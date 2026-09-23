Ο Μιλέι χορεύει με μαθητές εβραϊκού σχολείου στη Νέα Υόρκη, όπου βραβεύτηκε για την υποστήριξή του στο Ισραήλ, δείτε βίντεο

Πώς η Χατζηγεωργίου Α.Ε. επαναπροσδιορίζει την αγορά: Η άνοδος των πωλήσεων και οι στόχοι για το 2027
Για το 2027 η εταιρεία επιδιώκει μια υγιή, ρεαλιστική και κερδοφόρα πορεία, η οποία θα ενισχύσει το μερίδιό της στις αγορές όπου δραστηριοποιείται
Discurso del Presidente Javier Milei en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, en Nueva York, tras recibir el Premio Ohev Yisrael. pic.twitter.com/285Jvf4hhz— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 23, 2026
Argentina's President Javier Milei at Yeshiva Darchei in Far Rockaway today. pic.twitter.com/QQwXEwDVHz— KolHaolam (@KolHaolam) September 23, 2026