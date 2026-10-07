Σκύλος παγιδεύτηκε σε φουσκωμένο ποτάμι στη Χιλή και σώθηκε μετά από πέντε αποτυχημένες προσπάθειες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Χιλή Αδέσποτο Σκύλος Ποτάμι Σαντιάγο

Σκύλος παγιδεύτηκε σε φουσκωμένο ποτάμι στη Χιλή και σώθηκε μετά από πέντε αποτυχημένες προσπάθειες, δείτε βίντεο

Η περιπέτειά του καταγράφηκε από τηλεοπτικές κάμερες και μεταδόθηκε ζωντανά, κρατώντας για ώρες σε αγωνία τους τηλεθεατές

Σκύλος παγιδεύτηκε σε φουσκωμένο ποτάμι στη Χιλή και σώθηκε μετά από πέντε αποτυχημένες προσπάθειες, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός αδέσποτου σκύλου στη Χιλή, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ενός φουσκωμένου ποταμού και κατάφερε τελικά να σωθεί, παρά τις επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες διάσωσής του.

Το περιστατικό έγινε στο Σαντιάγο, με τον σκύλο να εγκλωβίζεται για περισσότερες από δύο ώρες στην κοίτη του ποταμού.

Οι ομάδες διάσωσης επιχείρησαν συνολικά πέντε φορές να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν από το σημείο, χωρίς όμως επιτυχία. Παρά τις δύσκολες συνθήκες και την ορμή των νερών, ο σκύλος παρέμεινε στο σημείο μέχρι να καταφέρει τελικά μόνος του να απεγκλωβιστεί και να βγει από το ποτάμι.

Η περιπέτειά του καταγράφηκε από τηλεοπτικές κάμερες και μεταδόθηκε ζωντανά, κρατώντας για ώρες σε αγωνία τους τηλεθεατές που παρακολουθούσαν τις προσπάθειες των διασωστών. Κάτοικος της περιοχής είπε πως ο σκύλος ονομάζεται Μορότσο και ζει σε μία γέφυρα του ποταμού.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης