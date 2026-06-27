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Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί τις επόμενες εβδομάδες, πρόωρες προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές στη Σερβία
Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί τις επόμενες εβδομάδες, πρόωρες προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές στη Σερβία
«Θα παραμείνω πρόεδρος μόνο για μερικές εβδομάδες και, στη συνέχεια, θα παραιτηθώ», τόνισε ο πρόεδρος της Σερβίας - Η δεύτερη και τελευταία θητεία του Βούτσιτς λήγει στα μέσα του 2027
Ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ανακοίνωσε το Σάββατο(27/6) ότι θα παραιτηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων και ανακοίνωσε πρόωρες προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές.
Σύμφωνα με το Reuters η ανακοίνωση του Βούτσιτς ήρθε μετά από ενάμιση χρόνο διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς, με επικεφαλής τους φοιτητές, που σάρωσαν ολόκληρη τη χώρα, μετά την κατάρρευση μιας τέντας σε σιδηροδρομικό σταθμό στη βόρεια πόλη του Νόβι Σαντ, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 16 άτομα.
«Θα παραμείνω πρόεδρος μόνο για μερικές εβδομάδες και, στη συνέχεια, θα παραιτηθώ», δήλωσε ο Βούτσιτς στους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια μιας φιλοκυβερνητικής συγκέντρωσης στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Η δεύτερη και τελευταία θητεία του Βούτσιτς λήγει στα μέσα του 2027.
Επιπλέον, ο Βούτσιτς δήλωσε ότι θα βοηθήσει το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα να κερδίσει τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών, που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το 2027. Δεν διευκρίνισε πότε θα παραιτηθεί ούτε πότε θα μπορούσε να διαλύσει το κοινοβούλιο, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για τη διεξαγωγή πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών.
Διαδηλωτές, η αντιπολίτευση και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχυρίζονται ότι η καταστροφή στον σιδηροδρομικό σταθμό ήταν ένδειξη ευρύτερης κακοδιαχείρισης των κατασκευαστικών έργων και διαφθοράς εκ μέρους της κυβέρνησης. Ακτιβιστές από το φοιτητικό κίνημα δηλώνουν ότι επιθυμούν να αμφισβητήσουν τον Βούτσιτς και το SNS στις επικείμενες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές.
Σύμφωνα με το Reuters η ανακοίνωση του Βούτσιτς ήρθε μετά από ενάμιση χρόνο διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς, με επικεφαλής τους φοιτητές, που σάρωσαν ολόκληρη τη χώρα, μετά την κατάρρευση μιας τέντας σε σιδηροδρομικό σταθμό στη βόρεια πόλη του Νόβι Σαντ, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 16 άτομα.
Πριν από λίγες ημέρες, στην πόλη Νόβι Σαντ, οι φοιτητές τίμησαν τη μνήμη των 2024 νεκρών και απαίτησαν τη διεξαγωγή πρόωρων γενικών εκλογών.
Serbia President Vucic says to resign within weeks, one year before end of mandate https://t.co/SKGYGtvx9j https://t.co/SKGYGtvx9j— Reuters (@Reuters) June 27, 2026
«Θα παραμείνω πρόεδρος μόνο για μερικές εβδομάδες και, στη συνέχεια, θα παραιτηθώ», δήλωσε ο Βούτσιτς στους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια μιας φιλοκυβερνητικής συγκέντρωσης στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Η δεύτερη και τελευταία θητεία του Βούτσιτς λήγει στα μέσα του 2027.
Επιπλέον, ο Βούτσιτς δήλωσε ότι θα βοηθήσει το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα να κερδίσει τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών, που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το 2027. Δεν διευκρίνισε πότε θα παραιτηθεί ούτε πότε θα μπορούσε να διαλύσει το κοινοβούλιο, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για τη διεξαγωγή πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών.
Διαδηλωτές, η αντιπολίτευση και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχυρίζονται ότι η καταστροφή στον σιδηροδρομικό σταθμό ήταν ένδειξη ευρύτερης κακοδιαχείρισης των κατασκευαστικών έργων και διαφθοράς εκ μέρους της κυβέρνησης. Ακτιβιστές από το φοιτητικό κίνημα δηλώνουν ότι επιθυμούν να αμφισβητήσουν τον Βούτσιτς και το SNS στις επικείμενες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές.
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