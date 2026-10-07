Δεν δείχνει διάθεση να τελειώσει τον πόλεμο ο Πούτιν: Στα επίπεδα ρεκόρ των $200 δισ. οι αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας φέτος
Δεν δείχνει διάθεση να τελειώσει τον πόλεμο ο Πούτιν: Στα επίπεδα ρεκόρ των $200 δισ. οι αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας φέτος
Η αποτυχία συμφωνίας με την Ουκρανία μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Άνκορατζ, ώθησε τον Πούτιν να προσθέσει έξτρα $60 δισ. στον αμυντικό προϋπολογισμό του 2026 - Πάνω από 81 δισ. το έλλειμμα, οι ανάγκες καλύπτονται με εσωτερικό δανεισμό και πώληση χρυσού, σύμφωνα με το Bloomberg
Σε νέα επίπεδα ρεκόρ οδεύουν φέτος οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρόσθεσε περίπου 60 δισ. δολάρια σε όσα είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό.
Ο Ρώσος πρόεδρος αποφάσισε τη δραστική αυτή αναθεώρηση των κονδυλίων για τον πόλεμο στην Ουκρανία στα τέλη του περασμένου έτους, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Αλάσκα δεν επρόκειτο να οδηγήσουν μεσοπρόθεσμα σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με όρους που θα ήταν αποδεκτοί από τη Μόσχα.
Οι αμυντικές δαπάνες αναμένεται να προσεγγίσουν έως το τέλος του έτους τα 17 τρισ. ρούβλια, ή περίπου 199 δισ. δολάρια, ποσό αυξημένο κατά περίπου 40% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση στα τέλη του 2025, σύμφωνα με δύο πηγές που βρίσκονται κοντά στη ρωσική κυβέρνηση και τις οποίες επικαλείται το Bloomberg.
Το ποσό αυτό πλησιάζει, πλέον, το επίπεδο των στρατιωτικών δαπανών που προβλέπεται για το επόμενο έτος, στον νέο προϋπολογισμό που παρουσίασαν οι Ρώσοι αξιωματούχοι την περασμένη εβδομάδα.
Αυτή είναι ακόμη μία ένδειξη ότι ο Πούτιν προετοιμάζεται για περαιτέρω κλιμάκωση και παράταση του πολέμου στην Ουκρανία. Η Μόσχα έχει ήδη εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και ταχύτερα, δυσκολότερα στην αναχαίτιση drones, πλήττοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις, μεταφορικές υποδομές, νοσοκομεία και άλλες πολιτικές υποδομές.
Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 74 χρόνια του, έχει εκφράσει έντονη ανησυχία για την - όπως λέει - ολοένα πιο επιθετική ρητορική από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες - έπειτα από μια σειρά περιστατικών υβριδικών επιθέσεων και απειλών - προβληματίζονται για τις προθέσεις της Ρωσίας και τον κίνδυνο μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης.
Πριν από την έγκριση του προϋπολογισμού του 2026, ο Πούτιν συναντήθηκε τον Αύγουστο του 2025 με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ στο Άνκορατζ της Αλάσκας. Μετά τη συνάντηση αυτή, ο Ρώσος πρόεδρος ήλπιζε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία μέσα στο επόμενο έτος, περιορίζοντας έτσι την ανάγκη για σημαντική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, σύμφωνα με μία από τις πηγές.
Ωστόσο, μέχρι τον Ιανουάριο, το Κρεμλίνο είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η συμφωνία με την Ουκρανία δεν ήταν εφικτή, καθώς οι προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν είχαν οδηγήσει σε κάποια ουσιαστική πρόοδο.
Η κυβέρνηση της Μόσχας άρχισε τότε να επιταχύνει τις προκαταβολές προς την αμυντική βιομηχανία και να αυξάνει και άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τον πόλεμο.
Ο Ρώσος πρόεδρος αποφάσισε τη δραστική αυτή αναθεώρηση των κονδυλίων για τον πόλεμο στην Ουκρανία στα τέλη του περασμένου έτους, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Αλάσκα δεν επρόκειτο να οδηγήσουν μεσοπρόθεσμα σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με όρους που θα ήταν αποδεκτοί από τη Μόσχα.
Οι αμυντικές δαπάνες αναμένεται να προσεγγίσουν έως το τέλος του έτους τα 17 τρισ. ρούβλια, ή περίπου 199 δισ. δολάρια, ποσό αυξημένο κατά περίπου 40% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση στα τέλη του 2025, σύμφωνα με δύο πηγές που βρίσκονται κοντά στη ρωσική κυβέρνηση και τις οποίες επικαλείται το Bloomberg.
Το ποσό αυτό πλησιάζει, πλέον, το επίπεδο των στρατιωτικών δαπανών που προβλέπεται για το επόμενο έτος, στον νέο προϋπολογισμό που παρουσίασαν οι Ρώσοι αξιωματούχοι την περασμένη εβδομάδα.
Αυτή είναι ακόμη μία ένδειξη ότι ο Πούτιν προετοιμάζεται για περαιτέρω κλιμάκωση και παράταση του πολέμου στην Ουκρανία. Η Μόσχα έχει ήδη εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και ταχύτερα, δυσκολότερα στην αναχαίτιση drones, πλήττοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις, μεταφορικές υποδομές, νοσοκομεία και άλλες πολιτικές υποδομές.
Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 74 χρόνια του, έχει εκφράσει έντονη ανησυχία για την - όπως λέει - ολοένα πιο επιθετική ρητορική από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες - έπειτα από μια σειρά περιστατικών υβριδικών επιθέσεων και απειλών - προβληματίζονται για τις προθέσεις της Ρωσίας και τον κίνδυνο μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης.
Εντυπωσιακή ανατροπή μετά το ΆνκορατζΗ σημερινή πορεία του προϋπολογισμού παρουσιάζει εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, όταν η Ρωσία σχεδίαζε να περιορίσει τον ρυθμό αύξησης των στρατιωτικών δαπανών, σε μια προσπάθεια να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα και να αναπληρώσει τα ταμειακά αποθέματα που είχαν εξαντληθεί στη διάρκεια του πολέμου.
Πριν από την έγκριση του προϋπολογισμού του 2026, ο Πούτιν συναντήθηκε τον Αύγουστο του 2025 με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ στο Άνκορατζ της Αλάσκας. Μετά τη συνάντηση αυτή, ο Ρώσος πρόεδρος ήλπιζε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία μέσα στο επόμενο έτος, περιορίζοντας έτσι την ανάγκη για σημαντική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, σύμφωνα με μία από τις πηγές.
Ωστόσο, μέχρι τον Ιανουάριο, το Κρεμλίνο είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η συμφωνία με την Ουκρανία δεν ήταν εφικτή, καθώς οι προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν είχαν οδηγήσει σε κάποια ουσιαστική πρόοδο.
Η κυβέρνηση της Μόσχας άρχισε τότε να επιταχύνει τις προκαταβολές προς την αμυντική βιομηχανία και να αυξάνει και άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τον πόλεμο.
Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε ώστε το προβλεπόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα της Ρωσίας για το 2026 να ξεπεράσει τα 7 τρισ. ρούβλια (περίπου 81,9 δισ. δολάρια), έναντι 3,8 τρισ. ρουβλίων που προβλέπονταν αρχικά, ενώ η κυβέρνηση χρηματοδότησε τις πρόσθετες δαπάνες του 2026 μέσω αυξημένου εσωτερικού δανεισμού και πωλήσεων χρυσού.
Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις σε πλοία κοντά σε λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, ενώ και η Ουκρανία έχει εντείνει τις δικές της επιθέσεις σε ενεργειακούς κόμβους μέσα στα ρωσικά εδάφη.
Οι στρατιωτικές δαπάνες για το 2027 προβλέπεται να ανέλθουν σε 17,1 τρισ. ρούβλια και να υποχωρήσουν μόνο οριακά, στα 16,6 τρισ. ρούβλια (194,4 δισ. δολάρια) το 2028 και στα 16,3 τρισ. ρούβλια (190,6 δισ. δολάρια) το 2029, σύμφωνα με τα σχέδια του προϋπολογισμού.
Ωστόσο, είναι πιθανό οι πραγματικές δαπάνες και για το επόμενο έτος να ξεπεράσουν τους συγκεκριμένους στόχους, καθώς στη Μόσχα εντείνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσον η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να μεσολαβήσει για μια συμφωνία με την Ουκρανία με όρους αποδεκτούς από τη Ρωσία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη, προειδοποίησε όμως ότι οποιαδήποτε άμεση επίθεση σε ρωσικό έδαφος θα ανάγκαζε τη Μόσχα να εξετάσει τη χρήση ολόκληρου του φάσματος των όπλων που διαθέτει.
«Κατανοούμε ότι θα είχαμε απέναντί μας έναν αντίπαλο με διπλάσιο πληθυσμό και με τεράστιες οικονομικές και στρατιωτικές δυνατότητες», δήλωσε ο Πούτιν για να προσθέσει, με νόημα, πως «δεν διαθέτουμε τόσες πολλές δυνάμεις και μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή. Όμως κανείς δεν διαθέτει τα μέσα καταστροφής που διαθέτει σήμερα η Ρωσία. Και αυτά είναι τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα».
Ένταση των επιθέσεων μέσα στο καλοκαίριΗ Ρωσία έχει εντείνει τις πολεμικές της επιχειρήσεις στην Ουκρανία μέσα στο καλοκαίρι και συνεχίζει ακάθεκτη μέχρι σήμερα. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλήξει επανειλημμένα πολιτικούς στόχους, μεταξύ άλλων και στο Κίεβο, ενώ έχουν χτυπήσει, επίσης, με drones γέφυρες της ουκρανικής πρωτεύουσας.
Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις σε πλοία κοντά σε λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, ενώ και η Ουκρανία έχει εντείνει τις δικές της επιθέσεις σε ενεργειακούς κόμβους μέσα στα ρωσικά εδάφη.
Οι στρατιωτικές δαπάνες για το 2027 προβλέπεται να ανέλθουν σε 17,1 τρισ. ρούβλια και να υποχωρήσουν μόνο οριακά, στα 16,6 τρισ. ρούβλια (194,4 δισ. δολάρια) το 2028 και στα 16,3 τρισ. ρούβλια (190,6 δισ. δολάρια) το 2029, σύμφωνα με τα σχέδια του προϋπολογισμού.
Ωστόσο, είναι πιθανό οι πραγματικές δαπάνες και για το επόμενο έτος να ξεπεράσουν τους συγκεκριμένους στόχους, καθώς στη Μόσχα εντείνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσον η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να μεσολαβήσει για μια συμφωνία με την Ουκρανία με όρους αποδεκτούς από τη Ρωσία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Απειλές και στην Ευρώπη ελέω ΚαλίνιγκραντΤην ίδια στιγμή, η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας έγινε ιδιαίτερα εμφανής την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Πούτιν κατηγόρησε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι προετοιμάζονται για μια ενδεχόμενη σύγκρουση αργότερα μέσα στη δεκαετία, επικαλούμενος στρατιωτικές ασκήσεις στη Βαλτική Θάλασσα και δηλώσεις σχετικά με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.
Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη, προειδοποίησε όμως ότι οποιαδήποτε άμεση επίθεση σε ρωσικό έδαφος θα ανάγκαζε τη Μόσχα να εξετάσει τη χρήση ολόκληρου του φάσματος των όπλων που διαθέτει.
«Κατανοούμε ότι θα είχαμε απέναντί μας έναν αντίπαλο με διπλάσιο πληθυσμό και με τεράστιες οικονομικές και στρατιωτικές δυνατότητες», δήλωσε ο Πούτιν για να προσθέσει, με νόημα, πως «δεν διαθέτουμε τόσες πολλές δυνάμεις και μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή. Όμως κανείς δεν διαθέτει τα μέσα καταστροφής που διαθέτει σήμερα η Ρωσία. Και αυτά είναι τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα».
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