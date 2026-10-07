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Συνελήφθη στην Ιαπωνία 28χρονος Ρώσος χάκερ της «Qilin», εκβίασε σχεδόν 4.000 εταιρείες, ζητούσε 3 δισ. δολάρια σε λύτρα
Συνελήφθη στην Ιαπωνία 28χρονος Ρώσος χάκερ της «Qilin», εκβίασε σχεδόν 4.000 εταιρείες, ζητούσε 3 δισ. δολάρια σε λύτρα
Περισσότερα από 140 εκατομμύρια δολάρια να έχουν καταβληθεί
Συνελήφθη στην Ιαπωνία ένας 28χρονος Ρώσος χάκερ, μέλος της διαβόητης ομάδας κυβερνοεγκληματιών «Qilin», η οποία από το 2024 φέρεται να έχει εκβιάσει σχεδόν 4.000 εταιρείες σε όλο τον κόσμο, ζητώντας συνολικά περίπου 3 δισ. δολάρια σε λύτρα. Ο 28χρονος συνελήφθη τον Μάιο στο Τόκιο με τη συνδρομή των ιαπωνικών Αρχών και την Παρασκευή μεταφέρθηκε στη Γερμανία, όπου τέθηκε υπό κράτηση.
Ο Χέρμπερτ Ρόιλ, υπουργός Εσωτερικών του δυτικού γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, δήλωσε σήμερα ότι ένας 28χρονος Ρώσος συνελήφθη στο Τόκιο τον Μάιο με τη βοήθεια της ιαπωνικής αστυνομίας.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στη Γερμανία την Παρασκευή, ανέφερε ο Ρόιλ, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψη ως «ιστορική επιτυχία» κατά της ομάδας χάκερ.
Ο 28χρονος πήγε στην Ιαπωνία για να κάνει διακοπές, αλλά τώρα κρατείται στη Γερμανία, ανέφερε ο Ρόιλ , αστειευόμενος: «Αντί για σούσι, τώρα τρώει σάντουιτς με τυρί σε μια γερμανική φυλακή».
Από το 2024, η ομάδα χάκερ Qilin φέρεται να έχει εκβιάσει σχεδόν 4.000 εταιρείες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 150 στη Γερμανία. Οι απαιτήσεις για λύτρα που ζητούσε η ομάδα ανήλθαν συνολικά σε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια, με περισσότερα από 140 εκατομμύρια δολάρια να έχουν καταβληθεί, ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την Qilin ως μία από τις πιο δραστήριες και αδίστακτες εγκληματικές συμμορίες στον κόσμο.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης του κρατιδίου, Μπέντζαμιν Λίμπαχ, δήλωσε ότι η υπομονετική και σχολαστική εργασία επέτρεψε στους Γερμανούς ανακριτές να εντοπίσουν τον Ρώσο χάκερ.
Οι ανακριτές διείσδυσαν στην ομάδα χάκερ και την παρακολουθούσαν επί μήνες.
Ακολούθησαν αμέτρητα ψηφιακά ίχνη, ανέφερε ο Λίμπαχ. «Τελικά, πίσω από το ψευδώνυμο υπήρχε ένα όνομα». Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild ο Ρώσος λέγεται Βλαντίμιρ Κ. και χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Snake (φίδι).
Και οι δύο υπουργοί ευχαρίστησαν την Ιαπωνία για την έκδοση του Ρώσου χάκερ στη Γερμανία, παρά την απουσία συνθήκης έκδοσης μεταξύ των δύο χωρών. Η σύλληψη αποδεικνύει ότι ο παγκόσμιος αγώνας κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο αποδίδει καρπούς, πρόσθεσαν.
Ο Χέρμπερτ Ρόιλ, υπουργός Εσωτερικών του δυτικού γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, δήλωσε σήμερα ότι ένας 28χρονος Ρώσος συνελήφθη στο Τόκιο τον Μάιο με τη βοήθεια της ιαπωνικής αστυνομίας.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στη Γερμανία την Παρασκευή, ανέφερε ο Ρόιλ, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψη ως «ιστορική επιτυχία» κατά της ομάδας χάκερ.
Ο 28χρονος πήγε στην Ιαπωνία για να κάνει διακοπές, αλλά τώρα κρατείται στη Γερμανία, ανέφερε ο Ρόιλ , αστειευόμενος: «Αντί για σούσι, τώρα τρώει σάντουιτς με τυρί σε μια γερμανική φυλακή».
Από το 2024, η ομάδα χάκερ Qilin φέρεται να έχει εκβιάσει σχεδόν 4.000 εταιρείες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 150 στη Γερμανία. Οι απαιτήσεις για λύτρα που ζητούσε η ομάδα ανήλθαν συνολικά σε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια, με περισσότερα από 140 εκατομμύρια δολάρια να έχουν καταβληθεί, ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την Qilin ως μία από τις πιο δραστήριες και αδίστακτες εγκληματικές συμμορίες στον κόσμο.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης του κρατιδίου, Μπέντζαμιν Λίμπαχ, δήλωσε ότι η υπομονετική και σχολαστική εργασία επέτρεψε στους Γερμανούς ανακριτές να εντοπίσουν τον Ρώσο χάκερ.
Οι ανακριτές διείσδυσαν στην ομάδα χάκερ και την παρακολουθούσαν επί μήνες.
Ακολούθησαν αμέτρητα ψηφιακά ίχνη, ανέφερε ο Λίμπαχ. «Τελικά, πίσω από το ψευδώνυμο υπήρχε ένα όνομα». Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild ο Ρώσος λέγεται Βλαντίμιρ Κ. και χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Snake (φίδι).
Και οι δύο υπουργοί ευχαρίστησαν την Ιαπωνία για την έκδοση του Ρώσου χάκερ στη Γερμανία, παρά την απουσία συνθήκης έκδοσης μεταξύ των δύο χωρών. Η σύλληψη αποδεικνύει ότι ο παγκόσμιος αγώνας κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο αποδίδει καρπούς, πρόσθεσαν.
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