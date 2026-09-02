Μαζικά ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιράκ και Ιορδανία
Μαζικά ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιράκ και Ιορδανία
Πύραυλοι και drones έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ συναγερμός σήμανε και στο Κουβέιτ
Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν, Ιράκ και Ιορδανία, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και drones. Την ίδια ώρα, σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας, ενώ οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως εξαπολύσει νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν.
Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο Tasnim, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν επιτέθηκαν στην αμερικανική αεροπορική βάση σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν.
«Ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στοχοποίησε, για αρκετές ώρες, εγκαταστάσεις ραντάρ και σημεία συγκέντρωσης χερσαίων αμερικανικών τρομοκρατικών δυνάμεων στην αεροπορική βάση σεΐχης Ίσα, στο Μπαχρέιν», ανέφερε το πρακτορείο.
Νωρίτερα είχαν ηχήσει σειρήνες συναγερμού στη χώρα, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να καταφύγουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.
Στόχοι, κατά τους Φρουρούς της Επανάστασης, ήταν «κέντρα συντήρησης», «αποθήκες τεχνικού εξοπλισμού» και «αερόστατο παρατήρησης».
Κατά το Tasnim, στόχος ήταν βάση του σώματος πεζοναυτών γνωστή ως στρατόπεδο Τάιτιν, στον Κόλπο της Άκαμπα, κοντά στα σύνορα της Ιορδανίας με το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.
Ο ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε παράλληλα ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε δέκα βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ άλλοι τρεις κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Την ίδια ώρα, στο Μπαχρέιν είχαν ήδη ηχήσει σειρήνες αεράμυνας, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις διευρύνονταν σε περισσότερες χώρες της περιοχής.
Η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη για επιθέσεις εναντίον πλοίων στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.
Οι ΗΠΑ είχαν ήδη βομβαρδίσει το Ιράν την Κυριακή, έπειτα από περίπου έναν μήνα σχετικής ηρεμίας στις εχθροπραξίες.
Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο Tasnim, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν επιτέθηκαν στην αμερικανική αεροπορική βάση σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν.
«Ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στοχοποίησε, για αρκετές ώρες, εγκαταστάσεις ραντάρ και σημεία συγκέντρωσης χερσαίων αμερικανικών τρομοκρατικών δυνάμεων στην αεροπορική βάση σεΐχης Ίσα, στο Μπαχρέιν», ανέφερε το πρακτορείο.
Νωρίτερα είχαν ηχήσει σειρήνες συναγερμού στη χώρα, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να καταφύγουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.
Πύραυλοι και drones κατά αμερικανικών βάσεων στην ΑρμπίλΟι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης τις πρώτες πρωινές ώρες συντονισμένη επίθεση εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.
Στόχοι, κατά τους Φρουρούς της Επανάστασης, ήταν «κέντρα συντήρησης», «αποθήκες τεχνικού εξοπλισμού» και «αερόστατο παρατήρησης».
Βαλλιστικοί πύραυλοι κατά βάσης στην ΙορδανίαΟι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ακόμη ότι πραγματοποίησαν «εντατική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους» εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία.
Κατά το Tasnim, στόχος ήταν βάση του σώματος πεζοναυτών γνωστή ως στρατόπεδο Τάιτιν, στον Κόλπο της Άκαμπα, κοντά στα σύνορα της Ιορδανίας με το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.
Ο ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε παράλληλα ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε δέκα βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ άλλοι τρεις κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Συναγερμός και στο ΚουβέιτΣτο Κουβέιτ, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα αντιμετώπιζε «απειλές εχθρικών πυραύλων και drones».
Την ίδια ώρα, στο Μπαχρέιν είχαν ήδη ηχήσει σειρήνες αεράμυνας, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις διευρύνονταν σε περισσότερες χώρες της περιοχής.
Είχε προηγηθεί νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτωνΗ νέα ιρανική επίθεση ακολούθησε το νέο κύμα πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατά του Ιράν την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου.
Η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη για επιθέσεις εναντίον πλοίων στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.
Οι ΗΠΑ είχαν ήδη βομβαρδίσει το Ιράν την Κυριακή, έπειτα από περίπου έναν μήνα σχετικής ηρεμίας στις εχθροπραξίες.
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