Από τα κυβόσπιτα και τα μουσεία μέχρι το ιστορικό Delfshaven και το λιμάνι, δέκα εμπειρίες σε ένα από τα πιο συναρπαστικά αστικά τοπία της Ευρώπης.
Κερύνεια: Στους 9 οι νεκροί από το ναυάγιο, καρατομήθηκε ο «υπουργός Μεταφορών» του ψευδοκράτους, καταζητείται για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ
Κερύνεια: Στους 9 οι νεκροί από το ναυάγιο, καρατομήθηκε ο «υπουργός Μεταφορών» του ψευδοκράτους, καταζητείται για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ
Μετά την ανάσυρση της 9ης σορού, 19 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, από τους 267 επιβαίνοντες στο καταμαράν, διασώθηκαν 239
Μία σορός ανασύρθηκε από το ναυάγιο του καταμαράν «Filo Jet», το οποίο βυθίστηκε την Κυριακή ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους εννέα.
Την ίδια ώρα, ο Τουρκοκύπριος πολιτικός Ερχάν Αρικλί απομακρύνθηκε από τη θέση του λεγόμενου "υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών", προκειμένου, όπως ανακοινώθηκε, να διεξαχθεί χωρίς παρεμβάσεις η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.
Ο Αρικλί είναι ένας εκ των καταζητούμενων με διεθνές ένταλμα σύλληψης για την δολοφονία του Τάσου Ισαάκ το 1996.
Μετά την ανάσυρση της ένατης σορού, 19 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Από τους 267 επιβαίνοντες στο καταμαράν, 239 διασώθηκαν.
Στην περιοχή επιχειρούν τα πλοία TCG Işın και TCG Alemdar, τα οποία διαθέτουν εξοπλισμό για την απεικόνιση του ναυαγίου και την ανάσυρση αντικειμένων ή σορών από μεγάλο βάθος. Σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, οι έρευνες θα συνεχιστούν σε 24ωρη βάση.
Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Αρικλί είχε ανακοινώσει ότι θα ζητούσε από τη λεγόμενη βουλή την άρση της ασυλίας του, ώστε να μπορέσει να καταθέσει και, εφόσον προκύψει ευθύνη του, να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Είχε επίσης προαναγγείλει την προσωρινή υπαγωγή του Τμήματος Λιμένων απευθείας στο γραφείο του Ουστέλ.
Η έρευνα επικεντρώνεται στην κατάσταση του καταμαράν που ναυπηγήθηκε το 2000, στους τεχνικούς ελέγχους, στα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και στην απόφαση να δοθεί άδεια απόπλου παρά τις δυσμενείς συνθήκες. Δημοσιεύματα στα κατεχόμενα αναφέρουν ότι αρχικά δεν είχε επιτραπεί η αναχώρηση, αλλά η απόφαση άλλαξε περίπου μία ώρα αργότερα.
Για την υπόθεση τέθηκαν σε διαθεσιμότητα στελέχη του λιμανιού που ενέκριναν τον απόπλου, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκονται μέλη του πληρώματος, στελέχη της πλοιοκτήτριας εταιρείας και λιμενικοί υπάλληλοι. Εννέα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο καπετάνιος, οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου.
Την ίδια ώρα, ο Τουρκοκύπριος πολιτικός Ερχάν Αρικλί απομακρύνθηκε από τη θέση του λεγόμενου "υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών", προκειμένου, όπως ανακοινώθηκε, να διεξαχθεί χωρίς παρεμβάσεις η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.
Ο Αρικλί είναι ένας εκ των καταζητούμενων με διεθνές ένταλμα σύλληψης για την δολοφονία του Τάσου Ισαάκ το 1996.
Μετά την ανάσυρση της ένατης σορού, 19 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Από τους 267 επιβαίνοντες στο καταμαράν, 239 διασώθηκαν.
Επιχειρήσεις σε βάθος άνω των 500 μέτρωνΤο ναυάγιο έχει εντοπιστεί στον βυθό, σε βάθος 514 μέτρων, και οι έρευνες διεξάγονται με τη βοήθεια ειδικών πλοίων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού και τηλεκατευθυνόμενων υποβρύχιων οχημάτων.
Στην περιοχή επιχειρούν τα πλοία TCG Işın και TCG Alemdar, τα οποία διαθέτουν εξοπλισμό για την απεικόνιση του ναυαγίου και την ανάσυρση αντικειμένων ή σορών από μεγάλο βάθος. Σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, οι έρευνες θα συνεχιστούν σε 24ωρη βάση.
Απομακρύνθηκε ο ΑρικλίΟ λεγόμενος πρωθυπουργός του κατοχικού καθεστώτος Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε ότι ο Ερχάν Αρικλί απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του. Όπως υποστήριξε, η απόφαση δεν ελήφθη για πολιτικούς λόγους, αλλά για να διασφαλιστεί η πληρότητα, η ταχύτητα και η διαφάνεια της έρευνας και να μην υπάρξει καμία υπόνοια παρέμβασης.
Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Αρικλί είχε ανακοινώσει ότι θα ζητούσε από τη λεγόμενη βουλή την άρση της ασυλίας του, ώστε να μπορέσει να καταθέσει και, εφόσον προκύψει ευθύνη του, να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Είχε επίσης προαναγγείλει την προσωρινή υπαγωγή του Τμήματος Λιμένων απευθείας στο γραφείο του Ουστέλ.
Ερωτήματα για την άδεια απόπλουΤο «Filo Jet» απέπλευσε από την Κερύνεια με προορισμό το Τασουτζού της Τουρκίας και άρχισε να εισρέει νερό από την πλώρη λίγη ώρα μετά την αναχώρησή του. Ανετράπη ενώ επιχειρούσε να επιστρέψει στο λιμάνι και τελικά βυθίστηκε.
Η έρευνα επικεντρώνεται στην κατάσταση του καταμαράν που ναυπηγήθηκε το 2000, στους τεχνικούς ελέγχους, στα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και στην απόφαση να δοθεί άδεια απόπλου παρά τις δυσμενείς συνθήκες. Δημοσιεύματα στα κατεχόμενα αναφέρουν ότι αρχικά δεν είχε επιτραπεί η αναχώρηση, αλλά η απόφαση άλλαξε περίπου μία ώρα αργότερα.
Για την υπόθεση τέθηκαν σε διαθεσιμότητα στελέχη του λιμανιού που ενέκριναν τον απόπλου, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκονται μέλη του πληρώματος, στελέχη της πλοιοκτήτριας εταιρείας και λιμενικοί υπάλληλοι. Εννέα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο καπετάνιος, οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου.
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