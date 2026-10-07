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Σκύλος παγιδεύτηκε σε φουσκωμένο ποτάμι στη Χιλή και σώθηκε μετά από πέντε αποτυχημένες προσπάθειες, δείτε βίντεο
Σκύλος παγιδεύτηκε σε φουσκωμένο ποτάμι στη Χιλή και σώθηκε μετά από πέντε αποτυχημένες προσπάθειες, δείτε βίντεο
Η περιπέτειά του καταγράφηκε από τηλεοπτικές κάμερες και μεταδόθηκε ζωντανά, κρατώντας για ώρες σε αγωνία τους τηλεθεατές
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός αδέσποτου σκύλου στη Χιλή, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ενός φουσκωμένου ποταμού και κατάφερε τελικά να σωθεί, παρά τις επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες διάσωσής του.
Το περιστατικό έγινε στο Σαντιάγο, με τον σκύλο να εγκλωβίζεται για περισσότερες από δύο ώρες στην κοίτη του ποταμού.
Οι ομάδες διάσωσης επιχείρησαν συνολικά πέντε φορές να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν από το σημείο, χωρίς όμως επιτυχία. Παρά τις δύσκολες συνθήκες και την ορμή των νερών, ο σκύλος παρέμεινε στο σημείο μέχρι να καταφέρει τελικά μόνος του να απεγκλωβιστεί και να βγει από το ποτάμι.
Το περιστατικό έγινε στο Σαντιάγο, με τον σκύλο να εγκλωβίζεται για περισσότερες από δύο ώρες στην κοίτη του ποταμού.
Οι ομάδες διάσωσης επιχείρησαν συνολικά πέντε φορές να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν από το σημείο, χωρίς όμως επιτυχία. Παρά τις δύσκολες συνθήκες και την ορμή των νερών, ο σκύλος παρέμεινε στο σημείο μέχρι να καταφέρει τελικά μόνος του να απεγκλωβιστεί και να βγει από το ποτάμι.
Η περιπέτειά του καταγράφηκε από τηλεοπτικές κάμερες και μεταδόθηκε ζωντανά, κρατώντας για ώρες σε αγωνία τους τηλεθεατές που παρακολουθούσαν τις προσπάθειες των διασωστών. Κάτοικος της περιοχής είπε πως ο σκύλος ονομάζεται Μορότσο και ζει σε μία γέφυρα του ποταμού.
A stray dog survived after being swept up in a swollen river in Chile and multiple failed rescue attempts. The ordeal captivated TV viewers across Santiago after the dog became trapped in a concrete barrier for more than two hours. Chile rescue teams tried to rescue it five separate times, but the dog eventually managed to escape the river.— CBS News (@CBSNews) October 7, 2026
A stray dog named Morocho survived multiple failed rescue attempts and was swept through dangerous floodgates before emerging safely from Chile's swollen Mapocho River https://t.co/CScXfildlm— Reuters (@Reuters) October 7, 2026
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