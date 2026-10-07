Τουρκικές αντιδράσεις για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: «Βλέπουν» υπονόμευση της Άγκυρας
Τουρκικές αντιδράσεις για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: «Βλέπουν» υπονόμευση της Άγκυρας
Η φιλοκυβερνητική Γενί Σαφάκ αναφέρει ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας αντιμετωπίζουν μια νέα δοκιμασία σχετικά με το προτεινόμενο έργο υποβρύχιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ
Τα τουρκικά ΜΜΕ γενικά βλέπουν αρνητικά την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς να ακολουθήσει επίσκεψη στην Τουρκία, όπως είθισται ως τώρα. Θεωρούν ότι με την επίσκεψή του στην Αθήνα ο Αμερικανός αξιωματούχος θα ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ με στόχο την υπονόμευση της Τουρκίας. Σημαντικός αρνητικός παράγοντας το Ισραήλ, που στο πλαίσιο της συμμαχίας του με την Ελλάδα και την Κύπρο θα ενθαρρύνει την Αθήνα να λάβει ισχυρότερη θέση έναντι της Τουρκίας.
Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ αναφέρει ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας αντιμετωπίζουν μια νέα δοκιμασία σχετικά με το προτεινόμενο έργο υποβρύχιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Στο πλαίσιο του έργου, το καλώδιο θα διέρχεται από την τουρκική υφαλοκρηπίδα που δημιουργήθηκε βάσει της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Αυτό σημαίνει, λέει η εφημερίδα, ότι τα μέρη θα πρέπει να λάβουν την άδεια της Άγκυρας ή, με πιο διπλωματικούς όρους, να συντονιστούν με την Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να ζητήσει την έγκριση της Τουρκίας, διότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αποδοχή της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης.
Η απόφαση της Ελλάδας να αναβιώσει το έργο έχει φέρει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση ενόψει των εκλογών. Η Αθήνα είτε θα προχωρήσει με το έργο και θα διακινδυνεύσει μια αντιπαράθεση με την Τουρκία, αναγκάζοντάς την ενδεχομένως να υποχωρήσει, είτε θα συνεχίσει το έργο μέσω μιας φόρμουλας που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Τουρκίας ή θα επιδιώξει μια ενδιάμεση συμφωνία που θα περιλαμβάνει την έμμεση έγκριση της Τουρκίας. Σε όλα τα σενάρια, η ελληνική κυβέρνηση είναι πιθανό να αντιμετωπίσει εσωτερικές πολιτικές δυσκολίες, καταλήγει η Γενί Σαφάκ.
Από την άλλη πλευρά, η ακραία εθνικιστική εφημερίδα Αϊντινλίκ παρουσιάζει την επίσκεψη Ρούμπιο ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που περιλαμβάνει εξοπλισμούς, στρατιωτικές βάσεις και ενεργειακά έργα. Αναφέρεται σε μια αμερικανο-ελληνική προσέγγιση που έχει στόχο την Τουρκία. Η εφημερίδα προβάλλει την άποψη ότι η Αθήνα προωθεί την ενεργειακή και στρατιωτική της θέση με σκοπό να ενισχυθεί απέναντι στην Τουρκία.
Τα F-35, ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος, τα όπλα από τις ΗΠΑ που θα ενισχύσουν την ισχύ της Ελλάδας ανήκουν στην ίδια αντίληψη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ένταση για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, στο Αιγαίο. Ο Κάθετος Διάδρομος, που θα μεταφέρει αμερικανικό LNG από την Αλεξανδρούπολη προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, μπορεί να περιορίσει το ενεργειακό βάρος της Τουρκίας στην περιοχή, υποστηρίζει η εφημερίδα.
Η Αϊντινλίκ δίνει ιδιαίτερη σημασία και στην παρουσία Αμερικανών οικονομικών αξιωματούχων στην αποστολή Ρούμπιο, θεωρώντας ότι οι σχεδιασμοί περνούν πλέον από τη διπλωματία στη χρηματοδότηση. ΗΠΑ και Ελλάδα συνεργάζονται πλέον στενά ή απέναντι στην Τουρκία, ως προς τα F-35 και τις βάσεις, το LNG και τους ενεργειακούς διαδρόμους.
Πηγή: Deutsche Welle
Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ αναφέρει ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας αντιμετωπίζουν μια νέα δοκιμασία σχετικά με το προτεινόμενο έργο υποβρύχιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Στο πλαίσιο του έργου, το καλώδιο θα διέρχεται από την τουρκική υφαλοκρηπίδα που δημιουργήθηκε βάσει της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Αυτό σημαίνει, λέει η εφημερίδα, ότι τα μέρη θα πρέπει να λάβουν την άδεια της Άγκυρας ή, με πιο διπλωματικούς όρους, να συντονιστούν με την Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να ζητήσει την έγκριση της Τουρκίας, διότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αποδοχή της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης.
Η απόφαση της Ελλάδας να αναβιώσει το έργο έχει φέρει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση ενόψει των εκλογών. Η Αθήνα είτε θα προχωρήσει με το έργο και θα διακινδυνεύσει μια αντιπαράθεση με την Τουρκία, αναγκάζοντάς την ενδεχομένως να υποχωρήσει, είτε θα συνεχίσει το έργο μέσω μιας φόρμουλας που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Τουρκίας ή θα επιδιώξει μια ενδιάμεση συμφωνία που θα περιλαμβάνει την έμμεση έγκριση της Τουρκίας. Σε όλα τα σενάρια, η ελληνική κυβέρνηση είναι πιθανό να αντιμετωπίσει εσωτερικές πολιτικές δυσκολίες, καταλήγει η Γενί Σαφάκ.
Από την άλλη πλευρά, η ακραία εθνικιστική εφημερίδα Αϊντινλίκ παρουσιάζει την επίσκεψη Ρούμπιο ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που περιλαμβάνει εξοπλισμούς, στρατιωτικές βάσεις και ενεργειακά έργα. Αναφέρεται σε μια αμερικανο-ελληνική προσέγγιση που έχει στόχο την Τουρκία. Η εφημερίδα προβάλλει την άποψη ότι η Αθήνα προωθεί την ενεργειακή και στρατιωτική της θέση με σκοπό να ενισχυθεί απέναντι στην Τουρκία.
«Αγκάθι» τα F-35 και ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος
Τα F-35, ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος, τα όπλα από τις ΗΠΑ που θα ενισχύσουν την ισχύ της Ελλάδας ανήκουν στην ίδια αντίληψη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ένταση για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, στο Αιγαίο. Ο Κάθετος Διάδρομος, που θα μεταφέρει αμερικανικό LNG από την Αλεξανδρούπολη προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, μπορεί να περιορίσει το ενεργειακό βάρος της Τουρκίας στην περιοχή, υποστηρίζει η εφημερίδα.
Η Αϊντινλίκ δίνει ιδιαίτερη σημασία και στην παρουσία Αμερικανών οικονομικών αξιωματούχων στην αποστολή Ρούμπιο, θεωρώντας ότι οι σχεδιασμοί περνούν πλέον από τη διπλωματία στη χρηματοδότηση. ΗΠΑ και Ελλάδα συνεργάζονται πλέον στενά ή απέναντι στην Τουρκία, ως προς τα F-35 και τις βάσεις, το LNG και τους ενεργειακούς διαδρόμους.
Πηγή: Deutsche Welle
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