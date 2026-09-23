NATO και Ζελένσκι προειδοποιούν: «Απρόβλεπτος ο Πούτιν, δείχνει διατεθειμένος να ρισκάρει» και να προκαλέσει τη Συμμαχία
NATO και Ζελένσκι προειδοποιούν: «Απρόβλεπτος ο Πούτιν, δείχνει διατεθειμένος να ρισκάρει» και να προκαλέσει τη Συμμαχία
Για την ανάγκη της Δύσης να είναι προσεκτική απέναντι σε ένα «εύφλεκτο περιβάλλον» μίλησε διοικητής του ΝΑΤΟ - Ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους να απαντούν στις προκλήσεις των Ρώσων, καθώς αν δεν το κάνουν, αυτοί «θα προχωρούν περισσότερο»
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν γίνεται «όλο και πιο απρόβλεπτος, επικίνδυνος και διατεθειμένος να αναλάβει ρίσκα», καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία παρατείνεται και η Μόσχα επιχειρεί να διχάσει τους δυτικούς συμμάχους, δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.
Ο Βρετανός πτέραρχος σερ Τζον Στρίγκερ, μιλώντας στο Associated Press κατά την παρουσία του σε διάσκεψη ασφαλείας στην Εσθονία, προειδοποίησε ότι τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά απέναντι σε ένα «εύφλεκτο περιβάλλον», καθώς η Ρωσία, όπως είπε, θα μπορούσε να επιχειρήσει να προκαλέσει το ΝΑΤΟ σε μια «υπεραντίδραση».
Ο Στρίγκερ μίλησε για τον «απρόβλεπτο» Πούτιν, την ώρα που αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν ανησυχίες ότι η Μόσχα ενδέχεται να δοκιμάσει τις αντοχές της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, με ενέργειες που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δολιοφθορές, κατασκοπεία ή ακόμη και επιθέσεις με drones και πυραύλους.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την κυβέρνησή του να προετοιμάσει σχέδιο προστασίας κρίσιμων υποδομών απέναντι σε ενδεχόμενες επιθέσεις με drones και κυβερνοεπιθέσεις.
Ωστόσο, άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι καλούν σε ψυχραιμία, υποστηρίζοντας ότι, αν και η απειλή από τη Ρωσία παραμένει σοβαρή, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Μόσχα προετοιμάζει άμεση στρατιωτική σύγκρουση με το ΝΑΤΟ.
Βρετανός αξιωματούχος άμυνας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η εκτίμηση του Λονδίνου είναι πως ο Πούτιν δεν επιδιώκει άμεση αντιπαράθεση με τη Συμμαχία.
Ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρίνκεβιτς είπε από τη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι δεν παρατηρείται συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα των χωρών της Βαλτικής.
«Η Ουκρανία πολεμά. Η Ρωσία είναι απορροφημένη στην Ουκρανία. Δεν παρατηρούμε ανάπτυξη δυνάμεων κοντά στα σύνορά μας. Από αυτή την άποψη, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνούσαν πως η προοπτική μιας άμεσης στρατιωτικής επίθεσης δεν είναι σωστή», ανέφερε.
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ απέρριψε τις ανησυχίες ότι η Ρωσία επιχειρεί να δοκιμάσει τη Συμμαχία, λέγοντας ότι «ο Πούτιν δεν θέλει μια σύγκρουση με το ΝΑΤΟ».
Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι ο Πούτιν βρίσκεται υπό πίεση στο εσωτερικό της Ρωσίας, καθώς δεν έχει πετύχει τις στρατιωτικές νίκες που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν το κόστος του πολέμου.
«Δεν κερδίζει. Για εκείνον αυτό είναι πρόβλημα, γιατί πρέπει να δείξει κάτι στην εσωτερική του κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Βρετανός πτέραρχος σερ Τζον Στρίγκερ, μιλώντας στο Associated Press κατά την παρουσία του σε διάσκεψη ασφαλείας στην Εσθονία, προειδοποίησε ότι τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά απέναντι σε ένα «εύφλεκτο περιβάλλον», καθώς η Ρωσία, όπως είπε, θα μπορούσε να επιχειρήσει να προκαλέσει το ΝΑΤΟ σε μια «υπεραντίδραση».
Ο Στρίγκερ μίλησε για τον «απρόβλεπτο» Πούτιν, την ώρα που αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν ανησυχίες ότι η Μόσχα ενδέχεται να δοκιμάσει τις αντοχές της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, με ενέργειες που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δολιοφθορές, κατασκοπεία ή ακόμη και επιθέσεις με drones και πυραύλους.
Ανησυχία για «δοκιμή» των αντοχών του ΝΑΤΟΟ πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία ενδέχεται να στοχεύσει χώρες του ΝΑΤΟ με εσκεμμένες επιθέσεις χρησιμοποιώντας drones ή πυραύλους, τις οποίες στη συνέχεια θα παρουσιάσει ως «ατυχήματα».
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την κυβέρνησή του να προετοιμάσει σχέδιο προστασίας κρίσιμων υποδομών απέναντι σε ενδεχόμενες επιθέσεις με drones και κυβερνοεπιθέσεις.
Ωστόσο, άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι καλούν σε ψυχραιμία, υποστηρίζοντας ότι, αν και η απειλή από τη Ρωσία παραμένει σοβαρή, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Μόσχα προετοιμάζει άμεση στρατιωτική σύγκρουση με το ΝΑΤΟ.
Βρετανός αξιωματούχος άμυνας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η εκτίμηση του Λονδίνου είναι πως ο Πούτιν δεν επιδιώκει άμεση αντιπαράθεση με τη Συμμαχία.
Ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρίνκεβιτς είπε από τη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι δεν παρατηρείται συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα των χωρών της Βαλτικής.
«Η Ουκρανία πολεμά. Η Ρωσία είναι απορροφημένη στην Ουκρανία. Δεν παρατηρούμε ανάπτυξη δυνάμεων κοντά στα σύνορά μας. Από αυτή την άποψη, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνούσαν πως η προοπτική μιας άμεσης στρατιωτικής επίθεσης δεν είναι σωστή», ανέφερε.
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ απέρριψε τις ανησυχίες ότι η Ρωσία επιχειρεί να δοκιμάσει τη Συμμαχία, λέγοντας ότι «ο Πούτιν δεν θέλει μια σύγκρουση με το ΝΑΤΟ».
Ζελένσκι: Η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί αλλού για να διχάσει τη ΔύσηΤην ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία μπορεί να επιχειρήσει να πλήξει άλλη ευρωπαϊκή χώρα με drones, πυραύλους ή ακόμη και χερσαία επιχείρηση, με στόχο να διασπάσει την ενότητα της Δύσης και να μειώσει τη στήριξη προς το Κίεβο.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι ο Πούτιν βρίσκεται υπό πίεση στο εσωτερικό της Ρωσίας, καθώς δεν έχει πετύχει τις στρατιωτικές νίκες που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν το κόστος του πολέμου.
«Δεν κερδίζει. Για εκείνον αυτό είναι πρόβλημα, γιατί πρέπει να δείξει κάτι στην εσωτερική του κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Zelensky on Putin:— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
Putin’s not winning on the battlefield, for him it’s a problem because he has to show to his internal society.
It’s not about us, not about Americans, not about Ukrainians. He doesn’t respect anybody. His question is Russian people.
He is afraid of only his… pic.twitter.com/Uvj6xlARzy
Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα αναζητά τρόπους να εξηγήσει τις απώλειες στο μέτωπο και ότι ένας τρόπος είναι να προσπαθήσει να δημιουργήσει ρήγματα ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Πώς να διαιρέσεις την Ευρώπη; Πώς να μειώσεις τη στήριξη προς την Ουκρανία; Αν μειωθεί η υποστήριξη, μπορεί να προχωρήσει περισσότερο», δήλωσε.
Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία ήδη επιχειρεί να εκφοβίσει ευρωπαϊκές κοινωνίες μέσω περιστατικών με drones και παραβιάσεων συνόρων, κάνοντας αναφορά στη Μολδαβία, τη Ρουμανία και την Πολωνία, αλλά και σε προβλήματα που έχουν σημειωθεί σε αεροδρόμια της Γερμανίας και χωρών της Βόρειας Ευρώπης.
«Θα συνεχίσει να το κάνει», προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι ο κίνδυνος επιθέσεων με drones, πυραύλους ή ακόμη και χερσαίων επιχειρήσεων είναι «πολύ υψηλός» για χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία.
Όταν ρωτήθηκε για το πώς πρέπει να αντιδρούν οι χώρες απέναντι σε τέτοιες παραβιάσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε: «Να απαντούν. Πάντα να απαντούν. Δεν αφορά την έναρξη ενός πολέμου. Αν δεν απαντήσεις στους Ρώσους, θα προχωρήσουν περισσότερο».
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