NATO και Ζελένσκι προειδοποιούν: «Απρόβλεπτος ο Πούτιν, δείχνει διατεθειμένος να ρισκάρει» και να προκαλέσει τη Συμμαχία

Ανησυχία για «δοκιμή» των αντοχών του ΝΑΤΟ

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Ζελένσκι: Η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί αλλού για να διχάσει τη Δύση

γίνεται «όλο και πιο απρόβλεπτος, επικίνδυνος και διατεθειμένος να αναλάβει ρίσκα», καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία παρατείνεται και η Μόσχα επιχειρεί να διχάσει τους δυτικούς συμμάχους, δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.Ο Βρετανός πτέραρχος σερ, μιλώντας στοκατά την παρουσία του σε διάσκεψη ασφαλείας στην, προειδοποίησε ότι τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά απέναντι σε ένα «εύφλεκτο περιβάλλον», καθώς η Ρωσία, όπως είπε, θα μπορούσε να επιχειρήσει να προκαλέσει το ΝΑΤΟ σε μια «υπεραντίδραση».Ο Στρίγκερ μίλησε για τον «απρόβλεπτο» Πούτιν, την ώρα που αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν ανησυχίες ότι η Μόσχα ενδέχεται να δοκιμάσει τις αντοχές της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, με ενέργειες που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δολιοφθορές, κατασκοπεία ή ακόμη και επιθέσεις με drones και πυραύλους.Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας,είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία ενδέχεται να στοχεύσει χώρες του ΝΑΤΟ με εσκεμμένες επιθέσεις χρησιμοποιώντας drones ή πυραύλους, τις οποίες στη συνέχεια θα παρουσιάσει ως «ατυχήματα».Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γάλλος πρόεδροςζήτησε από την κυβέρνησή του να προετοιμάσει σχέδιο προστασίας κρίσιμων υποδομών απέναντι σε ενδεχόμενες επιθέσεις με drones και κυβερνοεπιθέσεις.Ωστόσο, άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι καλούν σε ψυχραιμία, υποστηρίζοντας ότι, αν και η απειλή από τη Ρωσία παραμένει σοβαρή, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Μόσχα προετοιμάζει άμεση στρατιωτική σύγκρουση με το ΝΑΤΟ.Βρετανός αξιωματούχος άμυνας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η εκτίμηση του Λονδίνου είναι πως ο Πούτιν δεν επιδιώκει άμεση αντιπαράθεση με τη Συμμαχία.Ο πρόεδρος της Λετονίαςείπε από τη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι δεν παρατηρείται συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα των χωρών της Βαλτικής.«Η Ουκρανία πολεμά. Η Ρωσία είναι απορροφημένη στην Ουκρανία. Δεν παρατηρούμε ανάπτυξη δυνάμεων κοντά στα σύνορά μας. Από αυτή την άποψη, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνούσαν πως η προοπτική μιας άμεσης στρατιωτικής επίθεσης δεν είναι σωστή», ανέφερε.Παράλληλα, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟαπέρριψε τις ανησυχίες ότι η Ρωσία επιχειρεί να δοκιμάσει τη Συμμαχία, λέγοντας ότιΤην ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίαςπροειδοποίησε ότι η Ρωσία μπορεί να επιχειρήσει να πλήξει άλλη ευρωπαϊκή χώρα με drones, πυραύλους ή ακόμη και χερσαία επιχείρηση, με στόχο να διασπάσει την ενότητα της Δύσης και να μειώσει τη στήριξη προς το Κίεβο.Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τονστη Νέα Υόρκη, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι ο Πούτιν βρίσκεται υπό πίεση στο εσωτερικό της Ρωσίας, καθώς δεν έχει πετύχει τις στρατιωτικές νίκες που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν το κόστος του πολέμου.«Δεν κερδίζει. Για εκείνον αυτό είναι πρόβλημα, γιατί πρέπει να δείξει κάτι στην εσωτερική του κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.