Ο Κινέζος πρόεδρος Σι πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο εδώ και 10 χρόνια

Η Κίνα είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους του Ιράν και αναζητεί τη στήριξη της Αιγύπτου, τράπεζες της οποίας έχουν ήδη στοχοθετηθεί από τις ΗΠΑ





Ο Σι έγινε δεκτός με μια στρατιωτική τελετή και 21 κανονιοβολισμούς στο προεδρικό μέγαρο αλ Ιτιχάντ, στο Κάιρο.









🚨Égypte 🇪🇬 : le président chinois Xi Jinping a bénéficié mercredi d’un accueil en grande pompe au palais Al-Ittihadiya, au Caire, où Abdel Fattah al-Sissi l’a reçu avec une salve de 21 coups de canon et les honneurs militaires. La visite, qui marque les 70 ans de relations… pic.twitter.com/nQdzubyFet — LSI AFRICA (@lsiafrica) September 2, 2026





Η Κίνα είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους του Ιράν και αναζητεί τη στήριξη της Αιγύπτου, τράπεζες της οποίας έχουν ήδη στοχοθετηθεί από τις ΗΠΑ.



Την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων εις βάρος των παραρτημάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα της μεγαλύτερης αιγυπτιακής τράπεζας, της Banque Misr, με την κατηγορία ότι έχει οικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη.





Κλείσιμο Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, accompanied by First Lady Entissar El-Sisi, receives Chinese President Xi Jinping upon his arrival at Cairo International Airport. pic.twitter.com/ZGymTVql2V — Alexander Constantin (@AlexCoh) September 2, 2026

«Αυτονομία» Η Ουάσινγκτον απείλησε τον περασμένο μήνα να προκαλέσει ασφυξία στην ιρανική οικονομία, επεκτείνοντας τις κυρώσεις της, οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να στοχεύσουν κινεζικές τράπεζες. Η Κίνα, σημαντικός αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, έχει από την πλευρά της τονίσει ότι θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.



Καθώς πλησιάζει μια προγραμματισμένη συνάντηση του Σι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αργότερα τον Σεπτέμβριο, το Πεκίνο επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς του με τις χώρες της περιοχής που πρόσκεινται στις ΗΠΑ.



Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι υποδέχθηκε σήμερα τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίγκ , ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην Αίγυπτο εδώ και δέκα χρόνια, την ώρα που ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ανατρέπει τις περιφερειακές συμμαχίες.Ο Σι έγινε δεκτός με μια στρατιωτική τελετή και 21 κανονιοβολισμούς στο προεδρικό μέγαρο αλ Ιτιχάντ, στο Κάιρο.Το Κάιρο έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Σι, ο οποίος έφτασε χθες Τρίτη στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, εν μέσω αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και την ώρα που οι ΗΠΑ εντείνουν τις πιέσεις τους στους εμπορικούς εταίρους του Ιράν, όπως η Κίνα και η Αίγυπτος Οι ΗΠΑ πρόσφατα προειδοποίησαν τις χώρες που διατηρούν σχέσεις με την Τεχεράνη, απειλώντας να τις αποκόψουν από το δυτικό οικονομικό σύστημα.Η Κίνα είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους του Ιράν και αναζητεί τη στήριξη της Αιγύπτου, τράπεζες της οποίας έχουν ήδη στοχοθετηθεί από τις ΗΠΑ.Την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων εις βάρος των παραρτημάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα της μεγαλύτερης αιγυπτιακής τράπεζας, της Banque Misr, με την κατηγορία ότι έχει οικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη.Η Ουάσινγκτον απείλησε τον περασμένο μήνα να προκαλέσει ασφυξία στην ιρανική οικονομία, επεκτείνοντας τις κυρώσεις της, οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να στοχεύσουν κινεζικές τράπεζες. Η Κίνα, σημαντικός αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, έχει από την πλευρά της τονίσει ότι θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.Καθώς πλησιάζει μια προγραμματισμένη συνάντηση του Σι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αργότερα τον Σεπτέμβριο, το Πεκίνο επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς του με τις χώρες της περιοχής που πρόσκεινται στις ΗΠΑ.

Η Αίγυπτος είναι μεταξύ των χωρών που λαμβάνουν σημαντική στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ και ιστορικός μεσολαβητής κλειδί στη Μέση Ανατολή.



Σύμφωνα με αναλυτές, το Κάιρο σκοπεύει να εκμεταλλευθεί την επίσκεψη αυτή για να αναδείξει τη στρατηγική του αυτονομία, δείχνοντας ότι μπορεί να επωφεληθεί από τις στενές του σχέσεις τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με το Πεκίνο.



Ο Σίσι, σε κείμενο που μεταδόθηκε χθες από αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, εξήρε «την ανεξάρτητη εξωτερική του πολιτική». Επίσης διαβεβαίωσε ότι Κίνα και Αίγυπτος, και οι δύο χώρες μέλη του μπλοκ των BRICS, έχουν στόχο «να ενισχύσουν τον ρόλο του παγκόσμιου Νότου» σε έναν ολοένα και περισσότερο πολωμένο κόσμο.



Στρατιωτική και οικονομική συνεργασία Ο Σι αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας.



Οι λεωφόροι του Καΐρου, μια πόλη με περισσότερους από 26 εκατ. κατοίκους, είναι στολισμένες με αιγυπτιακές και κινεζικές σημαίες, καθώς και με πορτρέτα των δύο προέδρων ή πανό που εξαίρουν «τις γενιές σινοαιγυπτιακής φιλίας που ρέει σαν τον Νείλο».



Εξάλλου στη διάρκεια της επίσκεψης του Κινέζου προέδρου είναι προγραμματισμένο να υπογραφούν σειρά συμφωνιών με στόχο την ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, κυρίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, των μεταφορών και της ενέργειας.



Οι κινεζικές επενδύσεις διαδραματίζουν ήδη κεντρικό ρόλο στα μεγάλα έργα που προωθεί ο Σίσι: χρηματοδότησαν την γεμάτη ουρανοξύστες οικονομική και επιχειρηματική συνοικία της νέας διοικητικής πρωτεύουσας της χώρας, που βρίσκεται 50 χλμ. ανατολικά του Καΐρου.



Η Κίνα έχει επίσης εδραιώσει σημαντική παρουσία στην Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ.



Η Αίγυπτος αποτελεί εξάλλου σημαντική αγορά για τα κινεζικά προϊόντα, με τα στοιχεία της αιγυπτιακής κυβέρνησης να δείχνουν ότι οι εισαγωγές από την Κίνα ξεπέρασαν τα 8,6 δισεκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας άνοδο περισσότερο από 14% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.



Οι δύο χώρες έχουν και στενή στρατιωτική συνεργασία: η Αίγυπτος, η οποία επί προεδρίας Σίσι έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές όπλων στον κόσμο, φιλοξένησε σημαντικές κοινές αεροπορικές ασκήσεις με τον κινεζικό στρατό τον Αύγουστο, στις οποίες συμμετείχε το ισχυρό μαχητικό αεροσκάφος J-16.