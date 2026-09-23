Χάιντι Κλουμ, Μόνικα Μπελούτσι, Τζένιφερ Λόπεζ και Σίλια Κριθαριώτη στο Μιλάνο σε μία βραδιά πλημμυρισμένη από μόδα
Χάιντι Κλουμ, Μόνικα Μπελούτσι, Τζένιφερ Λόπεζ και Σίλια Κριθαριώτη στο Μιλάνο σε μία βραδιά πλημμυρισμένη από μόδα
Το διεθνές supermodel εμφανίστηκε με custom couture δημιουργία Celia Kritharioti με τον διεθνή Τύπο να αποθεώνει την εμφάνισή της: «Η Χάιντι Κλουμ πρωτοστατεί στις λαμπερές αφίξεις του Vogue World στο Μιλάνο με ένα τολμηρό φόρεμα με δαντέλα και διαφάνειες»
Κάθε χρόνο γίνεται το Vogue Word, μια επιδραστική γιορτή της μόδας. Tην πρώτη χρονιά η διοργάνωση έγινε στο Παρίσι, την δεύτερη στο Λος Αντζελες και φέτος πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, μέσα στα πλαίσια της εβδομάδα μόδας. Το event διοργανώθηκε Duomo και ήταν αφιερωμένη στην Ιταλική δεξιοτεχνία.
Η Σίλια Κριθαριώτη έδωσε δυναμικό «παρών» στο Vogue World στο Μιλάνο, έχοντας στο πλευρό της τη Χάιντι Κλουμ, ενώ στη συνέχεια συνάντησε την Τζένιφερ Λόπεζ, τη Μόνικα Μπελούτσι, και τους Dolce & Gabbana. Το διεθνές supermodel εμφανίστηκε με custom couture δημιουργία Celia Kritharioti, επισφραγίζοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο μια μακρά δημιουργική σχέση ανάμεσα στις δύο γυναίκες, με τον διεθνή Τύπο να αποθεώνει την εμφάνισή της: «Η Χάιντι Κλουμ πρωτοστατεί στις λαμπερές αφίξεις του Vogue World στο Μιλάνο με ένα τολμηρό φόρεμα με δαντέλα και διαφάνειες».
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Οι δυο τους μοιράζονται μια σταθερή συνεργασία χρόνων, καθώς η Γερμανίδα σταρ επιλέγει επανειλημμένα τον ελληνικό οίκο υψηλής ραπτικής για εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, αλλά και για τα shows και τους μεγάλους τελικούς του Germany's Next Top model.
Η Σίλια Κριθαριώτη και η Τζένιφερ Λόπεζ
Η Σίλια Κριθαριώτη έδωσε δυναμικό «παρών» στο Vogue World στο Μιλάνο, έχοντας στο πλευρό της τη Χάιντι Κλουμ, ενώ στη συνέχεια συνάντησε την Τζένιφερ Λόπεζ, τη Μόνικα Μπελούτσι, και τους Dolce & Gabbana. Το διεθνές supermodel εμφανίστηκε με custom couture δημιουργία Celia Kritharioti, επισφραγίζοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο μια μακρά δημιουργική σχέση ανάμεσα στις δύο γυναίκες, με τον διεθνή Τύπο να αποθεώνει την εμφάνισή της: «Η Χάιντι Κλουμ πρωτοστατεί στις λαμπερές αφίξεις του Vogue World στο Μιλάνο με ένα τολμηρό φόρεμα με δαντέλα και διαφάνειες».
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Οι δυο τους μοιράζονται μια σταθερή συνεργασία χρόνων, καθώς η Γερμανίδα σταρ επιλέγει επανειλημμένα τον ελληνικό οίκο υψηλής ραπτικής για εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, αλλά και για τα shows και τους μεγάλους τελικούς του Germany's Next Top model.
Η Σίλια Κριθαριώτη και η Τζένιφερ Λόπεζ
Παρότι οι δημιουργίες της Σίλιας έντυναν συχνά την Κλουμ στις οθόνες και τα gala, η προετοιμασία για το Vogue World αποτέλεσε την αφορμή για την πρώτη τους πρόβα από κοντά στο Μόναχο — μια συνάντηση και προετοιμασία για το Gala που κατέγραψε αποκλειστικά η γερμανική Vogue. Δεν είναι, ωστόσο, η πρώτη φορά που η Ελληνίδα σχεδιάστρια συμμετέχει στο λαμπερό αυτό event.
Η Σίλια Κριθαριώτη με τους Dolce & Gabbana
Η Σίλια Κριθαριώτη και η Μόνικα Μπελούτσι
Στο προηγούμενο Vogue World στο Los Angeles, η Σίλια Κριθαριώτη είχε παραβρεθεί συνοδευόμενη από το κορυφαίο μοντέλο Taylor Hill, η οποία φορούσε επίσης couture δημιουργία του οίκου, κλέβοντας τις εντυπώσεις δίπλα σε προσωπικότητες όπως η Anna Wintour, η Kendal Jenner και η Gwyneth Paltrow. Εκεί συνάντησε και τη Jennifer Lopez, τους Stefano Gabbana, τη Μόνικα Μπελούτσι, Μόνικα Μπελούτσι. Η Σούζι Μένκες καθόταν δίπλα της.
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