Το Ιράν απάντησε στο χτύπημα των ΗΠΑ: Eπιτίθεται με πυραύλους και drones στην περιοχή του Κόλπου
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Το Ιράν απάντησε στο χτύπημα των ΗΠΑ: Eπιτίθεται με πυραύλους και drones στην περιοχή του Κόλπου

Στο στόχαστρο βρίσκονται βάσεις και συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή - Για τέσσερις νεκρούς σε γάμο μιλούν Ιρανοί αξιωματούχοι

Το Ιράν απάντησε στο χτύπημα των ΗΠΑ: Eπιτίθεται με πυραύλους και drones στην περιοχή του Κόλπου
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Το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ, εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, «οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν μια αποφασιστική επιχείρηση κατά του αμερικανικού εχθρού», σε αντίποινα για το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Στο στόχαστρο των επιθέσεων βρίσκονται «βάσεις και συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων και drones».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που εκείνο απαντούσε στις επιθέσεις των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα. Όπως διευκρίνισε, οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο στο Σιρίκ.

Αρχικά, Ιρανός αξιωματούχος είχε κάνει λόγο για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.
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