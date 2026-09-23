Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος, οι εξαιρέσεις και τα πρόστιμα

Στους δρόμους της Αθήνας επιστρέφει ο Δακτύλιος
για την περίοδο 2026 - 2027, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων.
Με βάση τα μέχρι στιγμής ισχύοντα, το μέτρο τίθενται εκ νέου σε εφαρμογή στα μέσα Οκτωβρίου, μεταξύ 12 και 26 του μηνός.
Πότε σταμάτησε και πότε αναμένεται να ξεκινήσει ξανά
Ο Δακτύλιος είχε ανασταλεί από τις 24 Ιουλίου 2026, επιτρέποντας την ελεύθερη είσοδο όλων των οχημάτων στο κέντρο της πρωτεύουσας για τους καλοκαιρινούς μήνες. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα καθορίσει επίσημα την ακριβή ημερομηνία επαναφοράς του μέτρου για τη φετινή περίοδο.
Με βάση το ιστορικό προηγούμενων ετών, η επανέναρξη εκτιμάται ότι θα γίνει στα μέσα Οκτωβρίου 2026, πιθανότατα μεταξύ 12 και 26 του μηνός.
Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να γίνει τις επόμενες εβδομάδες από τα αρμόδια υπουργεία.
Τα πρόστιμα
Όσοι παραβιάσουν τα μέτρα του Δακτυλίου αντιμετωπίζουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. Ωστόσο στον Δακτύλιο υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Ελεύθερα μπορούν να κυκλοφορούν, εφόσον διαθέτουν το προβλεπόμενο ειδικό σήμα – εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr -, τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα εργοστασιακά υβριδικά οχήματα, καθώς και εκείνα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή υγραέριο.
Ειδικότερα, δεν υπάγονται στις παραπάνω απαγορεύσεις και κυκλοφορούν χωρίς κανένα περιορισμό στον μικρό Δακτύλιο τα οχήματα των κατηγοριών που εξαιρούνται των περιορισμών, καθώς και τα οχήματα των κατηγοριών, που απαιτείται να είναι εφοδιασμένα με ειδικές άδειες, οι οποίες χορηγούνται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 195948 από 07/10.10.2024 (ΦΕΚ 5627, τ. Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Ειδικότερα δύνανται να εκτυπώσουν ειδικό σήμα για την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία τους στο κέντρο της Αθήνας, ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) είτε σε έγχαρτη είτε σε ηλεκτρονική μορφή καταχωρημένη σε κινητό τηλέφωνο οι κύριοι ή/και κάτοχοι:
• Εκ κατασκευής, αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και εκ κατασκευής υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων, οχημάτων φυσικού αερίου και υγραερίου,
• Αυτοκινήτων EURO 6,πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120g/km (τιμή συνδυασμένου κύκλου, σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό
• Κύκλο Οδήγησης – New European Driving Cycle/NEDC), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31.12.2020),
• Αυτοκινήτων EURO 6 πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 145g/km (τιμή συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με την Παγκοσμίως
• Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων – Worldwide Light Test Procedure/WLTP), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 01.01.2021 και εφεξής.
Επίσης, για τα οχήματα των μονίμων κατοίκων εσωτερικά του μικρού Δακτυλίου, προβλέπονται ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και χορηγείται ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.