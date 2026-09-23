Κινέζος που πολιτογραφήθηκε Κύπριος εκτελέστηκε για ξέπλυμα μισού δισ. δολαρίων: Καταζητείται ο γιος του, «πάγωσαν» περιουσία €14 εκατ. σε Λεμεσό και Πάφο

Το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα μέσω του οποίου πολίτες τρίτων χωρών είχαν τη δυνατότητα απόκτησης της Κυπριακής υπηκοότητας επαναφέρει στη δημοσιότητα η θανατική ποινή στην οποία καταδικάστηκε ο αξιωματούχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, Γιαπίνγκ Λι, που είχε πολιτογραφηθεί Κύπριος.
Ο Λι καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ποσού που πλησιάζει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ με την υπόθεση που φέρνει στη δημοσιότητα η ιστοσελίδα philenews.com να μην τελειώνει με την εκτέλεση της θανατικής καταδίκης στην Κίνα καθώς η αστυνομία στην Κύπρο ερευνά άλλα τρία πρόσωπα που φέρονται να σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.
Ο λόγος για τον γιο του Γιαπίνγκ Λι, τον Σουτσάο Λι, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές της Κίνας μαζί με δυο φιλικά πρόσωπα της οικογένειας Λι. Τον Γιουεντόνγκ Τσούι και τη μητέρα του Μεϊτζί Τσούι.
Και οι τρεις έχουν πολιτογραφηθεί Κύπριοι και σε βάρος τους είναι σε εξέλιξη έρευνα για οικονομικά αδικήματα καθώς θεωρείται ότι συμμετείχαν στις προσπάθειες για ξέπλυμα των τεράστιων ποσών που είχε υπεξαιρέσει ο Γιάπινγκ Λι.
Τα ακίνητα που «πάγωσαν»
Τον περασμένο Αύγουστο στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης η Αστυνομία μέσω του Γενικού Εισαγγελέα και της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, μετά από σχετικό αίτημα, «πάγωσε» δυο ακίνητα, ένα στη Λεμεσό (€14.5 εκατ.) και ένα στην Τσάδα της Πάφου (€2.5 εκατ.), συνολικής αξίας €17 εκατ. που σχετίζονται με τις επίδικες πολιτογραφήσεις.
Μάλιστα, επειδή τα τρία πρόσωπα, ο Σουτσάο Λι, ο Γιουεντόνγκ Τσούι και η μητέρα του τελευταίου, Μεϊτζί Τσούι, δεν εντοπίζονταν για να τους επιδοθούν τα διατάγματα, αυτά δημοσιοποιήθηκαν με βάση τη νομοθεσία.
Μέσω Interpol
Το κουβάρι της υπόθεσης για την Αστυνομία Κύπρου άρχισε να ξετυλίγεται όταν έλαβε ειδοποίηση από την Interpol τον Ιούνιο του 2020 για τον Σουτσάο Λι. Ο τελευταίος καταζητείτο από τις Αρχές της Κίνας, για το αδίκημα της απάτης με συμβόλαιο (crime of contractual fraud), κατά παράβαση άρθρου του κινέζικου ποινικού κώδικα, το οποίο σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ποινή δια βίου φυλάκισης.
Κλείσιμο
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον Οκτώβριο του 2022 να αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο η αποστέρηση της υπηκοότητάς του, με τον Σουτσάο Λι, ωστόσο, να προσφεύγει στη δικαιοσύνη για ανατροπή της εν λόγω απόφασης.
Η υπόθεση έλαβε διαστάσεις τον Σεπτέμβριο του 2023. Τότε το Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου διαπίστωσε από διεθνείς βάσεις δεδομένων ότι ο πατέρας του Σουτσάο Λι, ο τότε 63χρονος Γιάπινγκ, ενεπλάκη σε υπόθεση διαφθοράς στην Κίνα.
Το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι πριν γίνει αντιληπτό ποιος είναι ο Γιάπινγκ, ο ίδιος και ο γιος του είχαν καταφέρει να πολιτογραφηθούν Κύπριοι (το 2019 και το 2016, αντίστοιχα). Είχαν από κοινού επενδύσει στην αγορά κατοικίας στην Λεμεσό για το ποσό των €14.5 εκατ.
Εκτελέστηκε ως «Κύπριος»
Η κατάληξη για τον Γιάπινγκ ήταν τραγική. Όπως ενημερώθηκε η Αστυνομία Κύπρου μέσω Interpol το 2025, ο πρώην κινέζος αξιωματούχος είχε συλληφθεί το 2019 -δυο μήνες μετά την απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου- και το 2023 καταδικάστηκε για τα αδικήματά του. Η καταδίκη του επικυρώθηκε και από δευτεροβάθμιο δικαστήριο στην Κίνα, ενώ εκτελέστηκε με την έγκριση του Ανώτατου Λαϊκού Δικαστηρίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στις 17/12/2024.
Ήθελε να ονομαστεί Λεωνίδας Λουκάς
Να σημειωθεί ότι ο Γιουεντόνγκ Τσούι, οικογενειακός φίλος των Λι, μετά την πολιτογράφηση του ιδίου και της συζύγου του τον Ιούλιο του 2017 ζήτησαν να αλλάξουν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου να αλλάξουν τα ονόματα τους σε «Francis CUI» και «Elena JIANG».
Το ίδιο επιχείρησε να κάνει και ο Σουτσάο Λι. Ο τελευταίος και η σύζυγός του έκαναν το ίδιο αίτημα ώστε να αλλάξουν τα ονόματα τους σε «Leonidas LOUCAS» και «Rhea LOUCAS» αντίστοιχα.
Δημοσιεύματα σε σχέση με ξέπλυμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Αστυνομία Κύπρου στο πλαίσιο του «παγώματος» των δύο ακινήτων, αυτό που πιστεύεται είναι ότι και ο Σουτσάο Λι, αλλά και ο οικογενειακός φίλος τους Γιουεντόνγκ Τσούι, είχαν συνεργαστέι με τον Γιάπινγκ Λι για ξέπλυμα των υπέρογκων ποσών που κατάφερε να εξασφαλίσει ο τελευταίος με δόλιες ενέργειες.
Σε έρευνες που έγιναν από αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντοπίστηκαν δημοσιεύματα στο διαδίκτυο σε σχέση με την καταδίκη του Γιάπινγκ Λι. Αυτές φαίνεται να αφορούν την περίοδο από το 2007 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν ακόμη και την απόκτηση ακινήτων μέσω πλαστών εγγράφων/διαδικασιών σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα.
Επιπλέον, η υπόθεση Γιάπινγκ Λι έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη περίπτωση διαφθοράς στην Εσωτερική Μογγολία (Inner Mongolia), αφού φαίνεται ότι έλαβε σχεδόν 500 εκατ. δολάρια από δωροδοκίες τα οποία διοχετεύτηκαν σε διάφορες εταιρείες κέλυφος.
Η Αστυνομία Κύπρου
Τα αδικήματα που διερευνά η Αστυνομία Κύπρου για τους Σουτσάο Λι, Γιουεντόνγκ Τσούι και την Μεϊτζί Τσούι:
>> Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά παράβαση των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2026, άρθρο 4 (Νόμος 188(1)/2007, ως έχει τροποποιηθεί).
>> Εξασφάλιση εγγραφής με Ψευδείς Παραστάσεις, κατά παράβαση του Ποινικού Κώδικα, Άρθρο 305 (Κεφ. 154).
>> Αδικήματα κατά παράβαση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002, Άρθρα 88, 113(2), 113(3)(δ), 113(3)(ε) και 116 (Νόμος 141(Ι)/2002).
>> Συνωμοσία προς Καταδολίευση, κατά παράβαση του Ποινικού Κώδικα, Άρθρο 302 (Κεφ. 154).
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