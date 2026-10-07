Φοιτητικές διαδηλώσεις, εμπνευσμένες από τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία και στο Βέλγιο
ΚΟΣΜΟΣ
Φοιτητικές διαδηλώσεις Γαλλία Βέλγιο

Φοιτητικές διαδηλώσεις, εμπνευσμένες από τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία και στο Βέλγιο

Τον περασμένο Ιούνιο είχαν σημειωθεί βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών, με αφορμή τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις

Φοιτητικές διαδηλώσεις, εμπνευσμένες από τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία και στο Βέλγιο
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Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποιήσεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφυκτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Είναι χάλι, παλεύουμε για δικαίωμα! Όχι για προνόμια!» και «Επέλεξα την εκπαίδευση, όχι τους αγώνες πείνας!».

Στη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, αστυνομικοί διενεργούσαν σωματικούς ελέγχους σε φοιτητές προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έφεραν μαζί τους όπλα, μολότοφ, λοστούς ή άλλα αντικείμενα, ώστε να αποτρέψουν τυχόν έκτροπα.


Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους της Λιέγης. Βελγικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες.



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Τον περασμένο Ιούνιο είχαν σημειωθεί βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών, με αφορμή τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αύξηση των διδάκτρων από 835 ευρώ στα 1.194 ευρώ για την πλειονότητα των φοιτητών στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου.


Αλληλεγγύη στους μαθητές που διαδηλώνουν στη Γαλλία

Ορισμένοι φοιτητές εξέφρασαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters την αλληλεγγύη τους στους μαθητές που διαδηλώνουν στη Γαλλία, αναφέροντας πως βρίσκονται σε επαφή μαζί τους.  «Στηρίζουμε οι μεν τους δε επειδή αντιμετωπίζουμε σχεδόν τα ίδια προβλήματα», δήλωσε ο 19χρονος Αλφρέντ.

Η Αμέλια Ντι Σάλβε, επίσης 19 ετών, η οποία σπουδάζει για να γίνει δασκάλα, ανέφερε πως οι κινητοποιήσεις των φοιτητών στο Βέλγιο αναζωπυρώθηκαν μετά τις ογκώδεις διαδηλώσεις μαθητών στη γειτονική Γαλλία.

«Όταν είδαμε πως τίποτα δεν άλλαζε χωρίς διαμαρτυρία, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε… Επηρεαστήκαμε ως έναν βαθμό από τη Γαλλία», παραδέχθηκε.

Εκφράζοντας την ελπίδα του να επιστρέψει σύντομα η ηρεμία στους δρόμους της Λιέγης, ο δήμαρχος Βίλι Ντεμεγέρ τόνισε στον τηλεοπτικό σταθμό RTBF την ανάγκη για διάλογο προκειμένου «οι νέοι να εκφράσουν τα παράπονά τους με ειρηνικό τρόπο και, ει δυνατόν, να εισακουστούν οι ανησυχίες τους».
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