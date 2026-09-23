Stanford: Καταγγελίες ότι χρησιμοποίησε AI για να αλλάξει τη φυλή και το φύλο φοιτητή σε διαφημιστική καμπάνια

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ η αποκάλυψη ότι υπηρεσία του εκπαιδευτικού ιδρύματος χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να τροποποιήσει φωτογραφίες φοιτητών σε διαφημιστικό υλικό, αλλάζοντας μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά φύλου και φυλής.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το Stanford Residential & Dining Enterprises (SR&DE), η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη στέγαση και τις λέσχες σίτισης του πανεπιστημίου, χρησιμοποίησε εργαλεία ΑΙ ώστε να επεξεργαστεί φωτογραφίες φοιτητών που είχαν τραβηχτεί για προωθητικές καμπάνιες.
Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από έρευνα της φοιτητικής εφημερίδας The Stanford Review, η οποία εξασφάλισε τις αρχικές και τις τελικές εκδοχές των φωτογραφιών. Σε μία από τις εικόνες εμφανίζονταν φοιτητές να κρατούν πιάτα φαγητού μέσα σε εστιατόριο του πανεπιστημίου. Ωστόσο, στη δημοσιευμένη εκδοχή της διαφήμισης ένας από τους φοιτητές είχε υποστεί ψηφιακή αλλαγή μέσω AI, με την τελική εικόνα να τον αντικαθιστά με μία μαύρη γυναίκα.
Το πριν:
Το μετά:
Ο φοιτητής Μπίλι Ραμίρεζ, τριτοετής στο Στάνφορντ, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε την αλλαγή όταν φίλος του τού έστειλε τις δύο εικόνες. «Οδηγούσα προς το σχολείο από την πόλη μου όταν ο φίλος μου μού έστειλε τις εικόνες που συνέκριναν το διαφημιστικό banner με τις αρχικές φωτογραφίες και αμέσως έμεινα έκπληκτος», ανέφερε.
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Όπως είπε, αρχικά αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ. Ωστόσο, στη συνέχεια ένιωσε ενόχληση για το γεγονός ότι αντικαταστάθηκε με άτομο άλλου φύλου και φυλετικής ταυτότητας.
«Στην αρχή βρήκα αστείο το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να αλλάξουν εντελώς την εμφάνισή μας, συμπεριλαμβανομένης της φυλής και του φύλου μου. Όμως, βλέποντας τη σύγκριση, αναστατώθηκα, γιατί δεν συμφωνώ με το Στάνφορντ να παίρνει τέτοιες αποφάσεις για το πώς θα εκπροσωπούμαστε», ανέφερε.
«Το να βλέπω την ταυτότητά μου να αλλάζει και να μένω εκτός της εικόνας με έκανε να νιώσω, κατά κάποιον τρόπο, ότι διαγράφηκα από μια απεικόνιση που υποτίθεται ότι θα περιλάμβανε εμένα», πρόσθεσε.
Δεν ήταν μόνο ο Ραμίρεζ που υπέστη αλλαγές. Σύμφωνα με τη φοιτητική εφημερίδα, δύο ακόμη φοιτητές που εμφανίζονταν στην ίδια φωτογραφία είχαν επίσης υποστεί επεξεργασία μέσω AI, με εμφανείς αλλαγές στα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, μεταξύ άλλων με «λέπτυνση» των προσώπων τους.
Το Stanford Residential & Dining Enterprises εξυπηρετεί τις ανάγκες στέγασης και σίτισης των περισσότερων από 18.000 φοιτητών του πανεπιστημίου στην Καλιφόρνια.
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