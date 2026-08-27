Νέα επίθεση κατά τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ: Πυρκαγιά στο πλοίο από άγνωστο βλήμα

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα», το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτη η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.Παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και χθες Τετάρτη.Το πλοίο «χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, η οποία έχει πλέον κατασβεστεί», σύμφωνα με την πηγή αυτή, η οποία διευκρίνισε πως το πλήρωμα είναι σώο και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.Η σημαία υπό την οποία έπλεε το τάνκερ, το αν μετέφερε φορτίο και η κατεύθυνσή του δεν διευκρινίστηκαν.Τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο πληγμάτων αφότου ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε αμέσως μετά πως κλείνει τα Στενά. Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.