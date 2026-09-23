«Εγώ ορίζω τους κανόνες»: Η σύγκρουση Τραμπ με τον αρχιτέκτονα του Λευκού Οίκου για την ασφάλεια της νέας αίθουσας χορού

Ο Τζέιμς ΜακΚρέρι παραιτήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, αφού προειδοποίησε ότι τα σχέδια στα οποία επέμενε ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις ασφαλείας και τους οικοδομικούς κανονισμούς

ασφάλειας και οικοδομικών κανονισμών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post που επικαλείται ανθρώπους με γνώση των συζητήσεων και έγγραφα του έργου.



Ο Τζέιμς ΜακΚρέρι φέρεται να εξέφρασε επανειλημμένα την ανησυχία του ότι το προκαταρκτικό σχέδιο που επέμενε να προωθήσει ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διέθετε επαρκείς εξόδους κινδύνου, ενώ δεν προέβλεπε -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- επαρκή μέτρα για τον περιορισμό πιθανής πυρκαγιάς.







«Εγώ ορίζω τους κανόνες» Σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν στο αμερικανικό μέσο υπό καθεστώς ανωνυμίας, ο Τραμπ απέρριψε τις ενστάσεις του αρχιτέκτονα, υποστηρίζοντας ότι οι οικοδομικοί κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στις εργασίες στον Λευκό Οίκο.



«Εγώ ορίζω τους κανόνες» φέρεται να είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.







Οι ενστάσεις για εξόδους κινδύνου και πυρασφάλεια Έγγραφα που επικαλείται η Washington Post δείχνουν ότι οι προβληματισμοί για την ασφάλεια συνεχίστηκαν και μετά την αποχώρηση του ΜακΚρέρι.



Ο αρχιτέκτονας φέρεται να είχε επισημάνει ότι το σχέδιο δεν επέτρεπε την ταχεία απομάκρυνση μεγάλου αριθμού επισκεπτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενώ θεωρούσε ανεπαρκείς τις εναλλακτικές διαδρομές διαφυγής. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχίες ότι μια φωτιά σε βοηθητικούς χώρους, όπως η κουζίνα, θα μπορούσε να επεκταθεί γρήγορα στην αίθουσα εκδηλώσεων.



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Σε σημειώσεις συνάντησης της ομάδας του Λευκού Οίκου στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ασφάλεια ζωής – μεγάλη ανησυχία».



Ο ΜακΚρέρι, αρχιτέκτονας και καθηγητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής, είχε επιλεγεί προσωπικά από τον Τραμπ για την αρχική φάση του έργου. Τα σχέδια ξεκίνησαν να εκπονούνται ήδη από τον Απρίλιο του 2025. Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να περνούσε ώρες συζητώντας με τον αρχιτέκτονα για τον σχεδιασμό, ενώ σύμφωνα με τις πηγές τον καλούσε ακόμη και εκτός ωραρίου για να μεταφέρει παρατηρήσεις του.



Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε αίθουσα χωρητικότητας περίπου 640 ατόμων. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ επέμενε στην επέκταση του χώρου, μέχρι το σημείο που η αίθουσα θα μπορούσε να φιλοξενήσει περισσότερους από 1.300 επισκέπτες. Η αλλαγή αυτή προκάλεσε σειρά νέων τεχνικών προβλημάτων.

Ο πρώτος αρχιτέκτονας που ανέλαβε τον σχεδιασμό της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο αποχώρησε από το έργο τον περασμένο Οκτώβριο έπειτα από έντονες διαφωνίες με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με ζητήματακαι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post που επικαλείται ανθρώπους με γνώση των συζητήσεων και έγγραφα του έργου.Ο Τζέιμς ΜακΚρέρι φέρεται να εξέφρασε επανειλημμένα την ανησυχία του ότι το προκαταρκτικό σχέδιο που επέμενε να προωθήσει ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διέθετε επαρκείς, ενώ δεν προέβλεπε -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- επαρκή μέτρα για τον περιορισμόΟ αρχιτέκτονας αποχώρησε, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν οι εργασίες κατεδάφισης της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου.Σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν στο αμερικανικό μέσο υπό καθεστώς ανωνυμίας, ο Τραμπ απέρριψε τις ενστάσεις του αρχιτέκτονα, υποστηρίζοντας ότι οι οικοδομικοί κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στις εργασίες στον Λευκό Οίκο.» φέρεται να είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.Η συγκεκριμένη αντιπαράθεση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποκαλύπτει τον βαθμό εμπλοκής του Τραμπ στις λεπτομέρειες του έργου, καθώς ο ίδιος φέρεται να είχε άμεση συμμετοχή στον σχεδιασμό, από τη διάταξη των χώρων έως και μικρές αρχιτεκτονικές επιλογές.Έγγραφα που επικαλείται η Washington Post δείχνουν ότι οι προβληματισμοί για την ασφάλεια συνεχίστηκαν και μετά την αποχώρηση του ΜακΚρέρι.Ο αρχιτέκτονας φέρεται να είχε επισημάνει ότι το σχέδιο δεν επέτρεπε την ταχεία απομάκρυνση μεγάλου αριθμού επισκεπτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενώ θεωρούσε ανεπαρκείς τις εναλλακτικές. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχίες ότι μια φωτιά σε βοηθητικούς χώρους, όπως η κουζίνα, θα μπορούσε να επεκταθεί γρήγορα στην αίθουσα εκδηλώσεων.Στα έγγραφα αναφέρονται επίσης προβλήματα σχετικά με τον αριθμό των τουαλετών για τη μέγιστη χωρητικότητα του χώρου.Σε σημειώσεις συνάντησης της ομάδας του Λευκού Οίκου στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ασφάλεια ζωής – μεγάλη ανησυχία».Ο ΜακΚρέρι, αρχιτέκτονας και καθηγητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής, είχε επιλεγεί προσωπικά από τον Τραμπ για την αρχική φάση του έργου. Τα σχέδια ξεκίνησαν να εκπονούνται ήδη από τον Απρίλιο του 2025. Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να περνούσε ώρες συζητώντας με τον αρχιτέκτονα για τον σχεδιασμό, ενώ σύμφωνα με τις πηγές τον καλούσε ακόμη και εκτός ωραρίου για να μεταφέρει παρατηρήσεις του.Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε αίθουσα χωρητικότητας περίπουΩστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ επέμενε στην επέκταση του χώρου, μέχρι το σημείο που η αίθουσα θα μπορούσε να φιλοξενήσειΗ αλλαγή αυτή προκάλεσε σειρά νέων



Ο Λευκός Οίκος αρνείται ότι υπήρξαν προβλήματα Η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε ότι η αποχώρηση του ΜακΚρέρι συνδέθηκε με ζητήματα οικοδομικών κανονισμών. Σε δήλωσή του, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι είναι «ψευδές και απολύτως ανακριβές» να υποστηρίζεται πως η αποχώρηση του αρχιτέκτονα σχετιζόταν με θέματα κώδικα ασφαλείας.



«Τα ζητήματα ασφάλειας ζωής έχουν αντιμετωπιστεί και επιλυθεί συνεχώς καθώς ο σχεδιασμός εξελίσσεται» ανέφερε η δήλωσε, προσθέτοντας ότι η σημερινή ομάδα αρχιτεκτόνων και συμβούλων εργάζεται με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα πυρασφάλειας.



Η εταιρεία Shalom Baranes Associates, που αντικατέστησε την ομάδα του ΜακΚρέρι, δεν σχολίασε το δημοσίευμα.



Η νέα αίθουσα χορού αποτελεί το μεγαλύτερο από τα έργα μέσω των οποίων ο Τραμπ επιδιώκει να αφήσει το αποτύπωμά του στην Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος την έχει χαρακτηρίσει «δώρο στον αμερικανικό λαό», ενώ σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα το κόστος της αναμένεται να ανέλθει σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, με σημαντικό μέρος να καλύπτεται από δημόσιους πόρους.



Ο προϋπολογισμός του Μαρτίου περιλάμβανε σχεδόν 6 εκατομμύρια δολάρια για φύλλα χρυσού, ενώ το έργο περιλαμβάνει και υπόγειες εγκαταστάσεις που ο Τραμπ έχει παρουσιάσει ως αναγκαίες για λόγους εθνικής ασφάλειας.