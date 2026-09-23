ΗΠΑ: Δημοκρατικοί γερουσιαστές θα καταθέσουν νομοσχέδιο για την επιβολή κυρώσεων αναφορικά με τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη

«Οι ΗΠΑ πρέπει να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ότι παραμένουν δεσμευμένοι στην ελευθερία, την ασφάλεια, την ευημερία και την αυτοδιάθεση για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους», σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο Κουνς





Η κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου αποτελεί την πιο πρόσφατη ένδειξη των διαφωνιών μεταξύ των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο και της ισραηλινής κυβέρνησης αναφορικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται την κατάσταση στη Δυτική Όχθη. Εξάλλου πολλά μέλη του κόμματος – όπως και μερικοί Ρεπουμπλικάνοι—ζητούν να επιβληθούν περιορισμοί στη στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.









US Senate Democrats seek sanctions over Israeli settlements, bill says https://t.co/ikkk5Y6rc6 — Reuters Legal (@ReutersLegal) September 23, 2026





«Καθώς οι Παλαιστίνιοι άμαχοι είναι αντιμέτωποι με μια εκστρατεία καταστροφής και φόβου από βίαιους ακραίους εποίκους, οι ΗΠΑ πρέπει να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ότι αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη και ότι παραμένουν δεσμευμένοι στην ελευθερία, την ασφάλεια, την ευημερία και την αυτοδιάθεση για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους», σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο Κουνς.



Το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε ξένες εταιρείες, πρόσωπα ή άλλες οντότητες τα οποία το υπουργείο Οικονομικών θα κρίνει ότι ευθύνονται ή είναι συνεργοί στην κατασκευή ισραηλινών οικισμών ή σχετικών οικοδομημάτων στην περιοχή Ε1 της Δυτικής Όχθης, περιλαμβανομένων όσων συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την ανέγερση κατοικιών εκεί.



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Οι Δημοκρατικοί ελέγχουν αυτή τη στιγμή 47 έδρες σε σύνολο 100 στη Γερουσία, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ενδέχεται να κερδίσουν τον έλεγχο του σώματος μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.



Το 'Ε1' είναι το διοικητικό όνομα που έχει δώσει το Ισραήλ σε περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, η οποία βρίσκεται στα όρια του μεγάλου ισραηλινού οικισμού Μάαλε Αντουμίμ. Οι ισραηλινές αρχές σκοπεύουν να επεκτείνουν τον οικισμό Μάαλε Αντουμίμ στην περιοχή Ε1.



Αν συμβεί αυτό, η Δυτική Όχθη θα χωριστεί στα δύο, κατακερματίζοντας το έδαφος που οι Παλαιστίνιοι ελπίζουν ότι θα αποτελέσει το κράτος τους.



Μια ομάδα Δημοκρατικών στη Γερουσία των ΗΠΑ θα καταθέσει σήμερα νομοσχέδιο για την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα ή ομάδες που διευκολύνουν την υλοποίηση του προγράμματος Ε1 του Ισραήλ , που προβλέπει την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και απειλεί να κατακερματίσει το έδαφος που οι Παλαιστίνιοι ελπίζουν ότι θα αποτελέσει το κράτος τους.Η κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου αποτελεί την πιο πρόσφατη ένδειξη των διαφωνιών μεταξύ των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο και της ισραηλινής κυβέρνησης αναφορικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται την κατάσταση στη Δυτική Όχθη. Εξάλλου πολλά μέλη του κόμματος – όπως και μερικοί Ρεπουμπλικάνοι—ζητούν να επιβληθούν περιορισμοί στη στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.Παράλληλα Δημοκρατικοί κοινοβουλευτικοί έχουν ζητήσει πρόσφατα από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να περιορίσει τη βία των εβραίων εποίκων στη Δυτική Όχθη και τις μαζικές συλλήψεις Παλαιστινίων από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.Εισηγητές του νομοσχεδίου είναι ο Κρις Κουνς από το Ντέλαγουερ, η Ελίζαμπεθ Γουόρεν από τη Μασαχουσέτη, ο Ρον Γουάιντεν από το Όρεγκον και ο Ρούμπεν Γκαλέγκο από την Αριζόνα.«Καθώς οι Παλαιστίνιοι άμαχοι είναι αντιμέτωποι με μια εκστρατεία καταστροφής και φόβου από βίαιους ακραίους εποίκους, οι ΗΠΑ πρέπει να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ότι αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη και ότι παραμένουν δεσμευμένοι στην ελευθερία, την ασφάλεια, την ευημερία και την αυτοδιάθεση για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους», σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο Κουνς.Το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε ξένες εταιρείες, πρόσωπα ή άλλες οντότητες τα οποία το υπουργείο Οικονομικών θα κρίνει ότι ευθύνονται ή είναι συνεργοί στην κατασκευή ισραηλινών οικισμών ή σχετικών οικοδομημάτων στην περιοχή Ε1 της Δυτικής Όχθης, περιλαμβανομένων όσων συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την ανέγερση κατοικιών εκεί.Επίσης προβλέπει κυρώσεις για όσους προσπαθούν να οργανώσουν, να διευθύνουν, να χρηματοδοτήσουν ή να διευκολύνουν τη μεταφορά Ισραηλινών πολιτών σε οικισμούς στην περιοχή Ε1.Οι Δημοκρατικοί ελέγχουν αυτή τη στιγμή 47 έδρες σε σύνολο 100 στη Γερουσία, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ενδέχεται να κερδίσουν τον έλεγχο του σώματος μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.Το 'Ε1' είναι το διοικητικό όνομα που έχει δώσει το Ισραήλ σε περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, η οποία βρίσκεται στα όρια του μεγάλου ισραηλινού οικισμού Μάαλε Αντουμίμ. Οι ισραηλινές αρχές σκοπεύουν να επεκτείνουν τον οικισμό Μάαλε Αντουμίμ στην περιοχή Ε1.Αν συμβεί αυτό, η Δυτική Όχθη θα χωριστεί στα δύο, κατακερματίζοντας το έδαφος που οι Παλαιστίνιοι ελπίζουν ότι θα αποτελέσει το κράτος τους.

Η έγκριση του σχεδίου Ε1 από το Ισραήλ ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2025 από τον Ισραηλινό υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.



Ήδη έχουν ανακοινωθεί διαγωνισμοί για την ανέγερση εκεί 3.401 κατοικιών.



Πολλές δυτικές χώρες και οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στο σχέδιο Ε1, επικαλούμενες ανησυχίες ότι υπονομεύει μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.



Η Γαλλία, η Βρετανία και ο Καναδάς ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων που προέρχονται από τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, ενώ ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ δήλωσε ότι το σχέδιο Ε1 κινδυνεύει να καταστήσει μη βιώσιμο ένα παλαιστινιακό κράτος.



Οι εβραϊκοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη θεωρούνται παράνομοι από τον ΟΗΕ, βάσει του διεθνούς δικαίου.



Η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν συνεδριάζει αυτή την περίοδο κι έτσι, στην απίθανη περίπτωση που το νομοσχέδιο καταφέρει να εγκριθεί από τη Γερουσία, η Βουλή δεν θα το εξετάσει πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.