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Η Ευρώπη μπορεί να αναπτύξει επανδρωμένες διαστημικές πτήσεις με «πολύ λογικό» κόστος, λέει ο διευθυντής του ESA
Η Ευρώπη μπορεί να αναπτύξει επανδρωμένες διαστημικές πτήσεις με «πολύ λογικό» κόστος, λέει ο διευθυντής του ESA
Οι ΗΠΑ αναδιάρθρωσαν εκ βάθρων το σεληνιακό πρόγραμμα της NASA, ακυρώνοντας την κατασκευή του Gateway, καθώς προτιμούν μια βάση στην επιφάνεια της Σελήνης, αυτό ώθησε τους Ευρωπαίους να εξετάσουν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ
Η Ευρώπη θα μπορούσε να αναπτύξει επανδρωμένες διαστημικές πτήσεις με «πολύ λογικό» κόστος, εκτίμησε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) Γιόζεφ Άσμπαχερ, μία εβδομάδα πριν από τη διεθνή σύνοδο για το διάστημα που θα διεξαχθεί στο Παρίσι.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται ότι θα βρεθεί η εξερεύνηση του διαστήματος από τους Ευρωπαίους, λόγω της σταδιακής απεμπλοκής των ΗΠΑ.
Μέχρι σήμερα οι επανδρωμένες πτήσεις δεν αποτελούσαν προτεραιότητα για τον ESA, ο οποίος βασιζόταν στις ΗΠΑ για να έχουν πρόσβαση οι αστροναύτες του στο διάστημα και για την εξερεύνηση της Σελήνης.
«Αν χρειαστεί να προσθέσουμε τη δυνατότητα των επανδρωμένων πτήσεων και μια αυξημένη φιλοδοξία σε ό,τι αφορά τις ρομποτικές δραστηριότητες», η αύξηση του προϋπολογισμού του ESA θα ήταν «πολύ μέτρια» υποστήριξε ο Άσμπαχερ στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της γαλλικής Ένωσης Δημοσιογράφων Αεροδιαστημικού Ρεπορτάζ (AJPAE).
Απέφυγε να δώσει κάποιο συγκεκριμένο νούμερο, όμως με βάση μια πρώτη εκτίμηση, ο προϋπολογισμός του ESA θα αυξανόταν κατά περίπου 10%.
«Το κόστος αυτό είναι πολύ, πολύ λογικό», είπε ο επικεφαλής του Οργανισμού.
Η Ευρώπη συμμετείχε στο αμερικανικό πρόγραμμα Artemis για την επιστροφή των αστροναυτών στη Σελήνη, παρέχοντας το ESM, το «κέντρο ισχύος» και υποστήριξης του διαστημικού σκάφους Orion που μεταφέρει το πλήρωμα. Επρόκειτο επίσης να κατασκευάσει πολλά εξαρτήματα του Gateway, ενός μικρού διαστημικούο σταθμού που θα περιφερόταν γύρω από τη Σελήνη και θα χρησίμευε ως «σκαλοπάτι» για τις επανδρωμένες αποστολές με προορισμό την επιφάνεια του δορυφόρου της Γης. Όμως φέτος οι ΗΠΑ αναδιάρθρωσαν εκ βάθρων το σεληνιακό πρόγραμμα της NASA, ακυρώνοντας την κατασκευή του Gateway, καθώς προτιμούν μια βάση στην επιφάνεια της Σελήνης.
Η αλλαγή αυτή ώθησε τους Ευρωπαίους να εξετάσουν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ και τον δικό τους ρόλο στην εξερεύνηση της Σελήνης και του διαστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, οι χώρες μέλη του ESA συγκάλεσαν υπουργική σύνοδο τον Δεκέμβριο στη Ρώμη για να συζητήσουν το μέλλον της έρευνας του διαστήματος από τους Ευρωπαίους.
«Οι δύο άλλες χώρες που μπορούν να κάνουν επανδρωμένες πτήσεις αυτήν τη στιγμή είναι η Κίνα και η Ρωσία που δεν αποτελούν επιλογή για εμάς. Η Ινδία ετοιμάζει επίσης επανδρωμένες πτήσεις, αλλά η Ευρώπη δεν διαθέτει ακόμη τέτοια δυνατότητα», υπογράμμισε ο Γιόζεφ Άσμπαχερ, προσθέτοντας ότι αυτό θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στη σύνοδο του Παρισιγού, στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται ότι θα βρεθεί η εξερεύνηση του διαστήματος από τους Ευρωπαίους, λόγω της σταδιακής απεμπλοκής των ΗΠΑ.
Μέχρι σήμερα οι επανδρωμένες πτήσεις δεν αποτελούσαν προτεραιότητα για τον ESA, ο οποίος βασιζόταν στις ΗΠΑ για να έχουν πρόσβαση οι αστροναύτες του στο διάστημα και για την εξερεύνηση της Σελήνης.
Strategic autonomy is not a slogan.— Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) August 27, 2026
It is infrastructure, capability and choice. Europe must have all three.
The first @esa contracts under the European Launcher Challenge are now signed — a major step towards a more autonomous Europe in space.
Now, the challengers must… https://t.co/xFWxZ4c3jy
«Αν χρειαστεί να προσθέσουμε τη δυνατότητα των επανδρωμένων πτήσεων και μια αυξημένη φιλοδοξία σε ό,τι αφορά τις ρομποτικές δραστηριότητες», η αύξηση του προϋπολογισμού του ESA θα ήταν «πολύ μέτρια» υποστήριξε ο Άσμπαχερ στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της γαλλικής Ένωσης Δημοσιογράφων Αεροδιαστημικού Ρεπορτάζ (AJPAE).
Απέφυγε να δώσει κάποιο συγκεκριμένο νούμερο, όμως με βάση μια πρώτη εκτίμηση, ο προϋπολογισμός του ESA θα αυξανόταν κατά περίπου 10%.
«Το κόστος αυτό είναι πολύ, πολύ λογικό», είπε ο επικεφαλής του Οργανισμού.
Η Ευρώπη συμμετείχε στο αμερικανικό πρόγραμμα Artemis για την επιστροφή των αστροναυτών στη Σελήνη, παρέχοντας το ESM, το «κέντρο ισχύος» και υποστήριξης του διαστημικού σκάφους Orion που μεταφέρει το πλήρωμα. Επρόκειτο επίσης να κατασκευάσει πολλά εξαρτήματα του Gateway, ενός μικρού διαστημικούο σταθμού που θα περιφερόταν γύρω από τη Σελήνη και θα χρησίμευε ως «σκαλοπάτι» για τις επανδρωμένες αποστολές με προορισμό την επιφάνεια του δορυφόρου της Γης. Όμως φέτος οι ΗΠΑ αναδιάρθρωσαν εκ βάθρων το σεληνιακό πρόγραμμα της NASA, ακυρώνοντας την κατασκευή του Gateway, καθώς προτιμούν μια βάση στην επιφάνεια της Σελήνης.
Η αλλαγή αυτή ώθησε τους Ευρωπαίους να εξετάσουν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ και τον δικό τους ρόλο στην εξερεύνηση της Σελήνης και του διαστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, οι χώρες μέλη του ESA συγκάλεσαν υπουργική σύνοδο τον Δεκέμβριο στη Ρώμη για να συζητήσουν το μέλλον της έρευνας του διαστήματος από τους Ευρωπαίους.
«Οι δύο άλλες χώρες που μπορούν να κάνουν επανδρωμένες πτήσεις αυτήν τη στιγμή είναι η Κίνα και η Ρωσία που δεν αποτελούν επιλογή για εμάς. Η Ινδία ετοιμάζει επίσης επανδρωμένες πτήσεις, αλλά η Ευρώπη δεν διαθέτει ακόμη τέτοια δυνατότητα», υπογράμμισε ο Γιόζεφ Άσμπαχερ, προσθέτοντας ότι αυτό θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στη σύνοδο του Παρισιγού, στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου.
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