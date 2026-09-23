Μακελειό στη Νότια Αφρική: Ένοπλοι εισέβαλαν σε σπίτι και σκότωσαν 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους και έγκυο γυναίκα

Πώς η Χατζηγεωργίου Α.Ε. επαναπροσδιορίζει την αγορά: Η άνοδος των πωλήσεων και οι στόχοι για το 2027
Για το 2027 η εταιρεία επιδιώκει μια υγιή, ρεαλιστική και κερδοφόρα πορεία, η οποία θα ενισχύσει το μερίδιό της στις αγορές όπου δραστηριοποιείται
🇿🇦 Gunmen stormed a house party in South Africa last night and opened fire, killing 11 people, including a pregnant woman.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 23, 2026
At least 3 attackers burst into the home near Durban, where 14 people had gathered. 10 died on the spot, 1 more died in hospital, and 3 others were wounded.…