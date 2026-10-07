Άνδρας στη Γεωργία προσπάθησε να πουλήσει ουράνιο έναντι 700.000 δολαρίων, βίντεο με την στιγμή της σύλληψης
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Γεωργία Πυρινικά Ουράνιο

Άνδρας στη Γεωργία προσπάθησε να πουλήσει ουράνιο έναντι 700.000 δολαρίων, βίντεο με την στιγμή της σύλληψης

Ο άνδρας κατηγορείται για παράνομη διακίνηση πυρηνικού υλικού

Άνδρας στη Γεωργία προσπάθησε να πουλήσει ουράνιο έναντι 700.000 δολαρίων, βίντεο με την στιγμή της σύλληψης
Στην σύλληψη ενός άνδρα που σχεδίαζε να πωλήσει ουράνιο-238 σε έναν ξένο υπήκοο έναντι 700.000 δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία εθνικής ασφάλειας της Γεωργίας.

Ο άνδρας κατηγορείται για παράνομη διακίνηση πυρηνικού υλικού και αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οποία συνοδευόταν από βίντεο που δείχνει ένοπλους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας να βγάζουν έναν άνδρα από ένα λευκό επιβατικό αυτοκίνητο και να του περνούν χειροπέδες στο έδαφος.

Το οπτικό υλικό δείχνει επίσης πράκτορες να ελέγχουν δύο μικρά δοχεία στο πορτμπαγκάζ του οχήματος με χειροκίνητο ανιχνευτή ακτινοβολίας. Ένα από αυτά φαινόταν να περιέχει ανοιχτόχρωμη σκόνη.

$700,000 Uranium Deal? Georgia Arrests Man In Nuclear Material Case | APT

Το ουράνιο-238 είναι το πιο κοινό ισότοπο του ουρανίου και, αν και ραδιενεργό, συνήθως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας.

Η ασφάλεια των πυρηνικών υλικών αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, της οποίας η Γεωργία αποτελούσε τμήμα.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί πολυάριθμα σοβαρά περιστατικά που αφορούν το παράνομο εμπόριο πυρηνικών υλικών στη Γεωργία. Τον Φεβρουάριο, η Γεωργία συνέλαβε δύο άτομα που επιχείρησαν να αγοράσουν ουράνιο αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και ποσότητα ενός ραδιενεργού ισοτόπου που χρησιμοποιείται σε προγράμματα δοκιμών πυρηνικών όπλων.

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