Η Βρετανία «επανεξετάζει τη συμφωνία» για τα νησιά Τσάγκος μετά την αντίδραση Τραμπ
Η Βρετανία «επανεξετάζει τη συμφωνία» για τα νησιά Τσάγκος μετά την αντίδραση Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «φρικτή» τη συμφωνία για την παραχώρηση των νησιών στον Μαυρίκιο και κάλεσε τον Μπέρναμ να την επανεξετάσει
Η Βρετανία επανεξετάζει τη συμφωνία για την παραχώρηση των νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο, μετά την έντονη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμφωνία «φρικτή» κατά τη συνάντησή του με τον Άντι Μπέρναμ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ επιβεβαίωσε ότι το Λονδίνο εξετάζει εκ νέου τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τη στηρίζουν στην παρούσα μορφή της.
«Πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, με τον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του, ώστε η συμφωνία να φτάσει σε ένα σημείο όπου θα μπορεί να τη στηρίξει», δήλωσε στο BBC.
Η αρχική συμφωνία προέβλεπε ότι η Βρετανία θα παραχωρούσε την κυριαρχία των νησιών στον Μαυρίκιο, διατηρώντας όμως το δικαίωμα μίσθωσης της κοινής βρετανοαμερικανικής στρατιωτικής βάσης για 99 χρόνια.
Το κόστος της συμφωνίας είχε υπολογιστεί περίπου στα 3,4 δισεκατομμύρια λίρες, με τη Βρετανία να καταβάλλει κατά μέσο όρο περίπου 101 εκατομμύρια λίρες ετησίως για τη μίσθωση της βάσης.
Η συγκεκριμένη εγκατάσταση θεωρείται κρίσιμη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας στον Ινδικό Ωκεανό και την ευρύτερη περιοχή της Ασίας.
Ο Μπέρναμ απάντησε θετικά, σημειώνοντας αργότερα ότι «κληρονόμησε την κατάσταση» και ότι απαιτείται λύση. «Είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί το μέλλον της βάσης. Αυτό έχει σημασία για λόγους ασφαλείας, αλλά προφανώς έχει σημασία και για τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε χαρακτηριστικά.
Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ επιβεβαίωσε ότι το Λονδίνο εξετάζει εκ νέου τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τη στηρίζουν στην παρούσα μορφή της.
«Πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, με τον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του, ώστε η συμφωνία να φτάσει σε ένα σημείο όπου θα μπορεί να τη στηρίξει», δήλωσε στο BBC.
'We can't go ahead without President Trump's approval... We're trying to achieve the long-term stability and security of one of the most sensitive national security assets the UK has.'— GB News (@GBNEWS) September 23, 2026
Defence Secretary Wes Streeting on Donald Trump's criticism of Labour's Chagos Islands deal. pic.twitter.com/MMLOzcUbk1
Η βάση του Ντιέγκο Γκαρσία στο επίκεντροΤο βασικό ζήτημα για το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον είναι η διασφάλιση του μέλλοντος της στρατηγικής στρατιωτικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, το μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους Τσάγκος στον Ινδικό Ωκεανό.
Η αρχική συμφωνία προέβλεπε ότι η Βρετανία θα παραχωρούσε την κυριαρχία των νησιών στον Μαυρίκιο, διατηρώντας όμως το δικαίωμα μίσθωσης της κοινής βρετανοαμερικανικής στρατιωτικής βάσης για 99 χρόνια.
Το κόστος της συμφωνίας είχε υπολογιστεί περίπου στα 3,4 δισεκατομμύρια λίρες, με τη Βρετανία να καταβάλλει κατά μέσο όρο περίπου 101 εκατομμύρια λίρες ετησίως για τη μίσθωση της βάσης.
Η συγκεκριμένη εγκατάσταση θεωρείται κρίσιμη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας στον Ινδικό Ωκεανό και την ευρύτερη περιοχή της Ασίας.
Η κριτική Τραμπ και η αναζήτηση νέας συμφωνίαςΣτη διάρκεια της συνάντησής του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τη συμφωνία, λέγοντας ότι πρόκειται για «φρικτή συμφωνία» και ότι η Βρετανία «θα την εξετάσει».
Ο Μπέρναμ απάντησε θετικά, σημειώνοντας αργότερα ότι «κληρονόμησε την κατάσταση» και ότι απαιτείται λύση. «Είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί το μέλλον της βάσης. Αυτό έχει σημασία για λόγους ασφαλείας, αλλά προφανώς έχει σημασία και για τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε χαρακτηριστικά.
🚨 BREAKING: President Donald Trump tells reporter that the Chagos Islands surrender is "a terrible deal" whilst sitting next to Andy Burnham. pic.twitter.com/u5RUwyPpM1— The Mercian (@TheMercianNews) September 22, 2026
Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με τον ομόλογό του στον Μαυρίκιο, Ναβίν Ραμγκουλάμ, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση του Λονδίνου να συνεχίσει τις προσπάθειες μαζί με τις ΗΠΑ για την επικύρωση της συμφωνίας.
Οι διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις έχουν υποστηρίξει ότι η εκκρεμότητα γύρω από το καθεστώς των νησιών δημιουργεί νομική αβεβαιότητα για το μέλλον της στρατιωτικής βάσης.
Η συμφωνία είχε κλείσει επί κυβέρνησης Κιρ Στάρμερ, όμως ανεστάλη επ' αόριστον τον Απρίλιο, όταν ο Τραμπ απέσυρε τη στήριξή του.
Οι επικριτές της, μεταξύ των οποίων στελέχη της αντιπολίτευσης στη Βρετανία, είχαν υποστηρίξει ότι το πραγματικό κόστος μπορεί να φτάσει πολύ υψηλότερα, ακόμη και τα 35 δισεκατομμύρια λίρες σε βάθος χρόνου, ενώ εξέφρασαν ανησυχίες ότι θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για μεγαλύτερη κινεζική επιρροή στην περιοχή.
Ο Στρίτινγκ ξεκαθάρισε, πάντως, ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η επανεξέταση δεν θα καταβληθούν χρήματα στον Μαυρίκιο, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι μια συμφωνία «που ίσως δεν θα αρέσει σε όλους, αλλά όλοι θα μπορούν να ζήσουν με αυτή».
Η διαμάχη για την κυριαρχία των νησιώνΤα νησιά Τσάγκος αποτελούν εδώ και χρόνια αντικείμενο διαμάχης μεταξύ Βρετανίας και Μαυρικίου. Ο Μαυρίκιος υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να παραχωρήσει τα νησιά το 1965, προκειμένου να αποκτήσει την ανεξαρτησία του.
Οι διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις έχουν υποστηρίξει ότι η εκκρεμότητα γύρω από το καθεστώς των νησιών δημιουργεί νομική αβεβαιότητα για το μέλλον της στρατιωτικής βάσης.
Η συμφωνία είχε κλείσει επί κυβέρνησης Κιρ Στάρμερ, όμως ανεστάλη επ' αόριστον τον Απρίλιο, όταν ο Τραμπ απέσυρε τη στήριξή του.
Οι επικριτές της, μεταξύ των οποίων στελέχη της αντιπολίτευσης στη Βρετανία, είχαν υποστηρίξει ότι το πραγματικό κόστος μπορεί να φτάσει πολύ υψηλότερα, ακόμη και τα 35 δισεκατομμύρια λίρες σε βάθος χρόνου, ενώ εξέφρασαν ανησυχίες ότι θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για μεγαλύτερη κινεζική επιρροή στην περιοχή.
Ο Στρίτινγκ ξεκαθάρισε, πάντως, ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η επανεξέταση δεν θα καταβληθούν χρήματα στον Μαυρίκιο, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι μια συμφωνία «που ίσως δεν θα αρέσει σε όλους, αλλά όλοι θα μπορούν να ζήσουν με αυτή».
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