Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ξανά ιρανικά λιμάνια κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ξανά ιρανικά λιμάνια κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Οι επιθέσεις έρχονται σε συνέχεια πρόσφατων απόπειρων επιθέσεων των Φρουρών της Επανάστασης, τονίζει η CENTCOM
Ένα νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν ήταν σε εξέλιξη το απόγευμα της Τρίτης (1/9) στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.
Πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ και το Τζασκ, τρία σημαντικά λιμάνια πάνω στα Στενά.
Επιπλέον, ακούγονταν εκρήξεις στη νήσο Κεσμ, επίσης στα Στενά, αλλά και το Κοναράκ και το Τσαμπαχάρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν.
Για την ώρα δεν είναι σαφές ποιοι είναι οι στόχοι των αμερικανικών δυνάμεων, που άλλες φορές έκαναν επιθέσεις κατά τις βραδινές ή νυχτερινές ώρες.
Η CENTCOM σε ανάρτησή της σημειώνει ότι «σήμερα στις 12:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής, 19:00 στην Ελλάδα), οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να επιτίθενται σε στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν.
» Οι επιθέσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια πρόσφατων απόπειρων επιθέσεων των Φρουρών κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και κατά Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή».
Πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ και το Τζασκ, τρία σημαντικά λιμάνια πάνω στα Στενά.
Επιπλέον, ακούγονταν εκρήξεις στη νήσο Κεσμ, επίσης στα Στενά, αλλά και το Κοναράκ και το Τσαμπαχάρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν.
Reports of numerous explosions this evening along Iran's southern coastline, as the US appears to have resumed a strike campaign against Iranian forces. pic.twitter.com/O8QN36OYLv— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 1, 2026
Today at 12 p.m. ET, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region.— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 1, 2026
» Οι επιθέσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια πρόσφατων απόπειρων επιθέσεων των Φρουρών κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και κατά Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή».
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