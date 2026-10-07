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Γαλλία: 1 στα 7 σχολεία παραμένουν υπό κατάληψη, μία μέρα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις των μαθητών
Γαλλία: 1 στα 7 σχολεία παραμένουν υπό κατάληψη, μία μέρα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις των μαθητών
Στο Παρίσι ωστόσο πολλοί μαθητές εξακολουθούν να μπλοκάρουν τις εισόδους σχολείων με κάδους απορριμμάτων -Η στρατηγική της κυβέρνησης ποντάρει στον διάλογο εντός κάθε σχολείου - Για απόπειρα «φίμωσης» κάνουν λόγο τα μαθητικά συνδικάτα
Την επομένη της ημέρας των μαζικών κινητοποιήσεων στην Γαλλία, τα μαθήματα επαναλήφθηκαν σήμερα στην πλειονότητα των λυκείων της Γαλλίας παρά τον αποκλεισμό ορισμένων σχολείων και η κυβέρνηση προσπαθεί να εκτονώσει την κατάσταση καλώντας τους διαδηλωτές να επανέλθουν στα σχολεία για να ξεκινήσει διάλογος.
Οι μαθητές, οι κινητοποιήσεις των οποίων ξεκίνησαν στα μέσα του Σεπτεμβρίου στα παρισινά περίχωρα, καταγγέλλουν την κακή κατάσταση των κτιρίων, τις υπερπλήρεις τάξεις και τα κενά στις θέσεις των εκπαιδευτικών που δεν αναπληρώνονται, κυρίως στις λαϊκές συνοικίες.
Σήμερα, το 86% των σχολείων άνοιξαν τις πόρτες τους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Παιδείας.
Αποκλεισμένα παραμένουν ολικά ή μερικά ένα στα επτά σχολεία, πτώση κατά 41% σε σχέση με την χθεσινή ημέρα.
Στο Παρίσι, ωστόσο πολλά σχολεία παραμένουν υπό κατάληψη από μαθητές, με κάδους απορριμμάτων που μπλοκάρουν την είσοδο.
Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, που υπερασπίζεται την αναλογική χρήση βίας, ανακοίνωσε την διακοπή της χρήσης κροτίδων κρότου-λάμψης μετά τον ακρωτηριασμό 15χρονου διαδηλωτή.
Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL την έναρξη 18 ερευνών από την υπηρεσία ελέγχου της αστυνομίας. Συνολικά, 215 μαθητές, 85 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού και 800 αστυνομικοί έχουν τραυματισθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων.
Η συνδικαλιστική ένωση λυκείων και η Φοιτητική Ενωση καλούν σε νέες διαδηλώσεις αύριο στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις υποστηριζόμενες από πέντε συνδικάτα εκπαιδευτικών.
Η γαλλική κυβέρνηση, τα δημοσιονομικά περιθώρια της οποίας είναι πολύ στενά, δέχεται σε δυσχερή θέση για τη διαχείριση της τήρησης της τάξης έπειτα από μεγάλο αριθμό σοβαρών τραυματισμών μαθητών.
Οι μαθητές, οι κινητοποιήσεις των οποίων ξεκίνησαν στα μέσα του Σεπτεμβρίου στα παρισινά περίχωρα, καταγγέλλουν την κακή κατάσταση των κτιρίων, τις υπερπλήρεις τάξεις και τα κενά στις θέσεις των εκπαιδευτικών που δεν αναπληρώνονται, κυρίως στις λαϊκές συνοικίες.
Σήμερα, το 86% των σχολείων άνοιξαν τις πόρτες τους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Παιδείας.
Αποκλεισμένα παραμένουν ολικά ή μερικά ένα στα επτά σχολεία, πτώση κατά 41% σε σχέση με την χθεσινή ημέρα.
Στο Παρίσι, ωστόσο πολλά σχολεία παραμένουν υπό κατάληψη από μαθητές, με κάδους απορριμμάτων που μπλοκάρουν την είσοδο.
The French people, in support of the sit-in by Sciences Po Paris students, are throwing food and water to them. A few hours ago, French police violently suppressed this peaceful sit-in by throwing toxic tear gas. https://t.co/8ubLJW7d1v— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) October 7, 2026
Νέες διαδηλώσεις αύριοΟ πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί θα πάρει τον λόγο το βράδυ για να μιλήσει για την κατάσταση στα λύκεια, τις τιμές των καυσίμων, την αγροτική κρίση και την δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της πρωθυπουργίας.
Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, που υπερασπίζεται την αναλογική χρήση βίας, ανακοίνωσε την διακοπή της χρήσης κροτίδων κρότου-λάμψης μετά τον ακρωτηριασμό 15χρονου διαδηλωτή.
Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL την έναρξη 18 ερευνών από την υπηρεσία ελέγχου της αστυνομίας. Συνολικά, 215 μαθητές, 85 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού και 800 αστυνομικοί έχουν τραυματισθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων.
Η συνδικαλιστική ένωση λυκείων και η Φοιτητική Ενωση καλούν σε νέες διαδηλώσεις αύριο στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις υποστηριζόμενες από πέντε συνδικάτα εκπαιδευτικών.
Η γαλλική κυβέρνηση, τα δημοσιονομικά περιθώρια της οποίας είναι πολύ στενά, δέχεται σε δυσχερή θέση για τη διαχείριση της τήρησης της τάξης έπειτα από μεγάλο αριθμό σοβαρών τραυματισμών μαθητών.
Απέναντι στο εύρος των κινητοποιήσεων, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε χθες το βράδυ με μέλη της κυβέρνησης όπως ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές και ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ με αντικείμενο την επίλυση της κρίσης. Οι υπουργοί Εσωτερικών και Παιδείας θα μιλήσουν σήμερα ενώπιον του κοινοβουλίου.
Απόπειρα «φίμωσης» για να θολώσουν τα νερά και να κερδηθεί χρόνος καταγγέλλουν μαθητικά συνδικάτα κάνοντας λόγο για «παγίδα του μπλαμπλά» και καλούν στην συνέχιση των κινητοποιήσεων, την ώρα που νέο μέτωπο εμφανίζεται απέναντι στην κυβέρνηση, το μέτωπο της ανώτατης εκπαίδευσης, όπου το 40% των σχολών δεν βρίσκεται σήμερα σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.
🇫🇷🔴 BREAKING: Rioting and clashes with police in the heart of Paris. Riot police intervene to clear Sciences Po Paris students and remove barricades set up on Boulevard Saint-Germain. Follow: @RMXnews https://t.co/9otztVvrYY— Remix News & Views (@RMXnews) October 7, 2026
«Η παγίδα του μπλαμπλά»Η στρατηγική της κυβέρνησης ποντάρει στον διάλογο εντός κάθε σχολείου για την άμβλυνση του κινήματος διαμαρτυρίας. Ο πρωθυπουργός ζήτησε να δοθεί «χρόνος στην εσωτερική δημοκρατία» ώστε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό να ξεπεράσουν τις δυσκολίες σε κάθε σχολείο χωριστά.
Απόπειρα «φίμωσης» για να θολώσουν τα νερά και να κερδηθεί χρόνος καταγγέλλουν μαθητικά συνδικάτα κάνοντας λόγο για «παγίδα του μπλαμπλά» και καλούν στην συνέχιση των κινητοποιήσεων, την ώρα που νέο μέτωπο εμφανίζεται απέναντι στην κυβέρνηση, το μέτωπο της ανώτατης εκπαίδευσης, όπου το 40% των σχολών δεν βρίσκεται σήμερα σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.
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