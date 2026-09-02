Συνάντηση Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άλισον Χούκερ

DFM Papadopoulou had a productive meeting with H.E. Allison Hooker, @UnderSecStateP for Political Affairs of the United States, reaffirming the strong and enduring strategic partnership between Greece and the United States. pic.twitter.com/CkKRv4k3Wu — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 2, 2026

«Η υφυπουργός Εξωτερικώνείχε μια εποικοδομητική συνάντηση με την Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδια για τις Πολιτικές Υποθέσεις,, κατά την οποία επιβεβαίωσαν την ισχυρή και διαρκή στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».«Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην εμβάθυνση της συνεργασίας και στην προώθηση των κοινών στόχων για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία», προσθέτει.