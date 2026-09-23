Πατέρας τριών κοριτσιών ο 53χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στον Πλακιά Ρεθύμνου
Πατέρας τριών κοριτσιών ο 53χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στον Πλακιά Ρεθύμνου
Η κηδεία του Νίκου Ξερουδάκη θα τελεστεί στις 16:00 το απόγευμα της Πέμπτης στο Ρέθυμνο
Τρεις κόρες αφήνει πίσω του ο 53χρονος Νίκος Ξερουδάκης, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9), στον δρόμο που συνδέει τον Πλακιά με τα Σελλιά στο Ρέθυμνο.
Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, αλλά κυρίως στην οικογένεια του 53χρονου, που καλείται να αντιμετωπίσει την απώλειά του.
Ο Νίκος Ξερουδάκης ήταν αδελφός του Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίου Ξερουδάκη, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Πνεύματος Κισσού Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, η οικογένεια του 53χρονου, στο μήνυμά της για την απώλειά του, αναφέρει: «Παρακαλούμε όπως εύχεσθε για την ανάπαυση της ψυχής του».
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η τετράτροχη «γουρούνα» στην οποία επέβαινε ο 53χρονος εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε γκρεμό.
Ο Νίκος Ξερουδάκης φέρεται να καταπλακώθηκε από το όχημα και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Λόγω της μορφολογίας και της δυσκολίας πρόσβασης στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από τις Αρχές. Συνολικά κινητοποιήθηκαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες, ενώ είχε τεθεί σε κινητοποίηση και δύναμη της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στην επιχείρηση.
Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η κηδεία του Νίκου Ξερουδάκη θα τελεστεί στις 16:00 το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στα Σελλιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
Εκεί, η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι άνθρωποι που τον γνώριζαν θα συγκεντρωθούν για να αποχαιρετήσουν τον 53χρονο πατέρα που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή.
Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, αλλά κυρίως στην οικογένεια του 53χρονου, που καλείται να αντιμετωπίσει την απώλειά του.
Ο Νίκος Ξερουδάκης ήταν αδελφός του Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίου Ξερουδάκη, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Πνεύματος Κισσού Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, η οικογένεια του 53χρονου, στο μήνυμά της για την απώλειά του, αναφέρει: «Παρακαλούμε όπως εύχεσθε για την ανάπαυση της ψυχής του».
Πώς έγινε το τροχαίοΗ τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον δρόμο που συνδέει τον Πλακιά με τα Σελλιά, στα νότια του Ρεθύμνου.
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η τετράτροχη «γουρούνα» στην οποία επέβαινε ο 53χρονος εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε γκρεμό.
Ο Νίκος Ξερουδάκης φέρεται να καταπλακώθηκε από το όχημα και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Λόγω της μορφολογίας και της δυσκολίας πρόσβασης στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από τις Αρχές. Συνολικά κινητοποιήθηκαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες, ενώ είχε τεθεί σε κινητοποίηση και δύναμη της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στην επιχείρηση.
Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η κηδεία του Νίκου Ξερουδάκη θα τελεστεί στις 16:00 το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στα Σελλιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
Εκεί, η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι άνθρωποι που τον γνώριζαν θα συγκεντρωθούν για να αποχαιρετήσουν τον 53χρονο πατέρα που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή.
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