Το Παρίσι αρχίζει «τεχνικό διάλογο» με τους Ταλιμπάν για την απέλαση Αφγανών

Η Γαλλία δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν από τότε που αυτοί επέστρεψαν στην εξουσία, όπου επέβαλαν μια αυστηρή εκδοχή του ισλαμικού νόμου, ενώ η πρεσβεία της στην Καμπούλ παραμένει κλειστή





«Όπως και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άρχισε ένας τεχνικός διάλογος με τους Ταλιμπάν για τη διευκόλυνση της άμεσης απομάκρυνσης προς το Αφγανιστάν των πολιτών του που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και αποτελούν απειλή για τη δημόσια τάξη», δήλωσε η πηγή.









Paris a entamé des discussions avec les talibans pour «faciliter» l'expulsion vers l'Afghanistan de ressortissants afghans en situation irrégulière. →https://t.co/gbuWyevtr3 https://t.co/4751N443L8 — Le Figaro (@Le_Figaro) October 7, 2026





Οι αρχές των Ταλιμπάν, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται επίσημα από την ΕΕ, προσπαθούν να ενισχύσουν την παρουσία και το κύρος τους στο εξωτερικό.



Στις 31 Αυγούστου, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έδωσε άδεια για την άφιξη στη Γερμανία εκπροσώπων της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, μόνο για να εξεταστούν θέματα «τεχνικής φύσης» και να επιταχυνθούν οι απελάσεις Αφγανών στη χώρα τους.



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Η διπλωματική πηγή δεν θέλησε να διευκρινίσει τον αριθμό των Αφγανών τους οποίους ενδέχεται να αφορά το μέτρο αυτό, αλλά καλά ενημερωμένη πηγή έκανε λόγο για μεγάλο αριθμό πολιτών, «εκατοντάδων», οι οποίοι μπορεί να εγκαταλείψουν το γαλλικό έδαφος.



«Αυτός ο τεχνικός διάλογος δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τη θέση μας για το Αφγανιστάν», δήλωσε επίσης η διπλωματική πηγή.

Και πρόσθεσε, «διατηρούμε τη στήριξή μας στον αφγανικό λαό, και ιδίως στις Αφγανές».



Γαλλία άρχισε συνομιλίες με τους Ταλιμπάν για να «διευκολύνει» την απέλαση προς το Αφγανιστάν των πολιτών του που βρίσκονται παράνομα στη χώρα, έγινε γνωστό σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο από διπλωματική πηγή, η οποία διευκρίνισε ότι είναι ένα «απαραίτητο βήμα για την εγγύηση της ασφάλειας των Γάλλων».«Όπως και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άρχισε ένας τεχνικός διάλογος με τους Ταλιμπάν για τη διευκόλυνση της άμεσης απομάκρυνσης προς το Αφγανιστάν των πολιτών του που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και αποτελούν απειλή για τη δημόσια τάξη», δήλωσε η πηγή.Η Γαλλία δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν από τότε που αυτοί επέστρεψαν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021, και η πρεσβεία της στην Καμπούλ παραμένει κλειστή.Ωστόσο, μαζί με τη Γερμανία, το Βέλγιο και τη Σουηδία, η Γαλλία περιλαμβάνεται στις περίπου είκοσι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να επιταχύνουν τις επιστροφές Αφγανών, κυρίως αυτών που έχουν καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη.Οι αρχές των Ταλιμπάν, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται επίσημα από την ΕΕ, προσπαθούν να ενισχύσουν την παρουσία και το κύρος τους στο εξωτερικό.Στις 31 Αυγούστου, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έδωσε άδεια για την άφιξη στη Γερμανία εκπροσώπων της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, μόνο για να εξεταστούν θέματα «τεχνικής φύσης» και να επιταχυνθούν οι απελάσεις Αφγανών στη χώρα τους.Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο για το ενδεχόμενο εκπρόσωποι των Ταλιμπάν να πάνε στη Γαλλία ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε.Η διπλωματική πηγή δεν θέλησε να διευκρινίσει τον αριθμό των Αφγανών τους οποίους ενδέχεται να αφορά το μέτρο αυτό, αλλά καλά ενημερωμένη πηγή έκανε λόγο για μεγάλο αριθμό πολιτών, «εκατοντάδων», οι οποίοι μπορεί να εγκαταλείψουν το γαλλικό έδαφος.«Αυτός ο τεχνικός διάλογος δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τη θέση μας για το Αφγανιστάν», δήλωσε επίσης η διπλωματική πηγή.Και πρόσθεσε, «διατηρούμε τη στήριξή μας στον αφγανικό λαό, και ιδίως στις Αφγανές».

Τον Ιούνιο, μια συνάντηση στις Βρυξέλλες με αξιωματούχους των Ταλιμπάν προκάλεσε καταιγισμό επικρίσεων από οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή από αριστερές κοινοβουλευτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εξοργίστηκαν βλέποντας την ΕΕ να συνομιλεί με τις αρχές της Καμπούλ.



Μετά την επιστροφή τους στην εξουσία στο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν επέβαλαν μια αυστηρή εκδοχή του ισλαμικού νόμου.



Οι γυναίκες είναι αυτές πλήττονται περισσότερο: οι δημόσιοι χώροι, συμπεριλαμβανομένων των πάρκων, και οι περισσότερες θέσεις εργασίας απαγορεύονται γι' αυτές, ενώ η εκπαίδευση των κοριτσιών απαγορεύεται μετά την ηλικία των 12 ετών.