισραέλ Κατς σε συνέδριο που διοργάνωσε ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet.
Πέρυσι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε να «καθαρίσει» τη Γάζα ύστερα από τη μεταφορά των περίπου δύο εκατομμυρίων κατοίκων σε χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία, προτού υποχωρήσει μπροστά σε δημόσια κατακραυγή που προκάλεσε η πρόταση αυτή.
Σύμφωνα με τον Κατς, ο Τραμπ «δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα του, απλώς την έχει παγώσει» μπροστά στις πιέσεις από αραβικές χώρες. «Αλλά το σχέδιο δεν έχει εγκαταληφθεί, αποτελεί αντικείμενο συνεχιζόμενων συζητήσεων, ακόμη και τώρα», υποστήριξε ο Ισραηλινός υπουργός. Χωρίς να διευκρινίσει την πηγή του, ο Κατς υποστήριξε επίσης ότι «το 80% (των κατοίκων της Γάζας) θέλει να φύγει», αλλά η Χαμάς «τους εμποδίζει».
Η ισραηλινή κυβέρνηση είναι «οργανωμένη και έτοιμη να τους μεταφέρει δια θαλάσσης, αεροπορικώς, με κάθε δυνατό μέσο», πρόσθεσε.
«Αλλά για να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε τις ΗΠΑ. Πότε θα δώσουν την έγκρισή τους; Όταν καταστεί σαφές ότι η Χαμάς δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, συνέχισε.
Ο Κατς υποστηρίζει εδώ και μήνες ένα τέτοιο μέτρο, που παρουσιάζεται ως εθελοντική μετανάστευση των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας.
Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της ισραηλινής κυβέρνησης, πρότεινε τον Φεβρουάριο την εφαρμογή αυτού του μέτρου ακόμη για τους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη.
Ο αναγκαστικός εκτοπισμός άμαχου πληθυσμού αποτελεί έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Στη Γάζα, οι περισσότεροι κάτοικοι εκτοπίστηκαν από τον καταστροφικό πόλεμο που ξεκίνησε το Ισραήλ μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι οποίες σκότωσαν περισσότερους από 1.200 ανθρώπους σε ισραηλινό έδαφος.
Τα τελευταία τρία χρόνια, περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς και του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.
«Στο τέλος, δεν υπάρχει πραγματική λύση για τη Γάζα χωρίς αυτή τη μετανάστευση» του πληθυσμού της, δήλωσε ο Ισραέλ Κατς σε συνέδριο που διοργάνωσε ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet.
Πέρυσι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε να «καθαρίσει» τη Γάζα ύστερα από τη μεταφορά των περίπου δύο εκατομμυρίων κατοίκων σε χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία, προτού υποχωρήσει μπροστά σε δημόσια κατακραυγή που προκάλεσε η πρόταση αυτή.
Σύμφωνα με τον Κατς, ο Τραμπ «δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα του, απλώς την έχει παγώσει» μπροστά στις πιέσεις από αραβικές χώρες. «Αλλά το σχέδιο δεν έχει εγκαταληφθεί, αποτελεί αντικείμενο συνεχιζόμενων συζητήσεων, ακόμη και τώρα», υποστήριξε ο Ισραηλινός υπουργός. Χωρίς να διευκρινίσει την πηγή του, ο Κατς υποστήριξε επίσης ότι «το 80% (των κατοίκων της Γάζας) θέλει να φύγει», αλλά η Χαμάς «τους εμποδίζει».
Η ισραηλινή κυβέρνηση είναι «οργανωμένη και έτοιμη να τους μεταφέρει δια θαλάσσης, αεροπορικώς, με κάθε δυνατό μέσο», πρόσθεσε.
«Αλλά για να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε τις ΗΠΑ. Πότε θα δώσουν την έγκρισή τους; Όταν καταστεί σαφές ότι η Χαμάς δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, συνέχισε.
Ο Κατς υποστηρίζει εδώ και μήνες ένα τέτοιο μέτρο, που παρουσιάζεται ως εθελοντική μετανάστευση των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας.
Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της ισραηλινής κυβέρνησης, πρότεινε τον Φεβρουάριο την εφαρμογή αυτού του μέτρου ακόμη για τους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη.
Ο αναγκαστικός εκτοπισμός άμαχου πληθυσμού αποτελεί έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Στη Γάζα, οι περισσότεροι κάτοικοι εκτοπίστηκαν από τον καταστροφικό πόλεμο που ξεκίνησε το Ισραήλ μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι οποίες σκότωσαν περισσότερους από 1.200 ανθρώπους σε ισραηλινό έδαφος.
Τα τελευταία τρία χρόνια, περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς και του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.
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