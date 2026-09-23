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Ο Έλον Μασκ αποθεώνει τον Σι Τζινπίνγκ: «Μεγάλος ηγέτης, έχει φέρει τεράστια ευημερία στην Κίνα»
ΚΟΣΜΟΣ
Έλον Μασκ Σι Τζινπίνγκ Ντόναλντ Τραμπ

Ο Έλον Μασκ αποθεώνει τον Σι Τζινπίνγκ: «Μεγάλος ηγέτης, έχει φέρει τεράστια ευημερία στην Κίνα»

Ο δισεκατομμυριούχος αναμένεται να παραστεί στο δείπνο που θα παραχωρήσει ο Λευκός Οίκος προς τιμή του Σι αύριο Πέμπτη, με οικοδεσπότη τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ

Ο Έλον Μασκ αποθεώνει τον Σι Τζινπίνγκ: «Μεγάλος ηγέτης, έχει φέρει τεράστια ευημερία στην Κίνα»
Ο επικεφαλής της Tesla, δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εξήρε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο ηγέτη» σε σχόλια που έκανε στη διάρκεια συνέντευξής του στην κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV σήμερα.

«Επί της προεδρίας του η Κίνα έχει γνωρίσει τεράστια ευημερία», δήλωσε ο Μασκ, αναφερόμενος στην πρόοδο που διαπιστώνεται από τα νέα κτίρια και τις υποδομές που κατασκευάστηκαν στη χώρα. «Είναι επίσης προφανές, απλώς περπατώντας στους δρόμους, ότι έχει αυξηθεί η ευημερία του μέσου Κινέζου πολίτη», πρόσθεσε.

Ο Μασκ αναμένεται να παραστεί με άλλους Αμερικανούς επιχειρηματίες στο δείπνο που θα παραχωρήσει ο Λευκός Οίκος προς τιμή του Σι αύριο Πέμπτη, με οικοδεσπότη τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου είναι εξάλλου προγραμματισμένο να έχουν αύριο τη δεύτερη συνάντηση κορυφής τους φέτος, μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα.

Ο Μασκ αναφέρθηκε επίσης στο μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής της Tesla, το οποίο βρίσκεται στη Σανγκάη, χαρακτηρίζοντας την ομάδα «απίστευτα ταλαντούχα, εργατική και αξιόπιστη».

«Το εργοστάσιο της Tesla στη Σανγκάη είναι ένα στολίδι – είναι πανέμορφο, στην πραγματικότητα, αν έχει βρεθεί ποτέ κανείς εκεί», δήλωσε.

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