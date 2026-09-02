Η Ευρώπη μπορεί να αναπτύξει επανδρωμένες διαστημικές πτήσεις με «πολύ λογικό» κόστος, λέει ο διευθυντής του ESA

Οι ΗΠΑ αναδιάρθρωσαν εκ βάθρων το σεληνιακό πρόγραμμα της NASA, ακυρώνοντας την κατασκευή του Gateway, καθώς προτιμούν μια βάση στην επιφάνεια της Σελήνης, αυτό ώθησε τους Ευρωπαίους να εξετάσουν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ