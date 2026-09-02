Συνάντηση Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άλισον Χούκερ
Συνάντηση Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άλισον Χούκερ
Στο επίκεντρο των συνομιλιών η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών
«Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου είχε μια εποικοδομητική συνάντηση με την Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδια για τις Πολιτικές Υποθέσεις, 'Αλισον Χούκερ, κατά την οποία επιβεβαίωσαν την ισχυρή και διαρκή στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».
«Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην εμβάθυνση της συνεργασίας και στην προώθηση των κοινών στόχων για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία», προσθέτει.
«Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην εμβάθυνση της συνεργασίας και στην προώθηση των κοινών στόχων για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία», προσθέτει.
DFM Papadopoulou had a productive meeting with H.E. Allison Hooker, @UnderSecStateP for Political Affairs of the United States, reaffirming the strong and enduring strategic partnership between Greece and the United States. pic.twitter.com/CkKRv4k3Wu— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 2, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα