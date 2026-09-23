Χάιντι Κλουμ, Μόνικα Μπελούτσι, Τζένιφερ Λόπεζ και Σίλια Κριθαριώτη στο Μιλάνο σε μία βραδιά πλημμυρισμένη από μόδα

Οι δυο τους μοιράζονται μια σταθερή συνεργασία χρόνων, καθώς η Γερμανίδα σταρ επιλέγει επανειλημμένα τον ελληνικό οίκο υψηλής ραπτικής για εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, αλλά και για τα shows και τους μεγάλους τελικούς του Germany's Next Top model.

Στο προηγούμενο Vogue World στο Los Angeles, η Σίλια Κριθαριώτη είχε παραβρεθεί συνοδευόμενη από το κορυφαίο μοντέλο Taylor Hill, η οποία φορούσε επίσης couture δημιουργία του οίκου, κλέβοντας τις εντυπώσεις δίπλα σε προσωπικότητες όπως η Anna Wintour, η Kendal Jenner και η Gwyneth Paltrow. Εκεί συνάντησε και τη Jennifer Lopez, τους Stefano Gabbana, τη Μόνικα Μπελούτσι, Μόνικα Μπελούτσι. Η Σούζι Μένκες καθόταν δίπλα της.

Παρότι οι δημιουργίες της Σίλιας έντυναν συχνά την Κλουμ στις οθόνες και τα gala, η προετοιμασία για το Vogue World αποτέλεσε την αφορμή για την πρώτη τους πρόβα από κοντά στο Μόναχο — μια συνάντηση και προετοιμασία για το Gala που κατέγραψε αποκλειστικά η γερμανική Vogue. Δεν είναι, ωστόσο, η πρώτη φορά που η Ελληνίδα σχεδιάστρια συμμετέχει στο λαμπερό αυτό event.