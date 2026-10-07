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Ποτάμι έγινε μαύρο από τις στάχτες των πυρκαγιών στην Ισπανία, προβλήματα στην υδροδότηση περιοχών
Ποτάμι έγινε μαύρο από τις στάχτες των πυρκαγιών στην Ισπανία, προβλήματα στην υδροδότηση περιοχών
Οι καταρρακτώδεις βροχές επιδείνωσαν τις ζημιές που είχαν προκαλέσει οι φωτιές
Ποταμός που διασχίζει μια πόλη στην κεντρική Ισπανία έγινε μαύρος από τις στάχτες των δασικών πυρκαγιών και τα αποκαΐδια, μολύνοντας το τοπικό δίκτυο υδροδότησης και αναγκάζοντας τους κατοίκους να βασιστούν σε προμήθειες έκτακτης ανάγκης.
Στην πόλη της Κασαβιέχα, στην περιφέρεια Άβιλα, όπου τα ορμητικά ορεινά ρέματα εκβάλλουν στον ποταμό Τιέταρ, τα νερά είχαν γίνει κατάμαυρα από την απορροή γεμάτη στάχτη. Οι κάτοικοι σχημάτιζαν ουρές στις βρύσες και στα υδροφόρα οχήματα για να γεμίσουν δοχεία με καθαρό πόσιμο νερό, ενώ οι Αρχές διένειμαν εμφιαλωμένο νερό.
«Για να πιούμε, να μαγειρέψουμε, για το μπάνιο, για τα πάντα. Νερό: Συνειδητοποιείς μονάχα πόσο το χρειάζεσαι από τη στιγμή που δεν το έχεις πλέον» δήλωσε ο κάτοικος Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ Σάντσεθ.
«Μας επηρέασε διότι κυρίως εισήλθε στην τεχνητή λίμνη, από την οποία προμηθευόμαστε νερό και αποτελεί το σχέδιο έκτακτης ανάγκης μας όταν ξεκινήσουν τα πρωτοβρόχια» ανέφερε στο περιφερειακό τηλεοπτικό δίκτυο Castilla y Leon TV.
Ο Σαντιάγο Μ. Μπαράχας, ένας αγρονόμος και συνιδρυτής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Ecologistas en Accion, έγραψε στο X: «Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών συνεχίζονται, αφού έχουν κατασβηστεί».
«Μετά τις καταρρακτώδεις βροχές, το νερό μόλις που απορροφάται στο έδαφος, καθώς δεν υπάρχει βλάστηση, και απομακρύνεται με μεγάλη ταχύτητα, θολό και γεμάτο λάσπη, σαν οι στάχτες να το είχαν καταστήσει αδιαπέραστο».
Στη γειτονική πόλη Πιεδραλάβες, οι Aρχές και η εταιρεία ύδρευσης Aqualia εργάζονται για να αποκαταστήσουν το κανονικό σύστημα υδροδότησης, αφού η στάχτη παρασύρθηκε στις λεκάνες υδροληψίας μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα οι αρχές να κρίνουν το νερό της βρύσης ακατάλληλο για κατανάλωση.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, η πυρκαγιά έκαψε 339.430 στρέμματα, μια έκταση που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 15% της συνολικής έκτασης που καταστράφηκε από τις δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο Χοσέ Μαρία Μάνσο, δήμαρχος της γειτονικής Ελ Μπαράκο, δήλωσε ότι η στάχτη και τα φερτά υλικά θα μπορούσαν τελικά να φτάσουν στον ταμιευτήρα Ελ Μπουργίγιο, ο οποίος αποτελεί σημαντική πηγή πόσιμου νερού για τις γύρω κοινότητες.
Στην πόλη της Κασαβιέχα, στην περιφέρεια Άβιλα, όπου τα ορμητικά ορεινά ρέματα εκβάλλουν στον ποταμό Τιέταρ, τα νερά είχαν γίνει κατάμαυρα από την απορροή γεμάτη στάχτη. Οι κάτοικοι σχημάτιζαν ουρές στις βρύσες και στα υδροφόρα οχήματα για να γεμίσουν δοχεία με καθαρό πόσιμο νερό, ενώ οι Αρχές διένειμαν εμφιαλωμένο νερό.
«Για να πιούμε, να μαγειρέψουμε, για το μπάνιο, για τα πάντα. Νερό: Συνειδητοποιείς μονάχα πόσο το χρειάζεσαι από τη στιγμή που δεν το έχεις πλέον» δήλωσε ο κάτοικος Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ Σάντσεθ.
Η δήμαρχος της Κασαβιέχα, Βανέσα Μουνιόθ, εξήγησε πως οι καταρρακτώδεις βροχές επιδείνωσαν τις ζημιές που είχαν προκαλέσει οι φωτιές, παρασύροντας γέφυρες και μεταφέροντας τις απορροές σε μία τεχνητή λίμνη που χρησιμοποιείται ως εφεδρική υδάτινη πηγή για την πόλη.
Agua negra bajando por los ríos: pueblos afectados por los incendios de Ávila, sin agua potable por la contaminación https://t.co/epV56eDHkY https://t.co/gBn99QyIlS— EL PAÍS (@el_pais) October 5, 2026
«Μας επηρέασε διότι κυρίως εισήλθε στην τεχνητή λίμνη, από την οποία προμηθευόμαστε νερό και αποτελεί το σχέδιο έκτακτης ανάγκης μας όταν ξεκινήσουν τα πρωτοβρόχια» ανέφερε στο περιφερειακό τηλεοπτικό δίκτυο Castilla y Leon TV.
Ο Σαντιάγο Μ. Μπαράχας, ένας αγρονόμος και συνιδρυτής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Ecologistas en Accion, έγραψε στο X: «Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών συνεχίζονται, αφού έχουν κατασβηστεί».
«Μετά τις καταρρακτώδεις βροχές, το νερό μόλις που απορροφάται στο έδαφος, καθώς δεν υπάρχει βλάστηση, και απομακρύνεται με μεγάλη ταχύτητα, θολό και γεμάτο λάσπη, σαν οι στάχτες να το είχαν καταστήσει αδιαπέραστο».
Στη γειτονική πόλη Πιεδραλάβες, οι Aρχές και η εταιρεία ύδρευσης Aqualia εργάζονται για να αποκαταστήσουν το κανονικό σύστημα υδροδότησης, αφού η στάχτη παρασύρθηκε στις λεκάνες υδροληψίας μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα οι αρχές να κρίνουν το νερό της βρύσης ακατάλληλο για κατανάλωση.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, η πυρκαγιά έκαψε 339.430 στρέμματα, μια έκταση που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 15% της συνολικής έκτασης που καταστράφηκε από τις δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο Χοσέ Μαρία Μάνσο, δήμαρχος της γειτονικής Ελ Μπαράκο, δήλωσε ότι η στάχτη και τα φερτά υλικά θα μπορούσαν τελικά να φτάσουν στον ταμιευτήρα Ελ Μπουργίγιο, ο οποίος αποτελεί σημαντική πηγή πόσιμου νερού για τις γύρω κοινότητες.
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