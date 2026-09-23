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Προκλητική ανάρτηση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας για την Άλωση της Τριπολιτσάς: «Σφαγές στον Μοριά»
ΚΟΣΜΟΣ
Τριπολιτσά Θόδωρος Κολοκοτρώνης Μοριάς Πελοπόννησος Τουρκία Τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών

Προκλητική ανάρτηση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας για την Άλωση της Τριπολιτσάς: «Σφαγές στον Μοριά»

Τι αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών

Προκλητική ανάρτηση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας για την Άλωση της Τριπολιτσάς: «Σφαγές στον Μοριά»
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Σαν σήμερα, πριν από 205 χρόνια, στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821, η Τριπολιτσά έπεφτε στα χέρια των μαχητών της Ελληνικής Επανάστασης, σε μια από τις κρισιμότερες καμπές του Αγώνα για την Ανεξαρτησία από τον οθωμανικό ζυγό. Με δεδομένο πως στη συγκεκριμένη περιοχή, που αποτελούσε βάση του πασά του Μοριά, ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί Μουσουλμάνοι (στρατιωτικοί και διοικητικοί αξιωματούχοι), οι Έλληνες οπλαρχηγοί, προεξάρχοντος του Θόδωρου Κολοκοτρώνη, αναγνώριζαν τη σημασία που είχε η κατάληψή της.

Μετά από μήνες διεργασιών και επιτυχιών σε στρατηγικά σημεία, το πρωί της 23ης Σεπτεμβρίου, οι Έλληνες αγωνιστές κατάφεραν και μπήκαν στην πόλη, πραγματοποιώντας γενικευμένη επίθεση, η οποία δεν άφησε περιθώρια στους Οθωμανούς.

Έπειτα από λίγες ώρες, η Τριπολιτσά έπεσε στα χέρια των Ελλήνων, ενώ μετά την Άλωση και σε διάστημα τριών ημερών (Παρασκευή με Κυριακή), περίπου 32.000 άνθρωποι (Εβραίοι και Τούρκοι) θανατώθηκαν, σύμφωνα με όσα αναφέρει στα απομνημονεύματά του ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις προσπάθειές τους να βγουν από την πόλη. Ο συγκεκριμένος αριθμός, πάντως, έχει αμφισβητηθεί από άλλους ιστορικούς, οι οποίοι έχουν κάνει λόγο για 6.000 ως 12.000 νεκρούς.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για την επέτειο αυτή με τίτλο «Οι σφαγές του Μοριά», στην οποία κάνει λόγο για «σκόπιμη εκστρατεία καταστροφής»  σε ολόκληρη την Πελοπόννησο που κράτησε από το 1821 ως το 1830.



Αναλυτικά αναφέρει: «Ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της χερσονήσου του Μοριά (Πελοπόννησος) υπέστη συστηματικές σφαγές μεταξύ των ετών 1821 και 1830. Μια σκόπιμη εκστρατεία καταστροφής και ερήμωσης συνόδευσε αυτή την πολιτική εξόντωσης, η οποία επεκτάθηκε από χώρους λατρείας και εκπαιδευτικά ινστιτούτα έως νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην 205η επέτειο της Σφαγής της Τριπολίτσας, τιμούμε με προσευχές και βαθύ σεβασμό τους μουσουλμάνους Τούρκους αμάχους που δολοφονήθηκαν βάναυσα».
21 ΣΧΟΛΙΑ

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