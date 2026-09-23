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Μακελειό στη Νότια Αφρική: Ένοπλοι εισέβαλαν σε σπίτι και σκότωσαν 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους και έγκυο γυναίκα
ΚΟΣΜΟΣ
Ένοπλοι Νότια Αφρική

Μακελειό στη Νότια Αφρική: Ένοπλοι εισέβαλαν σε σπίτι και σκότωσαν 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους και έγκυο γυναίκα

Δυο άνθρωποι επέζησαν από τη σοκαριστική επίθεση

Μακελειό στη Νότια Αφρική: Ένοπλοι εισέβαλαν σε σπίτι και σκότωσαν 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους και έγκυο γυναίκα
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Ένδεκα άνθρωποι δολοφονήθηκαν από δυο ενόπλους που εισέβαλαν σε σπίτι στη Ντέρμπαν, στο ανατολικό τμήμα της Νότιας Αφρικής, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της επαρχίας ΚουαΖούλου-Νατάλ, ο Θαμσάνκα Εντούλι.

«Τα θύματα, ανάμεσά τους έγκυος, είχαν συγκεντρωθεί σε σπίτι λίγο πριν από τις 23:00 όταν (...) ένοπλοι εισέβαλαν κι άνοιξαν πυρ», είπε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, συμπληρώνοντας ότι δυο άνθρωποι επέζησαν.



Η αστυνομία ανέφερε ότι ορισμένα από τα θύματα βρίσκονταν υπό παρακολούθηση για πιθανή εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες. «Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε περισσότερα αυτή τη στιγμή, προκειμένου να προστατεύσουμε τις έρευνες που έχουν ξεκινήσει», ανέφερε η αστυνομία.

Τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, ωστόσο οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για διαμάχη μεταξύ αντίπαλων ομάδων.
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