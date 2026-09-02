Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν: Νεκροί σε γάμο από αμερικανικό πλήγμα, ιρανικά αντίποινα και επιθέσεις σε Ιορδανία και Κουβέιτ
Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν: Νεκροί σε γάμο από αμερικανικό πλήγμα, ιρανικά αντίποινα και επιθέσεις σε Ιορδανία και Κουβέιτ
Η Τεχεράνη έβαλε στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη εκτινάχθηκε κατά 6,2%
Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με τέσσερις νεκρούς και περισσότερους από 50 τραυματίες σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν, μετά από αμερικανικό πλήγμα, σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο. Η Τεχεράνη απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, ενώ 13 ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας.
Η νέα αναζωπύρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε παράλληλα ισχυρές πιέσεις στις ενεργειακές αγορές, με την τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου να φθάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάμισι ετών.
«Κατόπιν αμερικανικής επίθεσης με πύραυλο, συντρίμμια έπληξαν σπίτι στην πόλη Κουχεστάκ, στην περιοχή Σιρίκ της επαρχίας Ορμουζγκάν, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή», ανέφερε η Ερυθρά Ημισέληνος.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «πάνω από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν και τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρό παιδί, σκοτώθηκαν».
Βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης από τις ιρανικές αρχές δείχνει εκτεταμένες ζημιές και συντρίμμια στον χώρο όπου φέρεται να σημειώθηκε το αμερικανικό πλήγμα στη Σιρίκ, ενώ στο ηχητικό υπόβαθρο ακούγονται κραυγές.
Νωρίτερα, Ιρανός αξιωματούχος είχε δώσει μικρότερο απολογισμό, κάνοντας λόγο για δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.
«Σπίτι έγινε στόχος ενώ κόσμος γιόρταζε έναν γάμο», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Αχμάντ Ναφισί, αντικυβερνήτης της επαρχίας Ορμουζγκάν.
Η περιοχή Σιρίκ βρίσκεται στο νότιο Ιράν, κοντά στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.
Δεν διευκρινίστηκε η φύση των στόχων που επλήγησαν στη Σιρίκ.
Την ίδια ημέρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για εκρήξεις σε διάφορες πόλεις κατά μήκος του Στενού του Ορμούζ και ακόμη ανατολικότερα, καθώς και σε αεροδρόμιο στην επαρχία Κερμάν, επίσης στο νότιο τμήμα του Ιράν.
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Τρίτη (σ.σ. τρία λεπτά μετά τη 01:30 σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών.
«Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», συμπεριλαμβανομένων «εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων», αναφέρει ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε μέσω X το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
Ο πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν καταιγιστικοί αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ, καθώς και πολλοί ακόμη πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι.
Η Τεχεράνη απάντησε έκτοτε με επιθέσεις εναντίον συμμάχων της Ουάσιγκτον σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, «ξεκίνησε μια αποφασιστική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του Αμερικανού εχθρού», ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
Το πρακτορείο μετέδωσε ότι «βάσεις και συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων και drones».
Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι θα ακολουθήσουν ακόμη ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που το Ιράν προχωρούσε σε αντίποινα για το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
«Το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας έγινε στόχος, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, επίθεσης με πυραύλους προερχόμενης από το ιρανικό έδαφος», ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ιορδανικών ενόπλων δυνάμεων.
Συνολικά 13 βαλλιστικοί πύραυλοι εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι ιορδανικές δυνάμεις κατάφεραν «να αναχαιτίσουν και να καταστρέψουν 10, ενώ τρεις πύραυλοι κατέπεσαν σε απομακρυσμένες περιοχές», όπου δεν υπάρχουν κατοικίες.
«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή απειλές εχθρικών drones και πυραύλων», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μέσω X.
Παράλληλα, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να συμμορφώνονται με τις επίσημες οδηγίες, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των εναέριων απειλών.
Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε άνοδο 6,20%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάμισι ετών.
Περίπου στις 22:00 ώρα Ελλάδας την Τρίτη, το προθεσμιακό συμβόλαιο TTF, που αποτελεί την ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, ενισχυόταν κατά 6,20% στα 74,14 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2023, καθώς οι αγορές παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία την κλιμάκωση γύρω από το Στενό του Ορμούζ και τον κίνδυνο περαιτέρω διεύρυνσης της σύγκρουσης.
Η νέα αναζωπύρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε παράλληλα ισχυρές πιέσεις στις ενεργειακές αγορές, με την τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου να φθάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάμισι ετών.
Τέσσερις νεκροί σε γαμήλια τελετή στο νότιο ΙράνΗ ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου ότι τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν εξαιτίας αμερικανικής επίθεσης ενώ βρίσκονταν σε γάμο στο νότιο τμήμα της χώρας.
«Κατόπιν αμερικανικής επίθεσης με πύραυλο, συντρίμμια έπληξαν σπίτι στην πόλη Κουχεστάκ, στην περιοχή Σιρίκ της επαρχίας Ορμουζγκάν, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή», ανέφερε η Ερυθρά Ημισέληνος.
Footage shows the aftermath of a U.S. airstrike on a wedding venue in Bandar Kuhestak, Sirik County, southern Iran.— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 1, 2026
According to Iranian state media, 35 people sustained serious injuries, while four fatalities have been confirmed, including one child and one woman.
Debris… pic.twitter.com/3qGWlcSyIt
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «πάνω από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν και τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρό παιδί, σκοτώθηκαν».
Βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης από τις ιρανικές αρχές δείχνει εκτεταμένες ζημιές και συντρίμμια στον χώρο όπου φέρεται να σημειώθηκε το αμερικανικό πλήγμα στη Σιρίκ, ενώ στο ηχητικό υπόβαθρο ακούγονται κραυγές.
Νωρίτερα, Ιρανός αξιωματούχος είχε δώσει μικρότερο απολογισμό, κάνοντας λόγο για δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.
«Σπίτι έγινε στόχος ενώ κόσμος γιόρταζε έναν γάμο», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Αχμάντ Ναφισί, αντικυβερνήτης της επαρχίας Ορμουζγκάν.
Images from the site of a wedding ceremony in Bandar Kuhestak, Sirik County, which was targeted in a U.S. attack.#War #Iran https://t.co/qMSFBzyGUg pic.twitter.com/OCwQfWpWzW— IranView24 News Agency (@IranView24) September 1, 2026
Η περιοχή Σιρίκ βρίσκεται στο νότιο Ιράν, κοντά στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πλήγματα κατά των Φρουρών της ΕπανάστασηςΟι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον θέσεων των Φρουρών της Επανάστασης, ως αντίποινα για «πρόσφατες επιθέσεις» εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ και κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται ανεπτυγμένες στην περιοχή.
Δεν διευκρινίστηκε η φύση των στόχων που επλήγησαν στη Σιρίκ.
Την ίδια ημέρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για εκρήξεις σε διάφορες πόλεις κατά μήκος του Στενού του Ορμούζ και ακόμη ανατολικότερα, καθώς και σε αεροδρόμιο στην επαρχία Κερμάν, επίσης στο νότιο τμήμα του Ιράν.
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Τρίτη (σ.σ. τρία λεπτά μετά τη 01:30 σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών.
«Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», συμπεριλαμβανομένων «εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων», αναφέρει ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε μέσω X το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
September 1, 2026
Ο πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν καταιγιστικοί αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ, καθώς και πολλοί ακόμη πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι.
Η Τεχεράνη απάντησε έκτοτε με επιθέσεις εναντίον συμμάχων της Ουάσιγκτον σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
Το Ιράν ανακοίνωσε αντίποινα κατά αμερικανικών στόχωνΜετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων, το Ιράν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε επιχείρηση αντιποίνων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, «ξεκίνησε μια αποφασιστική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του Αμερικανού εχθρού», ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
Το πρακτορείο μετέδωσε ότι «βάσεις και συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων και drones».
Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι θα ακολουθήσουν ακόμη ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που το Ιράν προχωρούσε σε αντίποινα για το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων.
Η Ιορδανία αναχαίτισε δέκα ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλουςΣτο μεταξύ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν δέκα βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν, ενώ άλλοι τρεις κατέπεσαν σε απομακρυσμένες και ακατοίκητες περιοχές.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
«Το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας έγινε στόχος, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, επίθεσης με πυραύλους προερχόμενης από το ιρανικό έδαφος», ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ιορδανικών ενόπλων δυνάμεων.
Συνολικά 13 βαλλιστικοί πύραυλοι εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι ιορδανικές δυνάμεις κατάφεραν «να αναχαιτίσουν και να καταστρέψουν 10, ενώ τρεις πύραυλοι κατέπεσαν σε απομακρυσμένες περιοχές», όπου δεν υπάρχουν κατοικίες.
Στο στόχαστρο και το ΚουβέιτΗ κλιμάκωση επεκτάθηκε και στο Κουβέιτ, το οποίο έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.
«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή απειλές εχθρικών drones και πυραύλων», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μέσω X.
Παράλληλα, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να συμμορφώνονται με τις επίσημες οδηγίες, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των εναέριων απειλών.
Άλμα 6,2% στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριοΗ νέα όξυνση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είχε άμεσο αντίκτυπο και στις ενεργειακές αγορές.
Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε άνοδο 6,20%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάμισι ετών.
Περίπου στις 22:00 ώρα Ελλάδας την Τρίτη, το προθεσμιακό συμβόλαιο TTF, που αποτελεί την ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, ενισχυόταν κατά 6,20% στα 74,14 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2023, καθώς οι αγορές παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία την κλιμάκωση γύρω από το Στενό του Ορμούζ και τον κίνδυνο περαιτέρω διεύρυνσης της σύγκρουσης.
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