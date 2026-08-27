Νέα επίθεση κατά τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ: Πυρκαγιά στο πλοίο από άγνωστο βλήμα
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ Τάνκερ Ιράν

Νέα επίθεση κατά τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ: Πυρκαγιά στο πλοίο από άγνωστο βλήμα

Σώο το πλήρωμα - Δεν έδωσε ο UKMTO πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου

Νέα επίθεση κατά τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ: Πυρκαγιά στο πλοίο από άγνωστο βλήμα
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα», το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτη η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και χθες Τετάρτη.

Το πλοίο «χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, η οποία έχει πλέον κατασβεστεί», σύμφωνα με την πηγή αυτή, η οποία διευκρίνισε πως το πλήρωμα είναι σώο και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.

Η σημαία υπό την οποία έπλεε το τάνκερ, το αν μετέφερε φορτίο και η κατεύθυνσή του δεν διευκρινίστηκαν.

Τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο πληγμάτων αφότου ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε αμέσως μετά πως κλείνει τα Στενά. Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

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