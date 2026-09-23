Πώς η Porsche έγινε το μεγαλύτερο πρόβλημα του ομίλου Volkswagen: Την ξεπέρασε σε κερδοφορία μέχρι και η Skoda

Το επιχείρημά του ενισχύεται από τα προηγουμένως μεγάλα περιθώρια κέρδους που έχουν υποχωρήσει κάτω από αυτά του ευρύτερου ομίλου και έχουν μάλιστα ξεπεραστεί από την οικονομική μάρκα της Volkswagen,«Με τη στρατηγική της "αξίας έναντι του όγκου", η Porsche γίνεται όλο και μικρότερη. Ακόμα κι αν τα περιθώρια κέρδους είναι καλά, το ίδιο το κέρδος θα είναι μάλλον πενιχρό», πρόσθεσε ο Dudenhoeffer.Σε εσωτερικό υπόμνημα που επικαλείται το Reuters, ο διευθύνων σύμβουλος της Porsche, Μάικλ Λάιτερς, επέμεινε ότι η εταιρεία παραμένει πιστή στον μεσοπρόθεσμο στόχο της για περιθώρια κέρδους σε εύρος 10% έως 15%. «Δεν υπάρχει νέα πρόβλεψη για την Porsche, ούτε για το τρέχον οικονομικό έτος ούτε για τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας», δήλωσε ο Μάικλ Λάιτερς, ενόψει της πολυαναμενόμενης ημέρας στις κεφαλαιαγορές τον Οκτώβριο.Η αποχώρηση της εταιρείας από την Κίνα, όπου έχει μειώσει τις αντιπροσωπείες, και ηγια τον όγκο των πωλήσεων.Γράφημα με τα κέρδη των επιμέρους εταιρειών της Volkswagen:Και ακόμη και με την επιστροφή σε διψήφια περιθώρια κέρδους στο πλαίσιο της στρατηγικής του Μάικλ Λάιτερς να επικεντρωθεί στα πιο κερδοφόρα μοντέλα υψηλής τεχνολογίας, η Porsche χρειάζεται πωλήσεις για να δημιουργήσει μετρητά - και για να βοηθήσει τη Volkswagen να περάσει την επώδυνη αναδιάρθρωσή της.», δήλωσε ο Stefan Bratzel του γερμανικού ομίλου έρευνας αυτοκινήτων CAM. «Η μείωση του κόστους από μόνη της δεν θα βοηθήσει τη Volkswagen να βγει από την κρίση της».Η Porsche αντιμετωπίζει δυσκολίες εδώ και χρόνια, με τον Όλιβερ Μπλουμ να επιβλέπει μια κρίσιμη περίοδο παρακμής ως επικεφαλής της μάρκας σπορ αυτοκινήτων μέχρι το τέλος του 2025, παράλληλα με τον ρόλο του ως διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου.μειώνει την υπεραξία της Volkswagen στην Porsche -- η οποία ουσιαστικά μετρά την αξία της μάρκας -- κατά περισσότερο από το ένα τρίτο σε σχέση με πέρυσι,. Το 2022, το έτος εισαγωγής της Porsche στο χρηματιστήριο και της υπόσχεσής της για περιθώρια κέρδους 20%, η υπεραξία ανήλθε σεΤο ερώτημα τώρα είναι πού εντάσσεται η Porsche στην ευρύτερη ομάδα, με την Skoda να αναδεικνύεται ως η πιο κερδοφόρα επιχείρηση. «Η τσεχική μάρκα έχει ουσιαστικά γίνει η νέα Porsche του ομίλου», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής αυτοκινήτων Matthias Schmidt.και ημειώνουν επίσης το εργατικό δυναμικό τους στη Γερμανία, με τα συνδικάτα να απαιτούν υποστήριξη από τις Βρυξέλλες με τη μορφή προστατευτικών μέτρων για την προστασία της αγοράς από τις φθηνές εισαγωγές οχημάτων από την Κίνα.Δεν είναι σαφές εάν αυτό θα βοηθούσε τον Όλιβερ Μπλουμ να επιτύχει ένα στοχευμένο λειτουργικό περιθώριο κέρδους της Volkswagen ύ, σε σύγκριση με το 1% στην καλύτερη περίπτωση φέτος.Η κατάσταση της Porsche, ωστόσο, μπορεί να εξυπηρετήσει την προσπάθειά του για ακόμη μεγαλύτερες περικοπές, ανέφεραν οι αναλυτές της Bernstein. «Αν κάποιος ήταν κυνικός, αυτή η μαζική πτώση στα αναμενόμενα δημοσιευμένα κέρδη θα μπορούσε να θεωρηθεί χρήσιμη», είπαν.