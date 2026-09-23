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Ο Μιλέι χορεύει με μαθητές εβραϊκού σχολείου στη Νέα Υόρκη, όπου βραβεύτηκε για την υποστήριξή του στο Ισραήλ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Χαβιέρ Μιλέι Ισραήλ Νέα Υόρκη Αργεντινή

Ο Μιλέι χορεύει με μαθητές εβραϊκού σχολείου στη Νέα Υόρκη, όπου βραβεύτηκε για την υποστήριξή του στο Ισραήλ, δείτε βίντεο

Ο Αργεντινός πρόεδρος μίλησε σε μαθητές της Yeshiva Darchei Torah και χόρεψε μαζί τους κατά την αποχώρησή του

Ο Μιλέι χορεύει με μαθητές εβραϊκού σχολείου στη Νέα Υόρκη, όπου βραβεύτηκε για την υποστήριξή του στο Ισραήλ, δείτε βίντεο
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Ένα εβραϊκό σχολείο στο Φαρ Ρόκαγουεϊ του Κουίνς, επισκέφτηκε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και τιμήθηκε για τη σταθερή υποστήριξή του προς το Ισραήλ και την εβραϊκή κοινότητα.

Ο Μιλέι βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Yeshiva Darchei Torah, όπου του απονεμήθηκε το βραβείο «Ohev Israel», που σημαίνει «Αυτός που αγαπά το Ισραήλ».



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αργεντινός πρόεδρος απηύθυνε ομιλία στους μαθητές του σχολείου στα ισπανικά, αναφερόμενος στη σημασία των σχέσεων με την εβραϊκή κοινότητα και το Ισραήλ.

Βίντεο που δημοσιοποίησε το γραφείο του δείχνει τον «εκρηκτικό» Μιλέι να αποχωρεί από το σχολείο μέσα σε θερμό κλίμα, χορεύοντας μαζί με μαθητές που τον υποδέχθηκαν.



Ο Αργεντινός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει τη στήριξή του στο Ισραήλ, ενώ από την ανάληψη των καθηκόντων του έχει επιδιώξει την ενίσχυση των σχέσεων του Μπουένος Άιρες με την ισραηλινή κυβέρνηση και την εβραϊκή κοινότητα διεθνώς.
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