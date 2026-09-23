Κινέζος που πολιτογραφήθηκε Κύπριος εκτελέστηκε για ξέπλυμα μισού δισ. δολαρίων: Καταζητείται ο γιος του, «πάγωσαν» περιουσία €14 εκατ. σε Λεμεσό και Πάφο

Ήθελε να ονομαστεί Λεωνίδας Λουκάς

Δημοσιεύματα σε σχέση με ξέπλυμα

Η Αστυνομία Κύπρου

Να σημειωθεί ότι ο Γιουεντόνγκ Τσούι, οικογενειακός φίλος των Λι, μετά την πολιτογράφηση του ιδίου και της συζύγου του τον Ιούλιο του 2017 ζήτησαν να αλλάξουν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου να αλλάξουν τα ονόματα τους σε «Francis CUI» και «Elena JIANG».Το ίδιο επιχείρησε να κάνει και ο Σουτσάο Λι. Ο τελευταίος και η σύζυγός του έκαναν το ίδιο αίτημα ώστε να αλλάξουν τα ονόματα τους σε «Leonidas LOUCAS» και «Rhea LOUCAS» αντίστοιχα.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Αστυνομία Κύπρου στο πλαίσιο του «παγώματος» των δύο ακινήτων, αυτό που πιστεύεται είναι ότι και ο Σουτσάο Λι, αλλά και ο οικογενειακός φίλος τους Γιουεντόνγκ Τσούι, είχαν συνεργαστέι με τον Γιάπινγκ Λι για ξέπλυμα των υπέρογκων ποσών που κατάφερε να εξασφαλίσει ο τελευταίος με δόλιες ενέργειες.Σε έρευνες που έγιναν από αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντοπίστηκαν δημοσιεύματα στο διαδίκτυο σε σχέση με την καταδίκη του Γιάπινγκ Λι. Αυτές φαίνεται να αφορούν την περίοδο από το 2007 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν ακόμη και την απόκτηση ακινήτων μέσω πλαστών εγγράφων/διαδικασιών σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα.Επιπλέον, η υπόθεση Γιάπινγκ Λι έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη περίπτωση διαφθοράς στην Εσωτερική Μογγολία (Inner Mongolia), αφού φαίνεται ότι έλαβε σχεδόν 500 εκατ. δολάρια από δωροδοκίες τα οποία διοχετεύτηκαν σε διάφορες εταιρείες κέλυφος.Τα αδικήματα που διερευνά η Αστυνομία Κύπρου για τους Σουτσάο Λι, Γιουεντόνγκ Τσούι και την Μεϊτζί Τσούι:>> Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά παράβαση των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2026, άρθρο 4 (Νόμος 188(1)/2007, ως έχει τροποποιηθεί).>> Εξασφάλιση εγγραφής με Ψευδείς Παραστάσεις, κατά παράβαση του Ποινικού Κώδικα, Άρθρο 305 (Κεφ. 154).>> Αδικήματα κατά παράβαση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002, Άρθρα 88, 113(2), 113(3)(δ), 113(3)(ε) και 116 (Νόμος 141(Ι)/2002).>> Συνωμοσία προς Καταδολίευση, κατά παράβαση του Ποινικού Κώδικα, Άρθρο 302 (Κεφ. 154).