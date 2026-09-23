Κάλπες και δημοσκοπήσεις πίσω από την ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ: Πως επέστρεψε μέσω... Αρκτικής το ΝΑΤΟ

Υπεραμυνόμενος πλήρως της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλησε να επαναφέρει στο προσκήνιο τα πεπραγμένα της διοίκησής του, η οποία, ωστόσο, δοκιμάζεται από το κόστος ζωής

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη, λίγες εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, που θα κρίνουν τους εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς, στο εξής. Υπεραμυνόμενος πλήρως της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να επαναφέρει στο προσκήνιο τα πεπραγμένα της διοίκησής του, η οποία, ωστόσο, δοκιμάζεται από το κόστος ζωής.



Αν και επικριτικός, κατά καιρούς, απέναντι στους θεσμούς της διεθνούς οργάνωσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε στη φετινή του τοποθέτηση στα Ηνωμένα Έθνη να απαντήσει αναφορικά με τα ανοιχτά μέτωπα της χώρας του στη διεθνή πολιτική σκηνή, αλλά και να στείλει μηνύματα για το ενεργειακό κόστος στις ΗΠΑ, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ιστορικό χαμηλό αποδοχής στις δημοσκοπήσεις.



Με τη δημοτικότητά του να κινείται κάτω του 40% εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να προαναγγείλει ως πιθανή συμφωνία με το καθεστώς της Τεχεράνης μετά τις Ενδιάμεσες εκλογές, λύση που μάλλον δεν εξυπηρετεί στο έπακρο τα προεκλογικά του σενάρια, στερώντας του μια γρήγορη νίκη. Ωστόσο, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του καθησυχάζοντας την κοινή γνώμη της χώρας του αναφορικά με τη διαθεσιμότητα σε πυρομαχικά, ενώ έστειλε προειδοποιητικά μηνύματα σε γειτονικές χώρες, όπως η Κούβα.







Κλείσιμο αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει ρήγματα στην εκλογική βάση του Αμερικανού Προέδρου, που είχε προετοιμαστεί για περιορισμό της εξωστρεφούς δραστηριότητας της Αμερικής και εμπλοκής της στα πολεμικά μέτωπα. «Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία», επισήμανε, ωστόσο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, αν και η επίτευξή της σε προεκλογικό χρόνο θα μπορούσε κάπως να λειάνει τις αντιδράσεις.



Εν τω μεταξύ, τον ίδιο στόχο, αυτόν της προβολής της αμερικανικής ισχύος με τον ίδιο σε ρόλο εγγυητή, εξυπηρετούσε η εκτενής αναφορά του Αμερικανού Προέδρου στα επιτεύγματα της κυβέρνησής του στα πεδία της μετανάστευσης, της μείωσης της βίας και της εγκληματικότητας. Ταυτόχρονα, επιχείρησε να εμφανιστεί ως ο πλέον αποτελεσματικός ηγέτης ως προς τη διαχείριση εξωτερικών κρίσεων, λέγοντας πως βοήθησε στον τερματισμό οκτώ συγκρούσεων, που εκτεινόταν από την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη, το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Ρουάντα, το Πακιστάν και την Ινδία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, μέχρι και τη Γάζα.



Προεκλογικό άρωμα και σαφή απεύθυνση στο εσωτερικό της Αμερικής είχε η ομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης τουστηνλίγες εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, που θα κρίνουν τους εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς, στο εξής. Υπεραμυνόμενος πλήρως της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να επαναφέρει στο προσκήνιο τα πεπραγμένα της διοίκησής του, η οποία, ωστόσο, δοκιμάζεται από το κόστος ζωής.Αν και επικριτικός, κατά καιρούς, απέναντι στους θεσμούς της διεθνούς οργάνωσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε στη φετινή του τοποθέτηση στα Ηνωμένα Έθνη να απαντήσει αναφορικά με, αλλά και να στείλει μηνύματα για το ενεργειακό κόστος στις ΗΠΑ, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ιστορικό χαμηλό αποδοχής στις δημοσκοπήσεις.Με τητου να κινείται κάτω του 40% εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να προαναγγείλει ως πιθανή συμφωνία με το καθεστώς της Τεχεράνης μετά τις Ενδιάμεσες εκλογές, λύση που μάλλον δεν εξυπηρετεί στο έπακρο τα προεκλογικά του σενάρια, στερώντας του μια γρήγορη νίκη. Ωστόσο, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του καθησυχάζοντας την κοινή γνώμη της χώρας του αναφορικά με τη διαθεσιμότητα σε πυρομαχικά, ενώ έστειλε προειδοποιητικά μηνύματα σε γειτονικές χώρες, όπως η Κούβα.Με σκληρή γλώσσα μίλησε για το Ιράν, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε πως αν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν επιτευχθεί, τότε η εναλλακτική του είναι να “εξολοθρεύσει την Ισλαμική Δημοκρατία” κι ενώ οι μεσολαβητές των δύο πλευρών μετείχαν, σε ένα παράλληλο επίπεδο, σε “μακρές διαπραγματεύσεις”. Παράλληλα, κάλεσε τις άλλες χώρες -μέλη να διατηρήσουν την οικονομική πίεση προς το Ιράν, το οποίο αποκάλεσε “τον νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας”, πολώνοντας την αμερικανική κοινή γνώμη.Υπό αυτό το πρίσμα, “δεν θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα” σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κι ενώ οι οικονομικές επιπτώσεις από τιςυ, που είχε προετοιμαστεί για περιορισμό της εξωστρεφούς δραστηριότητας της Αμερικής και εμπλοκής της στα πολεμικά μέτωπα. «Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία», επισήμανε, ωστόσο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, αν και η επίτευξή της σε προεκλογικό χρόνο θα μπορούσε κάπως να λειάνει τις αντιδράσεις.Εν τω μεταξύ, τον ίδιο στόχο, αυτόν της προβολής της αμερικανικής ισχύος με τον ίδιο σε ρόλο εγγυητή, εξυπηρετούσε η εκτενής αναφορά του Αμερικανού Προέδρου στα επιτεύγματα της κυβέρνησής του στα πεδία της μετανάστευσης, της μείωσης της βίας και της εγκληματικότητας. Ταυτόχρονα, επιχείρησε να εμφανιστεί ως ο πλέον αποτελεσματικός ηγέτης ως προς τη διαχείριση εξωτερικών κρίσεων, λέγοντας πως βοήθησε στον τερματισμό οκτώ συγκρούσεων, που εκτεινόταν από την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη, το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Ρουάντα, το Πακιστάν και την Ινδία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, μέχρι και τη Γάζα.

Βέβαιος, ακόμη, εμφανίστηκε ο Πρόεδρος Τραμπ πως η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας “θα πέσει”, προκαλώντας την αποχώρηση της κουβανικής αντιπροσωπείας, όπως και ότι Ρωσία και Ουκρανία θα καταλήξουν σε μια συμφωνία, χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε ως «θετική και παραγωγική» τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, συζητώντας για τα «πιθανά βήματα αποκλιμάκωσης που μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για τη διπλωματία».



Στον αντίποδα, ευχαριστημένος εμφανίστηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ από τους βαθμούς συνεργασίας της κυβέρνησής του με τους αξιωματούχους της Βενεζουέλας, κάνοντας λόγο για «ένα πολύ καλύτερο μέλλον για τον λαό της Βενεζουέλας», καθώς ανακοίνωσε μια σημαντική συμφωνία πετρελαίου μεταξύ των δύο χωρών.



Ανοιχτά μέτωπα Με δεδομένο ότι όλα τα μέτωπα στη διεθνή σκηνή παραμένουν ανοιχτά στο μέσο της δεύτερης θητείας Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος μετρά στις χθεσινές του νίκες την συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στη Δανία και τη Γροιλανδία. Η συμφωνία άναψε το “πράσινο φως” για «μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών», όπως και για ανάπτυξη υποδομών άμυνας των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, εντείνοντας την αμερικανική παρουσία σε μια καίρια για τον έλεγχο της Αρκτικής περιοχή.



Καθόλου τυχαία, άλλωστε, ο Αμερικανός Πρόεδρος περιέγραψε την Αρκτική ως περιοχή στρατηγικής σημασίας για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια, τοποθετώντας τις ΗΠΑ για πρώτη φορά με προνομιακούς όρους μετά τον Ψυχρό Πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή. Εκτός από την αμερικανική παρουσία σε μια γεωγραφική ζώνη που μέχρι πρότινος σχεδόν μονοπωλούσε η Ρωσία, κερδισμένο από την παραπάνω εξέλιξη εξέρχεται το ΝΑΤΟ.



Αφενός, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε να χρησιμοποιήσει στην τριμερή συμφωνία το ευρωπαϊκό σκέλος του ΝΑΤΟ ως υποστηρικτικό παράγοντα, αλλά και γιατί η περαιτέρω εμπλοκή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στη Γροιλανδία εκλήφθηκε ως μήνυμα ενίσχυσης και όχι “αναχωρητισμού” των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Στην κατεύθυνση αυτή, η συμφωνία θα υποστηρίξει, κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο την στάση ασφαλείας του ΝΑΤΟ στις περιοχές της Αρκτικής και του Βόρειου Ατλαντικού, οι οποίες αποτελούν περιοχές ζωτικής αξίας για αμφότερες Κίνα και Ρωσία.