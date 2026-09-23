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Φονικό στη Γαλλία: 90χρονος σκότωσε τους ηλικιωμένους γείτονές του επειδή του πέταξαν μια πέτρα
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Γαλλία Δολοφονία Φονικό

Φονικό στη Γαλλία: 90χρονος σκότωσε τους ηλικιωμένους γείτονές του επειδή του πέταξαν μια πέτρα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης και τα θύματα είχαν για χρόνια διαφωνίες για ζητήματα της γειτονίας

Φονικό στη Γαλλία: 90χρονος σκότωσε τους ηλικιωμένους γείτονές του επειδή του πέταξαν μια πέτρα
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Ένας 90χρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση αφού πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο και σκότωσε δύο 80χρονους γείτονές του, στη Λαγκόρ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, χθες το βράδυ (22/9).

Η εισαγγελία του Πω επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι ο 90χρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για τον «φόνο δύο ανθρώπων», χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα θύματα.

Είχαν για σειρά ετών διαφωνίες

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, πρόκειται για έναν 85χρονο και την 82χρονη σύζυγό του, με τους οποίους ο δράστης είχε για χρόνια προστριβές για θέματα γειτονίας.

Ο 90χρονος άνοιξε πυρ χθες, γύρω στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας), εναντίον των δύο θυμάτων, τα οποία υπέκυψαν ακαριαία στα τραύματά τους, δήλωσε στο AFP η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος πήρε το όπλο του μετά από διαπληκτισμό με τον γείτονά του, ο οποίος φέρεται να του πέταξε μια πέτρα.

Ο 90χρονος συνελήφθη αμέσως από τους χωροφύλακες που ειδοποιήθηκαν από άλλους γείτονες, οι οποίοι άκουσαν τους πυροβολισμούς, χωρίς να προβάλει αντίσταση.
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