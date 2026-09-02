Συνάντηση Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άλισον Χούκερ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Υπουργείο Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ΗΠΑ

Συνάντηση Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άλισον Χούκερ

Στο επίκεντρο των συνομιλιών η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών

Συνάντηση Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άλισον Χούκερ
«Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου είχε μια εποικοδομητική συνάντηση με την Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδια για τις Πολιτικές Υποθέσεις, 'Αλισον Χούκερ, κατά την οποία επιβεβαίωσαν την ισχυρή και διαρκή στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην εμβάθυνση της συνεργασίας και στην προώθηση των κοινών στόχων για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία», προσθέτει.

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