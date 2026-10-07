Νέα μαχαιρώματα σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης: Ένας 16χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε δύο συμμαθητές του
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Κωνσταντινούπολη Σχολείο Μαχαίρωμα Τραυματίες

Νέα μαχαιρώματα σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης: Ένας 16χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε δύο συμμαθητές του

Άλλος ένας 14χρονος που βρισκόταν στο σημείο, τραυματίστηκε ελαφρά - Χθες, σε άλλο παρόμοιο επεισόδιο σε γυμνάσιο διαφορετικής γειτονιάς της Πόλης, έχασε τη ζωή της μια 10χρονη

Νέα μαχαιρώματα σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης: Ένας 16χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε δύο συμμαθητές του
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα νέο σοβαρό περιστατικό βίας μέσα σε 24 ώρες σημειώθηκε σε λύκειο στην περιοχή Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης, όταν καβγάς μεταξύ μαθητών της ίδιας τάξης εξελίχθηκε σε επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με το Habertürk, ένας 16χρονος μαθητής, με τα αρχικά A.Ç., φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι δύο συμμαθητές του, ηλικίας 15 και 14 ετών.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε ελαφρά ακόμη ένας 14χρονος μαθητής που βρισκόταν στο ίδιο σημείο.



Ο καβγάς μέσα στο σχολείο

Το περιστατικό σημειώθηκε σε λύκειο στη συνοικία Μπαρμπαρός Χαϊρετίν Πασά. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, μαθητές της ίδιας τάξης άρχισαν να διαπληκτίζονται. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και ακολούθησε συμπλοκή.

Από την πρώτη έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι ο 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 15χρονο και έναν 14χρονο. Ένας ακόμη 14χρονος που βρισκόταν στον χώρο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Στο νοσοκομείο τρεις μαθητές

Μετά από κλήση στις Αρχές, στο σχολείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα. Οι τρεις τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία τους.

Κλείσιμο
Ο 16χρονος που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση τέθηκε υπό αστυνομική επιτήρηση. Οι Αρχές διερευνούν πλέον τα αίτια της συμπλοκής και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Θυμίζεται πως χθες το πρωί, μια 15χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε οκτώ μαθήτριες γυμνασίου στη Μπασακσεχίρ της Κωνσταντινούπολης. Ένα από τα κορίτσια που τραυματίστηκε, ηλικίας 10 χρονών, έχασε τη μάχη λίγες ώρες αργότερα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης