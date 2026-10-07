Δεν δείχνει διάθεση να τελειώσει τον πόλεμο ο Πούτιν: Στα επίπεδα ρεκόρ των $200 δισ. οι αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας φέτος

Ένταση των επιθέσεων μέσα στο καλοκαίρι

Απειλές και στην Ευρώπη ελέω Καλίνιγκραντ

Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε ώστε το προβλεπόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα της Ρωσίας για το 2026 να ξεπεράσει τα 7 τρισ. ρούβλια, έναντι 3,8 τρισ. ρουβλίων που προβλέπονταν αρχικά, ενώ η κυβέρνηση χρηματοδότησε τις πρόσθετες δαπάνες του 2026 μέσω αυξημένουΗ Ρωσία έχει εντείνει τις πολεμικές της επιχειρήσεις στην Ουκρανία μέσα στο καλοκαίρι και συνεχίζει ακάθεκτη μέχρι σήμερα. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλήξει επανειλημμένα πολιτικούς στόχους, μεταξύ άλλων και στο Κίεβο, ενώ έχουν χτυπήσει, επίσης, με drones γέφυρες της ουκρανικής πρωτεύουσας.Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις σε πλοία κοντά σε λιμάνια τηςέχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, ενώ και η Ουκρανία έχει εντείνει τις δικές της επιθέσεις σε ενεργειακούς κόμβους μέσα στα ρωσικά εδάφη.Οι στρατιωτικές δαπάνες για το 2027 προβλέπεται να ανέλθουν σεκαι να υποχωρήσουν μόνο οριακά, στακαι στασύμφωνα με τα σχέδια του προϋπολογισμού.Ωστόσο, είναι πιθανό οι πραγματικές δαπάνες και για το επόμενο έτος να ξεπεράσουν τους συγκεκριμένους στόχους, καθώς στη Μόσχα εντείνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσον η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να μεσολαβήσει για μια συμφωνία με την Ουκρανία με όρους αποδεκτούς από τη Ρωσία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.Την ίδια στιγμή, η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας έγινε ιδιαίτερα εμφανής την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Πούτιν κατηγόρησε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι προετοιμάζονται για μια ενδεχόμενη σύγκρουση αργότερα μέσα στη δεκαετία, επικαλούμενος στρατιωτικές ασκήσεις στη Βαλτική Θάλασσα και δηλώσεις σχετικά με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη, προειδοποίησε όμως ότι οποιαδήποτε άμεση επίθεση σε ρωσικό έδαφος θα ανάγκαζε τη Μόσχα να εξετάσει τη χρήση ολόκληρου του φάσματος των όπλων που διαθέτει.«Κατανοούμε ότι θα είχαμε απέναντί μας έναν αντίπαλο με διπλάσιο πληθυσμό και με τεράστιες οικονομικές και στρατιωτικές δυνατότητες», δήλωσε ογια να προσθέσει, με νόημα, πως «δεν διαθέτουμε τόσες πολλές δυνάμεις και μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή. Όμως κανείς δεν διαθέτει τα μέσα καταστροφής που διαθέτει σήμερα η Ρωσία. Και αυτά είναι τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα».