Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Ηρακλείου λόγω σύγκρουσης 4 ΙΧ

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία οχημάτων προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (23/9) στη Λεωφόρο Ηρακλείου, στο ύψος της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, στη Νέα Ιωνία, λόγω σύγκρουσης οχημάτων (4 Ι.Χ.Ε.).
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