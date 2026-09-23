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Το Συμβούλιο της Ειρήνης θα παρουσιάσει ένα σχέδιο ανάκαμψης της Γάζας ύψους 2,45 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Axios
ΚΟΣΜΟΣ
Συμβούλιο Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ Σχέδιο Ανάκαμψης Γάζα

Το Συμβούλιο της Ειρήνης θα παρουσιάσει ένα σχέδιο ανάκαμψης της Γάζας ύψους 2,45 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Axios

Περιλαμβάνει χρηματοδότηση για τη δημιουργία προσωρινών καταλυμάτων, την απομάκρυνση ερειπίων, την επισκευή νοσοκομείων, την οικονομική ανάκαμψη, όπως και την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας

Το Συμβούλιο της Ειρήνης θα παρουσιάσει ένα σχέδιο ανάκαμψης της Γάζας ύψους 2,45 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Axios
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Το Συμβούλιο της Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα παρουσιάσει ένα σχέδιο ανάκαμψης της Γάζας έξι μηνών με κόστος 2,45 δισ. δολάρια στη διάρκεια σύσκεψης των μελών του σήμερα, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Το σχέδιο αυτό αποτελεί έναν από τους πιο ολοκληρωμένους οδικούς χάρτες που έχουν καταρτιστεί μέχρι στιγμής αναφορικά με τους πρώτους μήνες της ανοικοδόμησης της Γάζας μετά τον πόλεμο και τη διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Περιλαμβάνει χρηματοδότηση για τη δημιουργία προσωρινών καταλυμάτων, την απομάκρυνση ερειπίων, την επισκευή νοσοκομείων, την οικονομική ανάκαμψη, όπως και την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας, σύμφωνα με αντίγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Axios.



Όμως για να προχωρήσει το σχέδιο, το Συμβούλιο Ειρήνης χρειάζεται τη συνεργασία του Ισραήλ και της Χαμάς, υπογραμμίζει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος.

Αν και η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει συμφωνήσει επί της αρχής σε πτυχές του σχεδίου που έχουν συζητηθεί στο παρελθόν, αρνείται να το εφαρμόσει κυρίως για λόγους εσωτερικής πολιτικής ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου.

Και, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί επί της αρχής να αφοπλιστεί, η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει εν μέρει επειδή το Ισραήλ δεν έχει τηρήσει μια εκεχειρία 14 ημερών που θα πρέπει να προηγηθεί.

Κλείσιμο
Το Συμβούλιο της Ειρήνης ελπίζει, σύμφωνα με το Axios, ότι μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, θα μπορέσει τελικά να ξεκινήσει η διαδικασία εφαρμογής του σχεδίου για τη Γάζα.
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