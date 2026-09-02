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Ο Ρούμπιο καλεί τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει τις συναλλαγές με την Νικαράγουα: Οι δικτατορίες δεν πρέπει να επωφελούνται
Ο Ρούμπιο καλεί τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει τις συναλλαγές με την Νικαράγουα: Οι δικτατορίες δεν πρέπει να επωφελούνται
Οι δηλώσεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ διατυπώνονται μετά την έγκριση από το Κογκρέσο της Νικαράγουας μιας συνταγματικής μεταρρύθμισης που απαγορεύει στα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμμετέχουν στις εκλογές και παρατείνει την προεδρική θητεία από έξι σε επτά χρόνια
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο προέτρεψε σήμερα τους διεθνείς εταίρους των ΗΠΑ να «σταματήσουν αμέσως» τις συναλλαγές τους με τη Νικαράγουα, μετά την ψήφιση από το κοινοβούλιο της χώρας του αποκλεισμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τις εκλογές.
«Οι δικτατορίες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών τους δεν θα πρέπει να επωφελούνται από τα ίδια οικονομικά ή πολιτικά προνόμια με τις κυβερνήσεις που έχουν δεσμευτεί στην υπεράσπιση της ειρήνης και της ασφάλειας», πρόσθεσε καταγγέλλοντας μια «ωμή δικτατορία» και καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει την πίεση στη Μανάγκουα.
Η Ουάσινγκτον προτρέπει τους εταίρους της στο εξωτερικό να σταματήσουν αμέσως τις «συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες» με την κυβέρνηση της Νικαράγουας, τονίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στην αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση αυτή.
Οι δηλώσεις του Ρούμπιο διατυπώνονται μετά την έγκριση από το Κογκρέσο της Νικαράγουας μιας συνταγματικής μεταρρύθμισης που απαγορεύει στα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμμετέχουν στις εκλογές και παρατείνει την προεδρική θητεία από έξι σε επτά χρόνια, μια πρωτοβουλία που είχε επικριθεί παλαιότερα από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες στην περιοχή.
«Οι δικτατορίες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών τους δεν θα πρέπει να επωφελούνται από τα ίδια οικονομικά ή πολιτικά προνόμια με τις κυβερνήσεις που έχουν δεσμευτεί στην υπεράσπιση της ειρήνης και της ασφάλειας», πρόσθεσε καταγγέλλοντας μια «ωμή δικτατορία» και καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει την πίεση στη Μανάγκουα.
Η Ουάσινγκτον προτρέπει τους εταίρους της στο εξωτερικό να σταματήσουν αμέσως τις «συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες» με την κυβέρνηση της Νικαράγουας, τονίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στην αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση αυτή.
Οι δηλώσεις του Ρούμπιο διατυπώνονται μετά την έγκριση από το Κογκρέσο της Νικαράγουας μιας συνταγματικής μεταρρύθμισης που απαγορεύει στα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμμετέχουν στις εκλογές και παρατείνει την προεδρική θητεία από έξι σε επτά χρόνια, μια πρωτοβουλία που είχε επικριθεί παλαιότερα από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες στην περιοχή.
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