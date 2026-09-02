Ο Ρούμπιο καλεί τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει τις συναλλαγές με την Νικαράγουα: Οι δικτατορίες δεν πρέπει να επωφελούνται

Οι δηλώσεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ διατυπώνονται μετά την έγκριση από το Κογκρέσο της Νικαράγουας μιας συνταγματικής μεταρρύθμισης που απαγορεύει στα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμμετέχουν στις εκλογές και παρατείνει την προεδρική θητεία από έξι σε επτά χρόνια