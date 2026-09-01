Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ξανά ιρανικά λιμάνια κοντά στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση στο Ιράν Ιράν ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ξανά ιρανικά λιμάνια κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Οι επιθέσεις έρχονται σε συνέχεια πρόσφατων απόπειρων επιθέσεων των Φρουρών της Επανάστασης, τονίζει η CENTCOM

Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ξανά ιρανικά λιμάνια κοντά στα Στενά του Ορμούζ
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Ένα νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν ήταν σε εξέλιξη το απόγευμα της Τρίτης (1/9) στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ και το Τζασκ, τρία σημαντικά λιμάνια πάνω στα Στενά.

Επιπλέον, ακούγονταν εκρήξεις στη νήσο Κεσμ, επίσης στα Στενά, αλλά και το Κοναράκ και το Τσαμπαχάρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν.

Για την ώρα δεν είναι σαφές ποιοι είναι οι στόχοι των αμερικανικών δυνάμεων, που άλλες φορές έκαναν επιθέσεις κατά τις βραδινές ή νυχτερινές ώρες.

Η CENTCOM σε ανάρτησή της σημειώνει ότι «σήμερα στις 12:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής, 19:00 στην Ελλάδα), οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να επιτίθενται σε στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν.

» Οι επιθέσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια πρόσφατων απόπειρων επιθέσεων των Φρουρών κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και κατά Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή».
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